Beca Gertrudis Bocanegra 2026: fecha confirmada para el pago anual de 8 mil pesos

El pago doble del apoyo económico para estudiantes de Michoacán se depositará durante abril en una operación especial.

Un apoyo económico clave para estudiantes de nivel superior en Michoacán comenzará a entregarse en el mes abril con una modalidad especial. Durante este periodo, las personas beneficiarias recibirán un pago doble que corresponde a más de un periodo, lo que representa un ingreso significativo para continuar sus estudios.

La dispersión de los recursos iniciará desde los primeros días del mes y se realizará de forma escalonada. Este esquema tiene como finalidad mantener el orden y evitar saturaciones en los puntos de atención o retiro.

Las autoridades encargadas del programa han señalado que este depósito busca garantizar la continuidad del beneficio antes de posibles pausas administrativas, permitiendo que los estudiantes cuenten con el respaldo económico necesario.

Calendario de pagos de abril

Los pagos de la Beca Benito Juárez comenzarán el lunes 13 de abril (X@bbienestarmx)

El día Lunes 13 de abril comienza la dispersión de los pagos para las letras A y B.

A continuación en calendario de pagos por orden alfabético:

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Entrega organizada y acceso al recurso

La dispersión escalonada de recursos evitará aglomeraciones y facilitará el retiro en los puntos de atención asignados. - (Becas Benito Juárez)

El proceso de pago está diseñado para distribuir a más de 100 mil beneficiarios sin generar aglomeraciones. Para lograrlo, se asignaron fechas específicas con base en la letra inicial del primer apellido, asegurando una atención más fluida.

Quienes forman parte del programa podrán disponer del dinero directamente en las cuentas bancarias vinculadas durante su registro. Es importante contar con la identificación oficial proporcionada al momento de incorporarse, ya que puede ser requerida para cualquier trámite relacionado.

El periodo de entrega concluirá el día viernes 24 de abril, cubriendo así a la totalidad de personas inscritas. Aquellos que reciban el depósito en fechas posteriores dentro del calendario no perderán el acceso, ya que el dinero permanecerá disponible.

¿En qué consiste este apoyo?

El respaldo económico busca garantizar la continuidad académica, reducir la deserción escolar y mejorar la calidad de vida de los jóvenes. - (Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez)

Este programa está dirigido a estudiantes de educación superior en el estado de Michoacán y tiene como objetivo fortalecer su desarrollo académico mediante un respaldo económico constante. El monto anual alcanza los 8 mil pesos, distribuidos conforme a las reglas de operación vigentes.

A través de este incentivo, se busca contribuir a la permanencia escolar, reducir la deserción y mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes que cursan estudios universitarios en instituciones públicas.

El acceso al apoyo depende del cumplimiento de requisitos establecidos por las autoridades, por lo que es fundamental mantener actualizada la documentación y seguir los lineamientos oficiales para no perder el beneficio.