México

Una herencia y un inmueble sin costo: periodista acusa intimidación tras revelar riqueza de diputada de Morena

El comunicador Jorge García Orozco señaló que la legisladora Candelaria Ochoa lo advirtió sobre acciones legales luego de difundir su declaración patrimonial

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La revelación patrimonial derivó en una confrontación entre el periodista y la diputada.
La revelación patrimonial derivó en una confrontación entre el periodista y la diputada.

El periodista Jorge García Orozco denunció públicamente que la diputada local Candelaria Ochoa Ávalos lo amenazó con presentar una demanda después de que difundiera información sobre su declaración patrimonial presentada ante el Congreso de Jalisco.

El señalamiento fue realizado por el propio comunicador a través de redes sociales, donde explicó el contexto de la publicación y la reacción de la legisladora.

Revelan que diputada de Morena en Jalisco declaró cuatro inmuebles

La controversia surgió luego de que el periodista diera a conocer datos de la declaración patrimonial de la legisladora.

De acuerdo con el documento difundido, la diputada reportó la posesión de cuatro inmuebles: tres casas y un departamento.

La difusión de su declaración patrimonial desató la polémica en redes. Crédito: Jorge García
La difusión de su declaración patrimonial desató la polémica en redes. Crédito: Jorge García

Entre los datos que llamaron la atención se encuentra que uno de los bienes aparece con un costo de adquisición de cero pesos, mientras que otro fue registrado como obtenido por herencia.

La información, según el periodista, proviene de la documentación oficial entregada por la propia legisladora ante el Congreso estatal.

La publicación generó conversación en redes sociales y se enmarca en el debate sobre transparencia patrimonial de funcionarios públicos.

Periodista afirma que diputada lo amenazó con demandarlo

Tras la difusión de la información, el periodista aseguró que recibió una advertencia de acción legal por parte de la legisladora.

El periodista denunció una posible amenaza tras difundir información patrimonial de la diputada.

En un video difundido en sus redes explicó lo ocurrido y sostuvo:

“La diputada Candelaria Ochoa amenazó con poner una demanda contra mi persona después de que publicara que tiene cuatro casas y que una de ellas la compró a cero pesos”.

En el mismo mensaje señaló que los datos publicados corresponden a la declaración presentada por la legisladora ante el Congreso de Jalisco.

“La información que se publicó es realmente lo que ella misma puso en su declaración patrimonial presentada ante el Congreso de Jalisco”.

Información patrimonial y debate sobre austeridad

El caso se suma a las discusiones sobre el patrimonio declarado por representantes públicos y su congruencia con los principios de austeridad que promueven algunos partidos políticos.

La polémica gira en torno al patrimonio declarado por la diputada ante el Congreso de Jalisco.
La polémica gira en torno al patrimonio declarado por la diputada ante el Congreso de Jalisco.

Hasta el momento no se ha informado sobre la presentación formal de una demanda relacionada con este caso.

Tampoco se ha dado a conocer una respuesta pública amplia de la legisladora sobre la publicación de su declaración patrimonial.

¿Quién es la diputada Candelaria Ochoa Ávalos?

Candelaria Ochoa Ávalos es académica y política.

Actualmente forma parte de la LXIV Legislatura del Congreso de Jalisco como diputada local.

Cuenta con doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y su trabajo académico ha estado enfocado en temas relacionados con género, violencia contra las mujeres y participación política.

Trayectoria y cargos en la administración pública

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en el ámbito legislativo y administrativo. Entre ellos se encuentran:

  • Diputada local por Morena en el Congreso de Jalisco.
  • Regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara entre 2021 y 2024.
  • Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) entre 2019 y 2020.
  • Diputada federal en la LXIII Legislatura (2015-2018) por Movimiento Ciudadano.

El tema continúa generando atención en redes sociales mientras se espera una postura pública adicional por parte de la legisladora sobre la información difundida y la advertencia de una posible acción legal señalada por el periodista.

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