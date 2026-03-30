México

Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex

Fue reportada como desaparecida por su pareja sentimental

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Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex
Fue reportada como desaparecida la madrugada del 28 de marzo (Especial)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la localización con vida de Marisela Salgado Galeano, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac el 29 de marzo.

“Elementos de la Policía Municipal de #Zumpango informaron a #FiscalíaEdoméx la localización con vida de M.S.G., quien fue trasladada a un nosocomio ubicado en #Tultitlán donde recibe atención médica”, es parte del informe de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM).

El informe de las autoridades indica que la mujer fue reportada como desaparecida por su pareja sentimental, ambos se desempeñan como funcionarios de Protección Civil del municipio de Chiconcuac.

Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex
(Especial)

La desaparición fue reportada luego de que las personas acudieron a la Feria del Caballo.

“La Fiscalía Edoméx continúa con actos de investigación para el esclarecimiento de lo acontecido y actuar en consecuencia de quien resulte responsable ante la comisión de hechos con apariencia de delito”, es parte del informe de las autoridades.

Ambos funcionarios solicitaron un viaje a través de una aplicación de taxis alrededor de las 4:30 de la mañana. Reportes de medio locales indican que durante el viaje fueron asaltados, el hombre fue golpeado y abandonado en Atenco, mientras que la mujer fue llevada contra su voluntad.

Por su parte fue compartida una imagen de Bomberos en la que se detalla:

“EL DIA DE HOY ALREDEDOR DE LAS 4: 30 AM FUE SUBIDA A UN UBER DE COLOR AZUL, NUESTRA COMPAÑERA DE PROTECCIÓN CIVIL DE CHICONCUAC, SALIENDO DE LA FERIA DEL CABALLO, DESCONOCIENDO DIRECCIÓN QUE TOMÓ, SU PAREJA FUE GOLPEADO Y TIRADO EN ATENCO, EL SE ENCUENTRA YA EN NUESTRA BASE, PERO EL PARADERO DE NUESTRA COMPAÑERA AÚN SE DESCONOCE”.

No han sido compartidos detalles sobre el estado de salud de la mujer.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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