México

¿Cómo comprar pescado fresco en Cuaresma 2026? Recomendaciones de Cofepris

Adquirir pescado que no cumpla con estándares sanitarios representa un riesgo para la salud pública

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Venta de pescado - pescado en cuaresma - cuaresma
Cofepris recomienda verificar ojos brillantes y transparentes en el pescado para asegurar su frescura y evitar riesgos sanitarios. | FOTO: YERENIA ROLÓN /CUARTOSCURO.COM

Durante el periodo litúrgico de la Semana Santa, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, muchas familias optan por preparar platillos sin carne roja. Esta práctica responde a una tradición religiosa que busca evitar el consumo de carne como forma de respeto, eligiendo verduras o alimentos de origen animal como el pescado como fuente principal de proteína.

Ante el incremento en la demanda de pescado durante estos días, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió recomendaciones para que los consumidores verifiquen la calidad del producto al momento de la compra.

Adquirir pescado que no cumpla con los estándares sanitarios puede representar un riesgo para la salud pública, por lo que se recomienda tomar precauciones para asegurar que el alimento sea apto para el consumo.

Cofrepris recomienda que revises lo siguiente en el pescado que compras antes de consumir:

A través de su cuenta oficial en la plataforma de ‘X’, la Cofepris emitió una serie de consejos para que desde el momento en el que se compre un producto de pesca se proteja la salud.

  1. Empieza por los ojos: deben verse brillantes, transparentes y ligeramente salidos.
  2. Revisa las agallas: deben estar rojas y húmedas Nunca grises ni viscosas.
  3. Presiona la carne. Si se hunde y no regresa, el pescado no está fresco.
  4. El olor debe ser suave y marino; jamás debe ser desagradable.

Platillos mexicanos con pescado para esta Semana Santa

Durante la Semana Santa en México, la tradición invita a preparar platillos con pescado, ofreciendo alternativas que combinan sabor y arraigo cultural.

Uno de los más representativos es el pescado a la veracruzana, elaborado con filetes de pescado bañados en una salsa de jitomate, aceitunas, alcaparras y especias, típico del estado de Veracruz.

- crédito redes sociales
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Otra opción frecuente es el caldo de pescado, una sopa reconfortante que suele prepararse con pescado blanco, verduras frescas como zanahoria, papa y apio, así como hierbas de olor.

El ceviche de pescado se distingue por su frescura: los trozos de pescado se marinan en jugo de limón y se mezclan con jitomate, cebolla morada, cilantro y chile, resultando en un platillo ligero y refrescante.

El pescado empapelado es una receta práctica y sabrosa, en la que el filete se cocina envuelto en papel aluminio junto con jitomate, cebolla, pimientos y especias, permitiendo que los ingredientes conserven sus jugos y aromas. Por último, el pescado zarandeado es una especialidad del Pacífico mexicano. Se prepara con pescado entero marinado en especias y jugo de limón, asado a las brasas para lograr una textura jugosa y un sabor ahumado característico.

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