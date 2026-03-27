“Se pasaron unos metros”: Sheinbaum confirma que militares de EEUU ingresaron a México en frontera con Nogales

Sheinbaum confirmó que militares de EEUU ingresaron a territorio mexicano.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que el pasado jueves, militares estadounidenses entraron a territorio mexicano sin autorización, unos dos metros, por lo que de inmediato autoridades mexicanas les pidieron que volvieran a territorio estadounidense, algo que obedecieron.

En la conferencia de prensa matutina de este viernes, la mandataria dijo que los militares estadounidenses se encontraban en un operativo cuando se pasaron a México un par de metros, pero, aseguró, no fue intencional.

“Hubo como dos metros, se pasaron como dos metros en la frontera, y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron (...) no era alguna cuestión de intervención, algún, no nada, sino sencillamente estaban en un opperativo y se pasaron unos metros, y de inmediato se les pidió que se retiraran, y se retiraron”.

Una periodista le preguntó si no había alguna violación a la soberanía con esto, a lo que la jefa del Ejecutivo Federal dijo que no, pues no había sido intencional.

¿Qué ocurrió el jueves en Nogales?

El pasado jueves se reportó que elementos del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían vivido momentos de tensión en el municipio de Nogales, en Sonora.

Un periodista compartió un video del momento en el que elementos del Ejército estadounidense se encuentran en territorio mexicano. Foto: Captura de pantalla / Facebook - Edgar Ponce

De acuerdo con los reportes realizados por el periodista Edgar Ponce, los hechos ocurrieron en la salida del tren ferroviario que cuenta con vías de ingreso hacia los Estados Unidos, donde el personal militar de ese país se encontraba realizando labores de reforzamiento en la puerta que cubre la entrada de ese transporte.

Para llevar a cabo el trabajo en el muro fronterizo, los militares colocaron alambres de púas, concertinas con navajas y otros obstáculos para limitar el acceso de personas ilegales.

Sin embargo, el comunicador reportó que ocho militares estadounidenses permanecieron durante al menos una hora dentro de suelo mexicano mientras realizaban esas labores.

Personal de la Guardia Nacional de México acudió hasta el lugar para solicitar a los militares estadounidenses que realizaran las labores dentro de sus límites territoriales, lo que provocó una discusión entre los agentes.

De acuerdo con el reportero, el personal de EEUU llamó a otros efectivos que portaban armas e hicieron caso omiso de las indicaciones. El reportero captó en video el momento en el que los militares estadounidenses realizaban los trabajos en la puerta que cubre el paso del tren, en el que se les observó con dos escaleras.

El Semanario Zeta detalló que los militares estadounidenses se retiraron alrededor de las 13:30 horas del mismo día, luego de que finalizaron los trabajos y regresaron a su país.