Receta rápida de camarones en salsa de cerveza para Cuaresma

Durante la Cuaresma en México, las recetas sin carne roja protagonizan la mesa con platillos de pescado, mariscos y vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Cuaresma, las recetas sin carne roja, donde la creatividad y el respeto por las tradiciones se fusionan en platos sabrosos y reconfortantes invaden las cocinas mexicanas

La salsa de cerveza es uno de esos recursos mágicos que transforman ingredientes sencillos en una comida memorable.En México, la Cuaresma es sinónimo de platillos a base de pescado, mariscos y vegetales, acompañados de guarniciones generosas y salsas deliciosas.

Una salsa de cerveza, aunque más común con carnes, se adapta perfectamente al pescado, aportando un toque ligeramente amargo y mucha profundidad de sabor. Es ideal para un viernes de vigilia o cualquier día en el que se quiera comer distinto sin romper la tradición.

La salsa de cerveza se posiciona como un recurso versátil y creativo para realzar el sabor de camarones y otros mariscos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de camarones en salsa de cerveza

Este plato consiste en camarones salteados y luego cocidos en una salsa suave hecha con cebolla, ajo, morrón y cerveza rubia, que realza el dulzor natural de los mariscos. La salsa queda ligera, apenas cremosa y con un dejo amargo que equilibra el conjunto. Va perfecto sobre arroz blanco, con tortillas calientes o acompañado de papas.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

500 gr de camarones pelados y desvenados 1 cebolla mediana, picada fina 2 dientes de ajo, picados 1 morrón rojo, cortado en tiras finas 2 tomates perita, pelados y picados 330 ml de cerveza rubia (1 lata o botella común) 1 cucharada de aceite de girasol o maíz 1 ramita de perejil fresco Jugo de 1/2 limón Sal y pimienta a gusto 1 pizca de pimentón dulce

Cómo hacer camarones en salsa de cerveza, paso a paso

Lavar los camarones y secarlos bien. Salar y reservar. Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio. Dorar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agregar el morrón y el tomate. Cocinar 5 minutos, mezclando ocasionalmente. Sumar el pimentón, salpimentar y mezclar. Incorporar los camarones y saltear solo 2 minutos por lado, para que tomen color pero no se pasen. Volcar la cerveza y dejar que hierva suave 2 minutos para evaporar el alcohol. Bajar el fuego y cocinar todo junto 5 a 8 minutos, hasta que la salsa reduzca un poco y los camarones estén firmes pero tiernos. No sobrecocinar los camarones para evitar que se endurezcan. Añadir el jugo de limón y el perejil picado al final. Servir caliente, acompañado de arroz, tortillas o papas.

Los camarones en salsa de cerveza ofrecen una alternativa perfecta para los viernes de vigilia y celebraciones tradicionales mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 175 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 12 gr

Proteínas: 21 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 día en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que los camarones pierden textura.