México

Receta rápida de camarones en salsa de cerveza para Cuaresma

Esta preparación rápida fusiona la frescura de los mariscos con el sorprendente sabor de la cerveza, logrando un platillo sabroso y ligero

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante la Cuaresma en México, las recetas sin carne roja protagonizan la mesa con platillos de pescado, mariscos y vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Cuaresma, las recetas sin carne roja, donde la creatividad y el respeto por las tradiciones se fusionan en platos sabrosos y reconfortantes invaden las cocinas mexicanas

La salsa de cerveza es uno de esos recursos mágicos que transforman ingredientes sencillos en una comida memorable.En México, la Cuaresma es sinónimo de platillos a base de pescado, mariscos y vegetales, acompañados de guarniciones generosas y salsas deliciosas.

Una salsa de cerveza, aunque más común con carnes, se adapta perfectamente al pescado, aportando un toque ligeramente amargo y mucha profundidad de sabor. Es ideal para un viernes de vigilia o cualquier día en el que se quiera comer distinto sin romper la tradición.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La salsa de cerveza se posiciona como un recurso versátil y creativo para realzar el sabor de camarones y otros mariscos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de camarones en salsa de cerveza

Este plato consiste en camarones salteados y luego cocidos en una salsa suave hecha con cebolla, ajo, morrón y cerveza rubia, que realza el dulzor natural de los mariscos. La salsa queda ligera, apenas cremosa y con un dejo amargo que equilibra el conjunto. Va perfecto sobre arroz blanco, con tortillas calientes o acompañado de papas.

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de camarones pelados y desvenados
  2. 1 cebolla mediana, picada fina
  3. 2 dientes de ajo, picados
  4. 1 morrón rojo, cortado en tiras finas
  5. 2 tomates perita, pelados y picados
  6. 330 ml de cerveza rubia (1 lata o botella común)
  7. 1 cucharada de aceite de girasol o maíz
  8. 1 ramita de perejil fresco
  9. Jugo de 1/2 limón
  10. Sal y pimienta a gusto
  11. 1 pizca de pimentón dulce

Cómo hacer camarones en salsa de cerveza, paso a paso

  1. Lavar los camarones y secarlos bien. Salar y reservar.
  2. Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio. Dorar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  3. Agregar el morrón y el tomate. Cocinar 5 minutos, mezclando ocasionalmente.
  4. Sumar el pimentón, salpimentar y mezclar.
  5. Incorporar los camarones y saltear solo 2 minutos por lado, para que tomen color pero no se pasen.
  6. Volcar la cerveza y dejar que hierva suave 2 minutos para evaporar el alcohol.
  7. Bajar el fuego y cocinar todo junto 5 a 8 minutos, hasta que la salsa reduzca un poco y los camarones estén firmes pero tiernos. No sobrecocinar los camarones para evitar que se endurezcan.
  8. Añadir el jugo de limón y el perejil picado al final.
  9. Servir caliente, acompañado de arroz, tortillas o papas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los camarones en salsa de cerveza ofrecen una alternativa perfecta para los viernes de vigilia y celebraciones tradicionales mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 175 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 21 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 día en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que los camarones pierden textura.

Temas Relacionados

RecetasCamaronesSalsa de CervezaCuaresma 2026Semana Santamexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: ya lo ganan 1-0 los Raggae Boyz en el repechaje para el Mundial 2026

Se juega el repechaje intercontinental desde la sede mundialista del Estadio Akron cuando se midan neocaledonios contra jamaiquinos por un boleto al Mundial 2026

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: ya lo ganan 1-0 los Raggae Boyz en el repechaje para el Mundial 2026

Estas son las nuevas reglas de FIFA que México deberá seguir para el Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo tendrá nuevas pausas de hidratación, control más estricto de tiempos de juego y sanciones inmediatas para retrasos en sustituciones

Estas son las nuevas reglas de FIFA que México deberá seguir para el Mundial 2026

Embajada de México en EEUU defiende permanencia de médicos cubanos: “gozan de los mismos derechos”

El organismo diplomático respondió a las declaraciones emitidas por el congresista Mario Díaz-Balart, negando cualquier participación relacionada con trata de personas

Embajada de México en EEUU defiende permanencia de médicos cubanos: “gozan de los mismos derechos”

Secuestros masivos de trabajadores en México son por el aumento de grupos criminales y su diversificación, señala experto

Ante la desaparición de trabajadores en diferentes partes del país, Infobae México contactó con el investigador Víctor Sánchez

Secuestros masivos de trabajadores en México son por el aumento de grupos criminales y su diversificación, señala experto

Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX se pronuncia ante retiro de estructuras de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira

Desde el pasado jueves 24 de febrero se suspendieron las actividades en este recinto de la Ciudad de México

Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX se pronuncia ante retiro de estructuras de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestros masivos de trabajadores en México son por el aumento de grupos criminales y su diversificación, señala experto

Secuestros masivos de trabajadores en México son por el aumento de grupos criminales y su diversificación, señala experto

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

Marina abate a delincuente tras ser agredidos a balazos en Navolato, Sinaloa

Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Estos son los líderes del CJNG sancionados por terrorismo en Argentina

ENTRETENIMIENTO

La broma que hizo Tyler, The Creator, a su público en México por esta icónica canción

La broma que hizo Tyler, The Creator, a su público en México por esta icónica canción

Estos ex habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ son parte de la nueva temporada de ‘Vecinos’

Edwin Luna reacciona a las comparaciones con Christian Nodal tras su cambio de imagen

Omar Chaparro mintió para intentar obtener una oportunidad en televisión: usó el nombre de Pati Chapoy

El inesperado mensaje que recibió Camila Fernández de Lupita D’Alessio por su interpretación de “Acaríciame”

DEPORTES

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: ya lo ganan 1-0 los Raggae Boyz en el repechaje para el Mundial 2026

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: ya lo ganan 1-0 los Raggae Boyz en el repechaje para el Mundial 2026

Estas son las nuevas reglas de FIFA que México deberá seguir para el Mundial 2026

Jake Paul acusa a promotores de Canelo Álvarez de protegerlo para evitar la pelea con el youtuber: “Amenazaron con cancelarlo”

Reportan que Santiago Baños podría salir del América, esto se sabe de la oferta de Monterrey

Por esta razón Marcelo Flores eligió a Canadá por encima de la Selección Mexicana