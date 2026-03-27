Receta rápida de camarones en salsa de cerveza para Cuaresma

Durante la Cuaresma, las recetas sin carne roja, donde la creatividad y el respeto por las tradiciones se fusionan en platos sabrosos y reconfortantes invaden las cocinas mexicanas
La salsa de cerveza es uno de esos recursos mágicos que transforman ingredientes sencillos en una comida memorable.En México, la Cuaresma es sinónimo de platillos a base de pescado, mariscos y vegetales, acompañados de guarniciones generosas y salsas deliciosas.
Una salsa de cerveza, aunque más común con carnes, se adapta perfectamente al pescado, aportando un toque ligeramente amargo y mucha profundidad de sabor. Es ideal para un viernes de vigilia o cualquier día en el que se quiera comer distinto sin romper la tradición.
Receta de camarones en salsa de cerveza
Este plato consiste en camarones salteados y luego cocidos en una salsa suave hecha con cebolla, ajo, morrón y cerveza rubia, que realza el dulzor natural de los mariscos. La salsa queda ligera, apenas cremosa y con un dejo amargo que equilibra el conjunto. Va perfecto sobre arroz blanco, con tortillas calientes o acompañado de papas.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de camarones pelados y desvenados
- 1 cebolla mediana, picada fina
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 morrón rojo, cortado en tiras finas
- 2 tomates perita, pelados y picados
- 330 ml de cerveza rubia (1 lata o botella común)
- 1 cucharada de aceite de girasol o maíz
- 1 ramita de perejil fresco
- Jugo de 1/2 limón
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de pimentón dulce
Cómo hacer camarones en salsa de cerveza, paso a paso
- Lavar los camarones y secarlos bien. Salar y reservar.
- Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio. Dorar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Agregar el morrón y el tomate. Cocinar 5 minutos, mezclando ocasionalmente.
- Sumar el pimentón, salpimentar y mezclar.
- Incorporar los camarones y saltear solo 2 minutos por lado, para que tomen color pero no se pasen.
- Volcar la cerveza y dejar que hierva suave 2 minutos para evaporar el alcohol.
- Bajar el fuego y cocinar todo junto 5 a 8 minutos, hasta que la salsa reduzca un poco y los camarones estén firmes pero tiernos. No sobrecocinar los camarones para evitar que se endurezcan.
- Añadir el jugo de limón y el perejil picado al final.
- Servir caliente, acompañado de arroz, tortillas o papas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 3 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 175 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 12 gr
- Proteínas: 21 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 1 día en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que los camarones pierden textura.