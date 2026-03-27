Pago Doble de Becas Benito Juárez: ¿Qué pasa si mi tarjeta del Bienestar está vencida o la perdí?

Esto es lo que se debe hacer si la tarjeta del Bienestar está vencida o la perdiste

Ante el anuncio de un pago doble para beneficiarios de las Becas Benito Juárez, miles de estudiantes y familias en México han comenzado a preguntarse qué ocurre si su tarjeta del Banco del Bienestar está vencida, extraviada o fue robada.

Las autoridades han aclarado que el apoyo económico no se pierde, pero sí es necesario realizar algunos trámites para poder disponer del dinero.

Este apoyo extraordinario forma parte de los ajustes en el calendario de pagos del programa social impulsado por el Gobierno de México, que busca garantizar la continuidad de los recursos para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior en situación de vulnerabilidad.

¿Se pierde el dinero si no tengo tarjeta?

La respuesta es no. De acuerdo con información oficial, el depósito del pago doble se realiza directamente a la cuenta bancaria asociada al beneficiario, por lo que el dinero permanece seguro, incluso si la tarjeta presenta algún problema.

Las autoridades explican que los recursos quedan resguardados en el sistema del Banco del Bienestar y pueden ser retirados posteriormente, una vez que el beneficiario cuente con un nuevo plástico o regularice su situación.

En el caso de tarjetas vencidas, los beneficiarios deben acudir a una sucursal del banco para solicitar la reposición. Es importante llevar documentos como identificación oficial y CURP.

Mientras se realiza el trámite, existe la posibilidad de retirar el dinero directamente en ventanilla, lo que permite a los estudiantes no quedarse sin acceso al recurso, especialmente en temporadas de alta demanda como el pago doble.

El proceso de renovación forma parte de una estrategia para modernizar el sistema de dispersión de apoyos y evitar contratiempos en futuros depósitos.

Pasos si perdiste o te robaron la tarjeta

Si la tarjeta fue extraviada o robada, el primer paso es reportarla de inmediato para evitar un posible uso indebido

Si la tarjeta fue extraviada o robada, el primer paso es reportarla de inmediato para evitar un posible uso indebido. Para ello, se recomienda comunicarse a la línea oficial del banco y proporcionar datos personales como la CURP.

Una vez levantado el reporte, el plástico queda bloqueado y se inicia el proceso de reposición. Posteriormente, el beneficiario deberá acudir a una sucursal del Banco del Bienestar para recibir su nueva tarjeta.

Este procedimiento es fundamental para proteger los recursos y garantizar que el apoyo llegue únicamente a quien corresponde.

Pago doble: acumulación garantizada

El dinero por la Beca Benito Juàrez que no se pueda retirar se acumula en tu tarjeta (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Uno de los puntos más importantes para los beneficiarios de las Becas Benito Juárez es que, en caso de no poder retirar el dinero en el momento del depósito, los pagos se acumulan.

Esto significa que, aunque exista un retraso por problemas con la tarjeta, el monto total seguirá disponible en la cuenta y podrá retirarse posteriormente sin penalizaciones.

Autoridades del programa recomiendan a los estudiantes y sus familias mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar intermediarios. Asimismo, sugieren verificar el estatus de su tarjeta antes de las fechas de pago para prevenir contratiempos.

También es importante actualizar datos personales y acudir únicamente a canales oficiales para realizar cualquier trámite relacionado con la beca.

Con estas medidas, el programa social busca asegurar que ningún beneficiario se quede sin recibir su apoyo, incluso ante situaciones imprevistas con su tarjeta bancaria.