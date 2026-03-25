México

La presidenta Sheinbaum mantiene 70 % de aprobación ciudadana en encuesta nacional

La última encuesta nacional muestra que la ciudadanía reconoce los resultados obtenidos en materia de seguridad pública

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México la pobreza laboral registró una cifra de 33.9% durante el años 2025.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México la pobreza laboral registró una cifra de 33.9% durante el años 2025. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con una aprobación del 70 % entre la ciudadanía, de acuerdo con una reciente encuesta nacional realizada por QM Estudios de Opinión; este respaldo, comparable con sus registros históricos, se produce en un momento en el que, además de mantenerse altos niveles de aceptación, su administración procura destacar por los resultados en materia de seguridad y por su proyección en el escenario internacional.

De acuerdo con QM Estudios de Opinión, que aplicó el estudio entre el 13 y el 18 de marzo de 2026, la encuesta consistió en 800 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad de todo el país, con un margen de error de +/-3,5 % y un nivel de confianza del 95 %.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Más allá del respaldo mayoritario, el 21 % de los entrevistados expresó desacuerdo con la gestión de Sheinbaum, mientras que un 6 % optó por una postura neutral y el resto no emitió respuesta, según el reporte difundido el 25 de marzo por la propia mandataria.

Los resultados de esta medición consolidan la tendencia registrada en sondeos anteriores y reflejan la percepción pública en un contexto de reducción de 44 % en homicidios dolosos, un dato relevante señalado durante la presentación y que aporta perspectiva sobre uno de los principales desafíos de la administración.

Además, estos números coinciden con la discusión actual en el Congreso respecto a la propuesta de reforma electoral impulsada por el gobierno federal, según expuso Sheinbaum.

Sheinbaum, la mejor valorada de América Latina según sondeo

En el mismo informe, Claudia Sheinbaum refirió un sondeo internacional elaborado por CB Global Data que la posiciona como la mandataria mejor valorada en toda América Latina.

Al presentar estos datos, la presidenta agregó: “Agradecerle a la gente el apoyo, por encima de todo. Y como decimos nosotros, no mentimos, no robamos y no vamos a traicionar”, expresión que busca marcar una distancia ética con las administraciones previas y enfatizar los principios que, según manifestó, rigen su conducción gubernamental.

La presidenta Claudia Sheinbaum evadió abordar la controversia que generó la difusión de videos de una mujer tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional.

En el ámbito internacional, el gobierno mexicano ha definido posiciones en favor de la resolución pacífica de conflictos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, con particular énfasis en situaciones relacionadas con Medio Oriente. Estos elementos forman parte del marco en que se difunden y analizan los resultados de opinión pública, según el reporte de QM Estudios de Opinión.

El estudio citado corresponde al periodo específico señalado y se integra a la serie de encuestas nacionales que documentan la evaluación ciudadana de la gestión federal actual.

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