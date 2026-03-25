Incendio consume una vivienda en El Capulín, Naucalpan

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El fuego habría comenzado en el techo de una casa en El Capulín, se reporta que las llamas se expanden hacia otras viviendas aledañas en Naucalpan.

Por el momento Protección Civil del Estado de México no ha reportado personas lesionadas y se desconoce el origen de las llamas.

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