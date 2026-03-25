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“Hoy traicionan ese legado”, Rosario Robles se opone a campaña de Sheinbaum por revocación

La exsecretaria señaló su desaprobación ante los cambios que podría provocar el “Plan B”

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El mensaje de Robles señala
El mensaje de Robles señala una posible traición a la memoria de quienes lucharon por elecciones libres en México. | Jovani Pérez

Rosario Robles cuestionó en un mensaje publicado en sus redes sociales el 24 de marzo la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum al recordar que 500 perredistas fueron asesinados por luchar porque el gobierno sacara las manos de las elecciones”.

La exfuncionaria criticó la intención de permitir que la presidenta Sheinbaum haga campaña a favor de su partido, acusando una traición a la memoria de quienes enfrentaron riesgos en defensa de la autonomía electoral.

Al finalizar su tuit, Robles empleó la etiqueta #NoAlPlanB para manifestar su rechazo a la reforma electoral que podría modificar la actual participación de la mandataria durante los procesos electorales y su revocación de mandato.

“Desde la tribuna presidencial se habla de los 500 perredistas que fueron asesinados por luchar porque el gobierno sacara las manos de las elecciones. Hoy traicionan ese legado al querer meter a la presidenta en la boleta y que haga campaña por su partido, aseveró Rosario Robles.

“Sin comentarios”, Sheinbaum sobre el regreso de Robles a la política

Rosario Robles regresa a la
Rosario Robles regresa a la vida política tras ser nombrada por Alejandro Moreno en el PRI. Crédito: X/@alitomorenoc

La presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada el pasado 19 de marzo sobre la llegada de Rosario Robles como coordinadora de la defensa ciudadana para México” en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), designación hecha por el presidente de la organización, Alejandro Moreno.

Sheinbaum respondió con una sola frase: sin comentarios, durante su conferencia diaria en el Palacio Nacional.

Desde el escenario institucional, Sheinbaum también apuntó que los nombres presentados el lunes por Moreno, líder nacional del PRI, como posibles aspirantes a candidaturas para las elecciones de 2027, representan perfiles muy nuevos, según sus propias palabras.

Rosario Robles vuelve en la política como abanderada del PRI

Rosario Robles regresó a la
Rosario Robles regresó a la vida política a cuatro años de su liberación tras enfrentar cargos por la Estafa Maestra. (X/@alitomorenoc)

Rosario Robles reapareció públicamente el pasado 18 de marzo tras ser nombrada “coordinadora de la defensa ciudadana” en el PRI por Alejandro Moreno, presidente nacional del partido. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa del partido en la Ciudad de México, a la que Robles asistió a cuatro años de haber sido liberada de prisión provisional, luego de enfrentar un proceso judicial relacionado con la Estafa Maestra.

La presentación de Robles como nueva integrante de la estructura nacional ocurre después de que el PRI informara que sus candidaturas para 2027 estarán disponibles para cualquier ciudadano, con independencia de su militancia, según reveló Moreno Cárdenas.

Durante el evento, Moreno Cárdenas reconoció la trayectoria de Robles y agradeció su disposición para asumir el nuevo encargo: “Muchas gracias Rosario por estar aquí, por defender a México, señaló el dirigente del PRI.

No se especificó la fecha ni los detalles sobre las funciones que desempeñará la exsecretaria de Desarrollo Social. Su reincorporación a la vida política ocurre después de que un tribunal la absolviera el 6 de noviembre de 2023 del delito de ejercicio indebido de la función pública.

El caso conocido como la Estafa Maestra implicó el desvío de 3 mil millones de pesos a través de 11 entidades federales durante la administración de Enrique Peña Nieto, como documentó la Fiscalía General de la República.

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