México

El historial político de Rosario Robles: el amor por el PRD, la ruptura con Morena y la reconciliación con el PRI

La política, otrora detenida por presunto desvío de recursos públicos, fue regente del entonces Distrito Federal

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Durante su periodo como jefa
Durante su periodo como jefa de gobierno, Robles impulsó la Ley Robles, permitiendo la interrupción legal del embarazo bajo ciertas circunstancias. Crédito: X/@alitomorenoc

Nacida el 17 de febrero de 1956 en la Ciudad de México, Rosario Robles ingresó a la política nacional en 1994 como diputada federal plurinominal dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En 1997 Robles fue designada secretaria de Gobierno del entonces Distrito Federal por Cuauhtémoc Cárdenas. Durante ese periodo, lideró la mesa de Reforma Política que dio origen a un nuevo Código Electoral y al Instituto Electoral del DF. También impulsó mecanismos pioneros de consulta como plebiscitos y referendos, lo que llevó a una reducción del 70% de las manifestaciones en las principales avenidas.

Durante su mandato como jefa de gobierno del Distrito Federal —cargo que asumió entre 1999 y 2000, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esa función—, Robles impulsó la reforma legal que permitió por primera vez la interrupción del embarazo bajo determinadas circunstancias.

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