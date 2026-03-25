Christian Nodal confirmado como artista sorpresa en el Palenque de la Feria de Santa Rita 2026

El Palenque de la Feria reunirá a destacados exponentes del regional mexicano y del pop, con un cartel que abarca del 15 al 31 de mayo. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La Feria de Santa Rita 2026 reveló la participación de Christian Nodal como artista sorpresa en el Palenque, reforzando su posición como referente de los espectáculos masivos en el norte de México. El anuncio, realizado a través de redes sociales, confirma que el intérprete de música regional mexicana actuará el 24 de mayo, con boletos disponibles a partir del miércoles 25 de marzo al mediodía, tanto en línea como en puntos autorizados.

La feria se realizará del 14 al 31 de mayo en la ciudad de Chihuahua. Este encuentro, considerado la celebración más importante del estado, convoca a miles de asistentes con una oferta que abarca conciertos, exposiciones, juegos mecánicos y propuestas gastronómicas variadas. La organización informó que el Palenque, uno de los escenarios centrales, recibirá a artistas de renombre durante diecisiete días consecutivos, lo que anticipa una elevada afluencia tanto de visitantes locales como foráneos.

La Feria de Santa Rita 2026 confirmó a Christian Nodal como artista sorpresa del Palenque, quien se presentará el 24 de mayo en la capital de Chihuahua. (@feriasantaritachihuahua)

Christian Nodal, el artista sorpresa

De acuerdo con la programación oficial, Christian Nodal encabeza la lista de novedades en la presente edición. La noticia generó expectativa entre los seguidores del regional mexicano, quienes esperaban la confirmación de un artista de talla internacional. Los organizadores anticipan una demanda significativa de entradas para la fecha programada, ya que el cantante cuenta con una sólida base de seguidores en la región.

La adquisición de boletos podrá realizarse desde el 25 de marzo a las 12:00 PM, tanto a través de la plataforma Boletito.com como en puntos de venta autorizados por el comité organizador. Se recomienda a los asistentes consultar los canales oficiales para evitar fraudes y garantizar el acceso al evento.

El Palenque de la Feria reunirá a destacados exponentes del regional mexicano y del pop, con un cartel que abarca del 15 al 31 de mayo. (@feriasantaritachihuahua)

Cartel completo del Palenque Santa Rita 2026

La edición 2026 presenta una selección de artistas que representan diversos géneros musicales. El cartel confirmado incluye las siguientes presentaciones:

Espinoza Paz – 14 de mayo

Banda MS – 15 de mayo

Marisela y Aida Cuevas – 16 de mayo

Grupo Laberinto y Lorenzo de Monteclaro – 17 de mayo

Ha*Ash – 21 de mayo

Edén Muñoz – 23 de mayo

Christian Nodal – 24 de mayo

Grupo Firme – 27 de mayo

Yuridia – 29 de mayo

Remmy Valenzuela – 30 de mayo

La Feria de Santa Rita se caracteriza por su ambiente familiar y la variedad de actividades, lo que la convierte en un punto de encuentro para públicos de todas las edades. Con la suma de Christian Nodal al cartel, la feria consolida su reputación como uno de los eventos más relevantes del calendario festivo en Chihuahua.