México

Joven denuncia discriminación en bar de Mérida por usar ropa de color | Video viral

El usuario exhibió en TikTok el momento en que le negaron la entrada por “sus colores” en su vestimenta

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La denunciante cuestionó al personal,
La denunciante cuestionó al personal, pero no obtuvo respuestas claras.

Una salida nocturna en la capital del país derivó en una denuncia pública que rápidamente se viralizó en TikTok, luego de que una joven señalara presuntos actos de discriminación en un establecimiento ubicado en Mérida, Yucatán.

La usuaria Albany Álvarez (@albanyjalvarez_) compartió un video en el que documenta el momento en que le fue impedido el acceso al bar “La Sala”, situación que, según expuso, estuvo relacionada con su forma de vestir y criterios subjetivos sobre su apariencia.

En la grabación, que acumuló miles de reproducciones en pocas horas, la joven cuestiona directamente al personal encargado de la entrada para conocer el motivo específico de la negativa. Sin embargo, las respuestas no fueron claras. Uno de los trabajadores argumentó que el problema estaba relacionado con “sus colores” y con que su imagen no coincidía con el “perfil” del lugar.

La usuaria mostró que otros
La usuaria mostró que otros clientes no cumplían con el código de vestimenta.

La reacción de la afectada quedó registrada en el mismo clip, donde se le escucha preguntar: “¿Por mis colores? ¿A qué te refieres con mis colores?”, evidenciando su desconcierto ante la explicación recibida. Asimismo, intentó confirmar si existía un código de vestimenta formal que justificara la decisión, pero no obtuvo una respuesta concreta.

El caso generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su respaldo a la joven y criticaron este tipo de prácticas en centros nocturnos. Muchos señalaron que este tipo de filtros de acceso, conocidos como “cadeneo”, continúan presentes en algunos establecimientos, pese a estar prohibidos.

Albany Álvarez presumió su outfit
Albany Álvarez presumió su outfit y se preguntó porque no la dejaron pasar al restaurante.

Diversos comentarios en plataformas digitales apuntaron a que negar la entrada a una persona por su apariencia puede constituir un acto discriminatorio. En México, estas acciones están reguladas por organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establecen lineamientos para evitar este tipo de conductas.

De acuerdo con la normativa vigente, restringir el acceso a un establecimiento por motivos relacionados con la apariencia, género, religión o preferencias personales puede derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la clausura del lugar.

Usuarios señalaron que el llamado “cadeneo” sigue presente pese a ser ilegal.

Hasta el momento, el bar señalado no ha emitido una postura oficial respecto a lo ocurrido. Mientras tanto, el video continúa circulando y generando conversación, posicionándose como un ejemplo reciente de denuncias ciudadanas que encuentran eco a través de redes sociales.

El caso ha reavivado el debate sobre la inclusión y el respeto en espacios de entretenimiento, así como la necesidad de garantizar condiciones de acceso equitativas para todas las personas.

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