Diana Sánchez Barrios propone otorgar derechos laborales a comerciantes ambulantes

La temporada navideña impulsa las compras en el comercio informal mexicano, que ofrece productos para cena, decoración y atuendos festivos. Crédito: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La diputada local Diana Sánchez Barrios, aliada de Morena, presentó este martes una iniciativa para que el comercio en la vía pública sea reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México como una modalidad legítima del derecho al trabajo.

De acuerdo con lo expuesto ante el Congreso local, la propuesta busca modificar los artículos 10, 12 y 13, incorporando el comercio popular como parte de la economía urbana y otorgando a los comerciantes derechos como acceso a condiciones justas, no discriminación y seguridad jurídica, así como nuevas obligaciones relacionadas con el orden público.

El texto del proyecto, llamado ‘Chambeando ando constitucional’, establece que el derecho a la Ciudad implica la posibilidad de utilizar el espacio público para actividades económicas de subsistencia en condiciones iguales, lo que incluye el comercio en la vía pública.

La diputada del Congreso de la Ciudad de México y líder de comerciantes, Diana Sánchez Barrios denunció la agresión del pasado viernes 13 de febrero. Foto: Especial.

Este documento propone que, una vez aprobada la reforma, el Congreso local tenga un plazo de 180 días para determinar zonas especiales de comercio y cultura popular.

El trabajo de Sánchez Barrios

En la presentación, Sánchez Barrios señaló que la reforma busca “ordenar” y no saturar la Ciudad de comerciantes, subrayando que el proceso incluirá mesas de diálogo para definir las áreas de trabajo junto a los propios vendedores. En palabras de la legisladora: “No se trata de invadir la Ciudad [...] sí lograr un impacto positivo a favor del comercio”.

La diputada también expresó confianza en obtener apoyo de la bancada oficialista y subrayó la urgencia de la reforma debido a que “cerca de dos millones de personas en la Ciudad dependen directamente del comercio en la vía pública”. Cientos de comerciantes informales se congregaron frente al recinto legislativo para celebrar la presentación de la iniciativa, que fue enviada a comisiones para su análisis y dictamen.

Cabe recordar que desde el año pasado, la diputada local se había mostrado firme sobre esta propuesta. En una conferencia de enero de 2025 expresó que “no es posible que en una ciudad que hemos avanzado en derechos humanos, bastante, que sigamos no reconociendo a un sector de dos millones de personas en el comercio, en el espacio público”.

Un comerciante callejero vende dulces en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

El comercio informal en México

De acuerdo con información publicada en el portal web del Congreso de la Ciudad de México, el dictamen para expedir la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio y el Trabajo no Asalariado en la Vía Pública en la Ciudad de México, fue aprobado. Esto con el objetivo de establecer un marco legal para las personas trabajadoras no asalariadas y los comerciantes en el espacio público.

Al reconocer el comercio en vía pública como modalidad del derecho humano al trabajo, el presidente de la Comisión, Nazario Norberto Sánchez, detalló que la normativa permitirá a los beneficiarios acceder a programas de créditos para la vivienda y proporcionará certeza jurídica en situaciones de abuso por parte de la autoridad. Este dictamen, aprobado por el órgano legislativo, incluye a quienes se dedican a la producción de bienes y artesanías, así como a los prestadores de servicios por cuenta propia en la vía pública.