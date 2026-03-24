De fentanilo a precursores para crear metanfetaminas: FGR incinera más de 120 toneladas de narcóticos en Sinaloa

Autoridades federales supervisaron la destrucción de sustancias aseguradas en operativos. (x @FGRMexico)

En uno de los golpes más significativos contra la producción de drogas sintéticas en México, autoridades federales incineraron más de 120 toneladas de narcóticos, sustancias químicas y precursores asegurados en Sinaloa, como parte de diversas investigaciones contra el crimen organizado.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, como parte de una estrategia enfocada en debilitar la infraestructura química utilizada para la elaboración de drogas como metanfetaminas y fentanilo.

Un arsenal químico fuera de circulación

De acuerdo con los reportes oficiales, la destrucción incluyó 33 toneladas de sustancias sólidas y más de 88 mil litros de precursores químicos líquidos, lo que en conjunto supera las 120 toneladas de materiales relacionados con la producción de drogas.

Entre los compuestos incinerados se encuentran sustancias fundamentales para la síntesis de narcóticos, como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, acetona, tolueno, metanol y otros reactivos químicos utilizados en laboratorios clandestinos.

Además, las autoridades reportaron la destrucción de fentanilo en distintas presentaciones, incluyendo más de 15 kilos en polvo y cientos de pastillas de este opioide sintético, considerado uno de los más peligrosos a nivel global.

Entre lo incinerado había químicos utilizados para producir metanfetamina y fentanilo. (X @FGRMexico)

También destruyen infraestructura del narco

El operativo no se limitó a las sustancias. Como parte de las acciones contra el crimen organizado, también se incineraron 49 objetos utilizados en la fabricación de drogas, entre ellos tanques de gas, reactores metálicos, lámparas y una centrifugadora.

Este tipo de equipo es esencial para la operación de laboratorios clandestinos, particularmente en la producción de drogas sintéticas, que requieren procesos químicos complejos.

La eliminación de estos materiales representa, según autoridades, un doble impacto: no solo se destruyen drogas, sino también la capacidad de producirlas.

Sinaloa, epicentro de la producción

La incineración ocurre en un contexto donde Sinaloa se mantiene como uno de los principales puntos de producción y tránsito de drogas en el país, especialmente aquellas de tipo sintético.

En esta entidad operan organizaciones criminales con amplia capacidad logística, como el Cártel de Sinaloa, que ha desarrollado redes para la fabricación y distribución de sustancias a gran escala, incluyendo el tráfico internacional de fentanilo.

También se destruyó equipo de laboratorio empleado por el crimen organizado. (X @FGRMexico)

La destrucción de estos insumos, acumulados tras diversos operativos, refleja la magnitud de los decomisos realizados en los últimos meses, así como el volumen de producción que las autoridades buscan contener.

Supervisión y legalidad en el proceso

La incineración se llevó a cabo en instalaciones acondicionadas, bajo la supervisión del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados en química forense.

También participó personal del Órgano Interno de Control, con el objetivo de garantizar que el proceso se realizara conforme a los protocolos legales y ambientales establecidos.

Un golpe que busca frenar la producción

Más allá de la cifra —más de 120 toneladas—, el operativo representa un intento por atacar el corazón de la producción de drogas: los precursores químicos.

A diferencia de los decomisos tradicionales, centrados en droga terminada, estas acciones buscan impedir que las organizaciones criminales continúen fabricando estupefacientes.

Sin embargo, el desafío persiste. La capacidad de estos grupos para reabastecerse de químicos y reactivar laboratorios clandestinos mantiene vigente la presión sobre las autoridades.