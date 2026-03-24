México

Confirmado: la multa que se aplicará a camionetas por esta infracción en carreteras federales

Las autoridades pidieron a los conductores evitar alguna infracción durante el periodo vacacional de Semana Santa

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furgón, carretera, ciudad, ruta, campo, lluvia, nieve, montañas, sierra, transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transportar personas en la batea de una camioneta tipo pickup en carreteras federales mexicanas está prohibido y puede resultar en una multa de hasta casi tres mil pesos. Esta restricción oficial se aplica sin importar la distancia recorrida ni el motivo del traslado, y constituye una infracción tanto para conductores como para propietarios del vehículo.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal prohíbe explícitamente transportar personas en el área de carga de una pickup. Según el artículo 70, solo se permite el número de pasajeros que corresponde a los asientos del vehículo, y en ningún caso pueden viajar personas en el espacio destinado para transportar objetos o herramientas.

Por ello, es importante que los automovilistas conozcan este tipo de restricciones antes de salir a carretera, en especial durante el periodo vacacional de Semana Santa, pues es cuando las familias acostumbran a viajar en grupos numerosos, pero se pueden exponer a una multa de tránsito.

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Al entrar en una autopista o puente federal, la prohibición retoma su validez y la responsabilidad recae en el conductor (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De cuánto es la multa por transportar a personas en la batea de la camioneta?

La multa por llevar pasajeros en la zona de carga de una pickup en carreteras o puentes federales de México se establece entre 20 y 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a dos mil 346 pesos ($2,346.20) y dos mil 932 pesos ($2.932,75).

Corresponde a la autoridad de tránsito federal determinar el monto exacto en cada caso. El reglamento no distingue entre trayectos largos ni cortos: desde el momento en que un vehículo circula por una vía federal, la norma entra en vigor sin excepciones. La norma se debe a que la batea no cuenta con asientos ni sistemas de sujeción adecuados, lo que incrementa el riesgo en caso de accidente.

¿Existen excepciones en municipios o estados?

Algunos municipios pueden aceptar que se transporten personas en la batea si van sentadas y sujetas, pero estas excepciones solo aplican en calles o avenidas municipales. Al entrar en una autopista o puente federal, la prohibición retoma su validez y la responsabilidad recae en el conductor.

La multa por llevar pasajeros
La multa por llevar pasajeros en la zona de carga de una pickup en carreteras o puentes federales de México se establece entre 20 y 25 UMAs (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la sanción económica, trasladar personas en la batea implica un peligro real. Los ocupantes no disponen de cinturón de seguridad ni de protección ante impactos. Existen riesgos de caídas, lesiones graves o incluso de muerte en caso de frenadas intensas o accidentes, independientemente de la distancia o la velocidad del recorrido.

Recomendaciones para conductores

Las autoridades aconsejan utilizar únicamente los asientos diseñados para pasajeros y exigir el uso del cinturón de seguridad a todos los ocupantes. También recomiendan evitar que los pasajeros saquen el cuerpo por ventanillas o quemacocos y consultar los reglamentos locales únicamente cuando se circule por vías municipales.

Aunque el monto de la multa puede acercarse a los tres mil pesos, el verdadero riesgo es el potencial daño físico a quienes viajan en la batea sin ninguna protección. Cumplir la norma ayuda no solo a evitar sanciones, sino a prevenir accidentes con consecuencias graves.

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