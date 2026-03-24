A 4 años de la muerte de ‘Pancho Cachondo’: estas fueron las mejores propuestas como diputado del PAN que siguen vigentes

El legislador se hizo muy popular por su estilo despreocupado para hacer leyes que beneficiaran a minorías. (Cuartoscuro)

La historia política contemporánea de México cuenta con capítulos de sobriedad institucional, pero también con episodios de una irreverencia casi surrealista. En el centro de estos últimos se encuentra Francisco Solís Peón, conocido popularmente como “Pancho Cachondo” quien no solo es conocido por su recordado desnudo, también por las leyes que impulsó durante su legislatura.

A más de dos décadas de su irrupción en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), su figura trasciende la anécdota del escándalo para revelar una pugna ideológica profunda sobre las libertades civiles y la moralidad pública.

El exdiputado hablaba abiertamente sobre sus gustos y cómo hacer que todos pudieran obtener un beneficio de ello. (FOTO: RICARDO CASTELAN/CUARTOSCURO.COM)

El desnudo que rompió su relación con el PAN

El choque entre Solís Peón y el Partido Acción Nacional no fue un evento aislado, sino una colisión inevitable. A principios de los años 2000, Solís Peón representaba un ala liberal y urbana que contrastaba con la doctrina conservadora y demócrata-cristiana del partido.

El punto de ruptura definitivo ocurrió en 2002. Tras ser captado frecuentando centros nocturnos y defender abiertamente la industria del sexo, el PAN inició procesos internos para sancionarlo. La respuesta de Solís fue un acto de rebeldía visual que quedó grabado en la memoria colectiva: posó para la revista Cambio completamente desnudo, cubriendo sus genitales únicamente con el logotipo del PAN.

Este acto fue interpretado por la cúpula panista como una afrenta imperdonable a sus símbolos y valores. El conflicto derivó en su expulsión inmediata. Para el PAN, era una cuestión de decencia; para Solís, era una crítica a la “doble moral” de una clase política que legislaba sobre la vida privada de los ciudadanos mientras ignoraba las realidades de la calle.

Esta sesión de fotos causó mucha polémica a inicios de siglo y le habría costado la carrera política al legislador. (Revista Cambio)

Políticas Públicas: ¿Qué impulsó y qué fue rechazado?

Aunque la prensa solía enfocarse en su vida nocturna, Solís Peón fue un legislador activo con una agenda centrada en la libertad individual y la salud pública.

Regulación de la Prostitución: Su propuesta estrella fue la creación de zonas de tolerancia y la dignificación del trabajo sexual. Buscaba que quienes ejercieran este oficio tuvieran acceso a servicios de salud y seguridad, sacándolos de la clandestinidad. El PAN rechazó de tajo estas iniciativas, argumentando que el Estado no podía convertirse en “proxeneta” ni institucionalizar lo que consideraban una degradación moral.

Reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles: Propuso flexibilizar los horarios de los centros nocturnos para evitar la corrupción policial derivada de los cierres clandestinos. Nuevamente, la bancada panista y sectores conservadores bloquearon estas medidas por temor a fomentar el alcoholismo.

Derechos Reproductivos: Fue uno de los primeros panistas (antes de su expulsión) en mostrar posturas menos rígidas respecto al uso de anticonceptivos, lo que generó fricciones internas constantes.

Sociedades de Convivencia: Aunque hoy asociamos el matrimonio igualitario con las reformas de 2009-2010 en la Ciudad de México, la semilla se plantó en 2001. Solís Peón, siendo diputado local por el PAN, fue uno de los principales promotores de la Ley de Sociedades de Convivencia.

Solís Peón buscó abrir la mentalidad conservadora de Acción Nacional en 2002. (Foto: Facebook / @PanchoCachondoOficial)

¿Qué queda vigente hoy?

Irónicamente, muchas de las batallas que “Pancho Cachondo” libró de forma solitaria y estridente terminaron materializándose años después, aunque bajo otros nombres y contextos políticos:

Visión de Salud en el Trabajo Sexual: Aunque no existen “zonas de tolerancia” federales, la Ciudad de México ha avanzado en el reconocimiento de las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas, un concepto que Solís defendía para dotarlas de derechos básicos. Libertades en la Vida Nocturna: La actual regulación de horarios y la visión de una ciudad “24 horas” en la capital mexicana guardan sintonía con su propuesta de que el Estado no debe ser un “padre regañón” que decide a qué hora se van a dormir los adultos. El Legado del “Político-Espectáculo”: Solís Peón fue precursor de una era donde la imagen personal y el escándalo son herramientas de comunicación política. Hoy, su estilo irreverente se ve reflejado en figuras que utilizan la provocación para romper el cerco informativo. Matrimonio igualitario: A diferencia de los legisladores de izquierda que lo hacían desde una base de derechos humanos sociales, “Pancho Cachondo” defendía el matrimonio entre personas del mismo sexo desde una perspectiva libertaria y de derecho civil. Argumentaba que el Estado no tenía derecho a meterse en la recámara de los ciudadanos. Para él, si dos adultos decidían unir sus patrimonios y heredarse mutuamente, el Estado solo debía dar fe legal del contrato.

Francisco Solís Peón falleció en marzo de 2022, dejando tras de sí el recuerdo de un hombre que decidió utilizar el ridículo como un arma contra el dogmatismo. Más allá de la fotografía con el logotipo del PAN, su paso por la política recordó que las instituciones suelen ser más frágiles frente a una carcajada o un desnudo que frente a un discurso solemne.