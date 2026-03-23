Pensión Mujeres Bienestar 2026:qué beneficiarias cobran su pago hoy lunes 23 de marzo

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondientes al bimestre marzo-abril terminarán esta semana (Secretaría del Bienestar)

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondientes al bimestre marzo-abril terminarán esta semana, y a continuación te decimos qué beneficiarias reciben su depósito este lunes 23 de marzo.

Los recursos comenzaron a distribuirse desde el pasado 2 de marzo y terminarán el 26 del mismo mes. Además, cabe señalar que como en entregas anteriores, estos pagos se realizan de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada adulta mayor.

El programa fue puesto en marcha desde principios de 2025 por el gobierno de México y va dirigido a cualquier mujer de 60 a 64 años de edad que radique en la República Mexicana.

El programa fue puesto en marcha desde principios de 2025 por el gobierno de México y va dirigido a cualquier mujer de 60 a 64 años de edad

¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy 23 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias que reciben la Pensión Mujeres Bienestar este lunes 23 de marzo son aquellas cuyo primer apellido inicie con la letra R.

Letra R | Lunes 23 de marzo

Beneficiarias que faltan de cobrar el pago

Letra S | Martes 24 de marzo

Letras| T, U, V | Miércoles 25 de marzo

Letras W, X, Y, Z | Jueves de 26 marzo

Cabe recordar que este 2026, cada participante recibe bimestralmente un apoyo económico de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar.

Las beneficiarias que optan por consultar su saldo de forma presencial tienen la opción de dirigirse a los cajeros automáticos en las sucursales del Banco del Bienestar.

Así puedes saber si ya te llegó la pensión

Las beneficiarias que optan por consultar su saldo de forma presencial tienen la opción de dirigirse a los cajeros automáticos en las sucursales del Banco del Bienestar. Allí, después de insertar la tarjeta, pueden verificar el saldo siguiendo las indicaciones del sistema.

Por otro lado, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto para dispositivos Android como iOS a través de Google Play Store y App Store, permite revisar saldos y movimientos de manera inmediata. Esta plataforma digital protege los datos personales y simplifica el acceso a la información.

Finalmente, el calendario oficial facilita a los beneficiarios conocer con precisión el día en que recibirán el monto correspondiente a sus pensiones, lo que les permite planificar mejor sus gastos y resolver dudas sobre la fecha de disponibilidad de fondos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Ampliación de cobertura e impacto social del programa

La ampliación de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar constituye un avance sin precedentes en materia de protección social. Al finalizar 2025, datos oficiales reportan que 3 millones de mujeres reciben este apoyo, cifra que representa la mayor expansión registrada en las políticas de inclusión de México en tiempos recientes.

Además, cabe señalar que todas las mujeres que cumplen 65 años acceden directamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.