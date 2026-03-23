Pablo Montero sufre accidente automovilístico previo al estreno de ‘Perfume de Gardenia’

Pablo Montero sufrió un incidente vehicular menor antes de llegar al teatro donde protagoniza 'Perfume de Gardenia' en la Ciudad de México. - (IG: @pablomoficial)

Momentos de tensión se vivieron alrededor de Pablo Montero luego de que se reportara un incidente vehicular previo a su llegada al teatro San Rafael, donde participa en la obra ‘Perfume de Gardenia’. El hecho ocurrió minutos antes de una función en la Ciudad de México.

El artista se dirigía al recinto cuando se presentó el percance, lo que generó versiones encontradas entre testigos y asistentes. La situación llamó la atención debido a la cercanía con el estreno ante la prensa.

Ante la expectativa, Montero decidió dar la cara y explicar lo sucedido, buscando poner fin a las especulaciones y centrar la atención en su trabajo escénico.

Así ocurrió el incidente

El percance ocurrió mientras el chofer de Pablo Montero intentaba estacionar el vehículo minutos antes de una función especial. - FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el propio actor, todo sucedió mientras su chofer intentaba estacionar el vehículo. En ese momento, se produjo un contacto menor con otra unidad.

“Estaba mi chofer estacionándose… y le dio un raspón y fue todo lo que pasó”, explicó, restando gravedad a lo ocurrido.

El cantante también aclaró que no conducía el vehículo en ese instante y que su prioridad fue llegar al teatro para cumplir con la función programada.

Versiones y tensión en el lugar

El cantante aclaró que él no conducía el automóvil y que la situación solo involucró un raspón superficial entre vehículos. - (Foto: Instagram)

Aunque Montero insistió en que se trató de un incidente menor, algunos testigos señalaron que la persona afectada se mostraba nerviosa.

Incluso, se reportó la presencia de servicios médicos en el sitio, lo que incrementó la percepción de gravedad en el momento.

Claro, aquí tienes el texto corregido:

Sin embargo, el actor mantuvo su postura y afirmó que la situación no pasó a mayores. Reiteró que todo se limitó a un daño superficial y que su chofer se quedó para hacerse cargo de lo sucedido, ya que él debía retirarse por la función.

La respuesta de Pablo Montero

Pablo Montero agradeció el apoyo del público tras el incidente y reafirmó su compromiso profesional luego del susto vehicular. - (Cuatoscuro)

Frente a la insistencia de la prensa, el intérprete fue enfático al minimizar lo ocurrido y evitar que el tema opacara su presentación.

“Fue un raspón… no voy a darle más tiempo a algo que no es”, declaró, dejando claro su interés en cerrar el tema.

Finalmente, Montero destacó que su enfoque estaba en el espectáculo, asegurando que la función se llevó a cabo con normalidad y que todo quedó en un susto sin consecuencias mayores. Además, el equipo de producción del teatro confirmó que el incidente no afectó el desarrollo de la obra ni la puntualidad del elenco. Montero agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró su compromiso con el público, buscando dejar atrás el episodio y continuar con sus actividades profesionales.