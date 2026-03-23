¿Natalia Jiménez enfrentará sanciones por uso indebido de ambulancia? Esto dice la ley

El traslado de Natalia Jiménez en una ambulancia con sirenas encendidas para llegar al cumpleaños de Carlos Rivera desató polémica y abrió el debate sobre el uso indebido de vehículos de emergencia en la Ciudad de México. (Cuartoscuro/Captura de pantalla)

La cantante española Natalia Jiménez usó una ambulancia privada con sirenas encendidas para sortear el tráfico en la Ciudad de México y llegar a tiempo al cumpleaños de Carlos Rivera en Huamantla, Tlaxcala.

El hecho generó polémica en redes sociales y abrió el debate sobre el uso de vehículos de emergencia para fines personales y sus consecuencias legales.

¿Qué hizo Natalia Jiménez?

La noche del 14 de marzo, Natalia Jiménez tomó la decisión de utilizar una ambulancia privada para evitar el tráfico que colapsaba la Ciudad de México tras su participación en el festival Vive Latino.

La cantante Natalia Jiménez usó una ambulancia para evitar el tráfico y llegar a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera. (Instagram: Natalia Jiménez)

Después de subir al escenario alrededor de las 21:20 como invitada de Chetes e interpretar “Si tú no vuelves”, Jiménez descendió del Vive Latino y, a las 21:45, abordó una ambulancia que originalmente estaba destinada a emergencias médicas del festival.

El objetivo era llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños número 40 de Carlos Rivera, celebrada en Huamantla, Tlaxcala. Todo el trayecto quedó documentado en redes sociales: la ambulancia avanzó por el Circuito Interior con sirenas y luces encendidas rumbo al aeropuerto, donde la esperaba un helicóptero para completar el traslado.

La cantante compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde se le escucha decir frases como “¡Vámonos! ¡Abran paso!”, “Carlitos, ahí voy. De que llego, llego” y “Mi aventura para poder llegar a la fiesta de mi amigo”.

A las 22:05, la artista ya se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Una hora y media después, a las 23:30, Natalia Jiménez llegó al hotel Casa Huamantla. La exvocalista de La Quinta Estación arribó justo cuando Carlos Rivera partía el pastel de su celebración.

La publicación del video del traslado generó una ola de críticas en redes sociales, donde los internautas la criticaron por su falta de ética y de aprovecharse de emergencias reales.

Qué dice la ley sobre el uso de ambulancias

Esto dice la ley sobre el uso indebido de ambulancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Reglamento para Regular los Vehículos de Uso como Ambulancia que Circulan en la Ciudad de México, publicado en 2022, establece que las ambulancias, tanto públicas como privadas, solo pueden utilizar sirenas y luces de emergencia cuando trasladan pacientes en estado grave o responden a una urgencia médica (artículo 15.c).

Circular con luces y sirenas activadas sin cumplir estas condiciones constituye motivo para la remisión inmediata del vehículo al depósito vehicular (artículo 37.II.d).

La NOM-034-SSA3-2013 también limita el uso de ambulancias a la atención médica prehospitalaria y traslado legítimo de pacientes, y define sanciones penales por el uso indebido de estos vehículos, que pueden ir de seis meses a dos años de prisión y multas de entre 2 mil y 9 mil pesos.

Otros artículos del reglamento contemplan la suspensión temporal o definitiva del servicio, multas administrativas, revisión de la documentación técnica y de las licencias del personal, y la posibilidad de denuncia penal si hay agravantes.

Cualquier persona puede presentar una denuncia ciudadana por el uso indebido de ambulancias ante la Agencia de Protección Sanitaria, que tiene facultad para inspeccionar y sancionar a las empresas involucradas.

¿Natalia Jiménez puede ser sancionada?

Los ciudadanos piden que se sancione a la cantante y a la empresa. (Difusión)

No. El marco legal vigente no contempla sanciones para pasajeros o usuarios que soliciten o aborden una ambulancia para fines personales, salvo que exista otro delito comprobable. La responsabilidad legal recae exclusivamente en la empresa operadora, el propietario y el personal técnico de la unidad.

Cantante guarda silencio

Natalia Jiménez se encuentra actualmente en la gira “Antología 20 años / La Jiménez”, con presentaciones en México, Latinoamérica y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera ha intentado mantenerse alejada de la polémica, aunque en el pasado ha enfrentado disputas legales, incluyendo conflictos sobre los derechos de La Quinta Estación y un pleito legal con su exesposo Daniel Trueba.

La relación profesional y personal entre Jiménez y Carlos Rivera es cercana, con colaboraciones en temas como “O Holy Night” y “El destino”. Durante la celebración en Casa Huamantla, se congregaron figuras del espectáculo como Kristal Silva, Mauricio Mancera, Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras, Roger González, Anahí y Manuel Velasco Coello. La velada incluyó música en vivo, karaoke y presentaciones espontáneas, con actuaciones de integrantes de Pandora junto al cumpleañero y de Laura León.

Hasta el momento, ni la cantante ni las autoridades han emitido declaraciones sobre el uso indebido de la ambulancia.