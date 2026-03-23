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Este es el requisito que debes cumplir en Jalisco para que no detengan tu auto

Podrías tener dificultades de circulación si no adecúas esto en tu placa

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(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Las autoridades estatales de Jalisco han comenzado a aplicar operativos para retirar de circulación a los vehículos que no cumplen con la obligación de cambiar sus placas antiguas.

Esta acción implica que los automovilistas que sigan utilizando modelos anteriores, como las placas tipo “Maguey”, “Minerva” o “Gota”, pueden ver sus autos retenidos en corralones si no realizan el trámite correspondiente antes del 31 de marzo de 2026.

Desde inicios de año, los agentes viales han aumentado la vigilancia en el Área Metropolitana de Guadalajara, revisando que cada vehículo cuente con la placa actualizada.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La medida forma parte de una estrategia estatal para actualizar el padrón vehicular y asegurar que todos los autos cumplen con la normativa vigente.

El plazo para regularizar la situación de las placas vence el 31 de marzo de 2026.

Quienes no realicen el trámite antes de esa fecha se exponen a sanciones económicas y al retiro inmediato de su vehículo de las calles, según han informado las autoridades estatales.

La sanción económica consiste en una multa de 600 pesos, a la que se suma el cobro del trámite de cambio, que puede superar los 3 mil pesos.

Sanciones y operativos en Jalisco por placas no vigentes

Los conductores que circulen con placas fuera de norma no solo deben considerar la multa, sino también el riesgo de que su automóvil sea llevado al corralón.

Esta consecuencia ya se ha aplicado en varios puntos de control instalados en la zona metropolitana, donde personal de tránsito verifica el cumplimiento de la medida.

El proceso de regularización requiere que los propietarios de vehículos presenten documentación vigente, como una identificación oficial, comprobante de domicilio reciente, factura del auto, tarjeta de circulación, placas anteriores y comprobante de verificación vehicular.

Además, es imprescindible que el pago del refrendo esté al día.

Para llevar a cabo el cambio de placas en Jalisco, los pasos son claros: primero se debe realizar el pago del refrendo, luego la verificación vehicular y, posteriormente, agendar una cita a través del portal oficial.

El trámite concluye en las oficinas estatales, donde el propietario entrega las placas antiguas y recibe las nuevas.

Requisito clave para evitar la retención vehicular

La obligación de reemplazar las placas antiguas obedece a una política de actualización del registro estatal.

De acuerdo con las autoridades, este control busca facilitar la identificación de vehículos y prevenir irregularidades en el uso del padrón automotor.

Aquellos que no cumplan con el trámite dentro del plazo se enfrentan a consecuencias que van desde la imposibilidad de circular hasta la retención del vehículo por parte de agentes viales.

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