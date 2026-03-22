‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla anuncia show en CDMX: precios para ver al productor de Selena

AB Quintanilla anuncia su regreso a la Ciudad de México con el espectáculo Son’s of Cumbia en La Maraka, reforzando su legado en la música latina

AB Quintanilla, figura emblemática de la música latina y hermano de Selena, anunció su regreso a los escenarios de la capital mexicana. El bajista, compositor y productor presentará el espectáculo Son’s of Cumbia el jueves 9 de abril en el Centro de Espectáculos La Maraka, con boletos ya disponibles para el público.

El concierto de Son’s of Cumbia se llevará a cabo en la Ciudad de México a partir de las 21:00 horas. Los boletos pueden adquirirse a través de Arema.mx o en las taquillas del recinto, con precios que varían según la zona seleccionada.

Este evento ofrece la oportunidad de presenciar la propuesta renovada de Quintanilla, reconocido por su influencia en la cumbia y la música regional mexicana.

El espectáculo promete un recorrido por distintas etapas de su carrera, desde los clásicos hasta producciones recientes, llegando a nuevas generaciones de seguidores.

La trayectoria de AB Quintanilla inició en Los Dinos junto a Selena y lo consolidó como productor de himnos como “Como la Flor” y “Amor Prohibido”

Legado musical y trayectoria de AB Quintanilla

Reconocido por su impacto en la música latina contemporánea, Abraham Isaac Quintanilla III inició su carrera en Los Dinos, la agrupación familiar junto a Selena, Suzette y Abraham Quintanilla Jr.

Como productor y compositor, fue responsable de éxitos como “Como la Flor”, “Amor Prohibido” y “No Me Queda Más”, temas fundamentales en la proyección internacional de Selena Quintanilla.

La muerte de la cantante en 1995 marcó un punto de inflexión en la vida del músico. Posteriormente, canalizó su talento en composiciones tributo como “Como Te Extraño” y fundó Kumbia Kings en 1999, agrupación que fusionó la cumbia con el pop y logró expandirse internacionalmente con canciones como “Shhh!” y “Fuego”.

A lo largo de su trayectoria, las composiciones de Quintanilla, incluyendo “Azúcar”, “Fuiste mala” y “Boom Boom”, se han integrado al repertorio cotidiano de distintas generaciones. La creación de Kumbia All Starz en 2006, junto a figuras como Chris Pérez y Pee Wee, afianzó su perfil como productor y creador de tendencias en la música latina.

Premios internacionales como Tejano Music Awards y Billboard Latin Music Awards destacan la relevancia de AB Quintanilla en la música regional mexicana

Sus discos, entre ellos Amor, Familia y Respeto, Planeta Kumbia y La Vida de un Genio, han merecido galardones en los Tejano Music Awards, Billboard Latin Music Awards y Premios Lo Nuestro.

Renovación artística y nuevos proyectos

En años recientes, AB Quintanilla ha demostrado capacidad de renovación con propuestas como Son’s of Cumbia, enfocadas en la creatividad y la búsqueda de sonidos innovadores para públicos actuales.

Durante 2016, Quintanilla firmó con DEL Records y adoptó temporalmente el nombre de Elektro Kumbia antes de regresar a sus proyectos originales. Un nuevo acuerdo musical con el sello discográfico D Luna Music en junio de 2024 abre un ciclo de colaboraciones dirigidas por Daniel Luna.

El espectáculo Son’s of Cumbia promete un recorrido por los éxitos clásicos y nuevas producciones de AB Quintanilla, reconocido referente de la cumbia

Zonas y precios para ver a AB Quintanilla en La Maraka

Vip: $2,500 por Persona

General de Pie: $1,800

Vip Planta Alta: $1,200 por Persona

Precios + Cargos por servicio

Puntos de venta de boletos oficiales:

Teatro Silvia Pinal: C. Versalles 27, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

Gran Recinto, Satélite: C. Benito Juárez 1905, Las Margaritas, 54050 Tlalnepantla, Méx.