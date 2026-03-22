México

¿Era real la torta de Polita? Ana Paulina Cáceres revela el secreto mejor guardado de ‘Viva los niños’

La telenovela infantil de Televisa marcó a generaciones

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(Televisa/Tiktok)
(Televisa/Tiktok)

Algunas de las escenas más recordadas de ¡Vivan los niños!, la telenovela infantil de Televisa, es la aparición de la enorme torta que solía disfrutar el personaje de Polita.

Durante años, muchos televidentes se preguntaron si aquel alimento era solo utilería o si realmente existía. Ahora, Ana Paulina Cáceres, quien dio vida a Polita, reveló la }verdad.

Lo que contó Ana Paulina Cáceres

Durante una charla para Destinos Podcast, Ana Paulina Cáceres compartió detalles inéditos sobre el icónico bocadillo de la telenovela.

“La torta de Viva los niños, señores, era 100 % real, cero fake. Sí, era 100 % real”, afirmó la actriz.

Según sus recuerdos, desconoce si la producción encargaba la torta a una panadería o la preparaban dentro de las instalaciones de Televisa, pero insiste en que el alimento estaba hecho con todos los ingredientes típicos: jamón, queso, mayonesa y pan, en una proporción monumental.

Cáceres narró cómo la torta era protagonista en varias escenas, especialmente durante los recreos.

“La escena empezaba con: ‘Es el inicio del recreo’. Entonces, pues la torta está completa. Ya pasaron varios recreos más y ya esa torta ya iba a la mitad, ¿qué crees que pasaba con la torta? Los técnicos le entraban, pero con todo a la torta”, relató.

Esta dinámica se repitió en otras ocasiones, llegando a incluir pasteles, donas y paletas de gran tamaño que, según la actriz, hacían aún más divertidas las jornadas de grabación.

La intérprete también recordó el impacto visual y emocional que tenía el set para ella:

“Yo no sé si recuerdan el inicio de la novela, o sea, la casa, por Dios, corazones por todas partes. Mi mamá igual vestida de rojo, de la punta, de... Sí, todo, el coche, la casa, no, no, no”.

“¡Vivan los niños!” y el personaje de Polita

“¡Vivan los niños!” fue una telenovela infantil mexicana producida por Nicandro Díaz y transmitida por El Canal de las Estrellas entre 2002 y 2003. El proyecto reimaginó el formato de la exitosa “Carrusel” de 1989, basada a su vez en producciones argentinas como “Señorita maestra” y “Jacinta Pichimahuida”.

El elenco estuvo encabezado por Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo, acompañados por un grupo de jóvenes actores entre los que destacaban Óscar Alberto López, Daniela Aedo, Natalia Juárez, Ana Paulina Cáceres, Nicole Durazo, Christian Stanley, Danna Paola, Valentina Cuenca y otros.

La historia seguía a los alumnos de segundo grado de la escuela primaria “Patria Unida” y a su maestra Lupita Gómez, una docente comprensiva y cercana a sus estudiantes.

Entre los niños, Polita se consolidó como uno de los personajes favoritos del público por su simpatía y su inconfundible afición por la comida.

Polita, descrita como tierna, de complexión robusta y muy comelona, compartía pantalla con Lucas, otro de los personajes que destacaban por su gusto por la comida.

Según Ana Paulina Cáceres, “yo te lo juro que amé Viva los niños y amé Polita porque fue un personaje demasiado icónico en cómo se vestía, en cómo hablaba, en cómo se expresaba, en lo que comía”.

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