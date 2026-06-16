Venezuela firmó un acuerdo con la empresa estadounidense GE Vernova para impulsar la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (EFE)

El Gobierno de Venezuela firmó este lunes un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense GE Vernova y la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para avanzar en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con una meta inicial de incorporar 1.000 megavatios en los próximos 24 meses y superar los 5.000 megavatios en un plazo de cuatro años.

La firma tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano en Caracas, durante un acto transmitido por la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV). Participaron la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett; el director corporativo de GE Vernova, Roger Martella; y el director ejecutivo del segmento de energía de la compañía, Eric Gray.

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Durante el acto, Martella señaló que la misión de la compañía consiste en ampliar el acceso al servicio eléctrico y anticipó una rápida ejecución de los trabajos acordados.

“Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos. Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y cómo podemos avanzar rápidamente. En los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN”, expresó el ejecutivo, según la traducción simultánea difundida por VTV.

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Por su parte, Rodríguez manifestó su expectativa de que el memorando dé paso a un contrato definitivo en el corto plazo para iniciar las obras previstas.

Rodríguez manifestó su expectativa de que el memorando dé paso a un contrato definitivo en el corto plazo para iniciar las obras previstas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

“Espero que en lo más breve posible se convierta ya en el contrato para dar inicio a estos trabajos que nos va a permitir recuperar, en los primeros 24 meses, 1.000 megavatios y en total, en los cuatro años, más de 5.000 megavatios”, afirmó.

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La funcionaria sostuvo que el fortalecimiento del sistema eléctrico tendrá impacto sobre distintos sectores de la economía. “La recuperación del sistema eléctrico será para el bienestar de todo el país”, indicó, antes de agregar que también permitirá “facilitar las condiciones de las inversiones internacionales que están llegando a Venezuela”.

Rodríguez también vinculó el proyecto con la actividad petrolera nacional. “Sé que también estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela (PDVSA), sostenimiento de la producción petrolera en nuestro país”, señaló, sin ofrecer detalles adicionales sobre esas iniciativas. Asimismo, explicó que especialistas de GE Vernova realizaron una evaluación técnica previa del sistema eléctrico venezolano.

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Según Rodríguez, la directiva de la empresa efectuó durante seis semanas un “levantamiento muy preciso y muy minucioso” de las instalaciones de generación hídrica y térmica del país.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de GE Vernova durante la conferencia sobre energía CERAWeek 2026 celebrada en Houston, Texas, Estados Unidos. 24 de marzo de 2026. REUTERS/Danielle Villasana/Foto de archivo

La presidenta encargada calificó el acuerdo como un hecho relevante para el sector energético venezolano. “Es un paso histórico también para Venezuela” y para la “recuperación de un servicio tan esencial para la vida de un país”, expresó durante la ceremonia.

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Rodríguez también agradeció al encargado de negocios estadounidense por su participación en las gestiones que permitieron concretar el entendimiento. “Todo el impulso que ha dado” permitió que “estos trabajos sean posibles”, afirmó.

El ministro Rolando Alcalá explicó que equipos técnicos de Corpoelec y del Ministerio de Energía Eléctrica recorrieron instalaciones del sistema nacional durante más de un mes para identificar necesidades de rehabilitación y modernización.

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Según el funcionario, las inspecciones incluyeron plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y subestaciones, con el objetivo de “trabajar en conjunto con empresas tecnológicas” para desarrollar la infraestructura energética del país.

El acuerdo se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno venezolano por atraer inversión privada y extranjera al sector eléctrico. En las últimas semanas, la Asamblea Nacional avanzó con reformas destinadas a permitir una mayor participación privada en la industria eléctrica, históricamente controlada por el Estado a través de Corpoelec.

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Venezuela enfrenta desde hace años problemas de suministro eléctrico, especialmente en regiones alejadas de Caracas. Mientras el chavismo atribuye parte de las dificultades a las sanciones internacionales, sectores opositores y especialistas las relacionan con problemas de mantenimiento e inversión en la infraestructura.

(Con información de EFE)