Sarampión en México: contagios superan la barrera de los 14 mil casos

El grupo más afectado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 856 transmisiones

Sarampión en México. (Imagen Ilustrativa
Sarampión en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión mantiene su avance en México. De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, con corte al 20 de marzo, el país acumula 14 mil 036 casos confirmados, lo que refleja un repunte importante en varias entidades.

Este virus se ha extendido a 443 municipios, donde se concentra la mayor cantidad de casos, lo que evidencia un escenario que continúa afectando a miles de personas en distintas regiones del país.

El grupo más afectado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 856 incidencias. Le siguen las personas de 25 a 29 años, con mil 648 incidencias, y los infantes de 5 a 9 años, con mil 627. No obstante, la mayor incidencia se presenta en bebés menores de un año, con una tasa de 68.47 casos por cada 100 mil habitantes.

Defunciones de sarampión en México

Las autoridades de salud informaron que, hasta ahora, se han contabilizado 35 muertes asociadas al sarampión desde el inicio de la propagación en febrero del año pasado. Según el reporte oficial, estos fallecimientos se han registrado en diez entidades del país.

  • Chihuahua con 21
  • Jalisco con 4
  • Sonora con 1
  • Durango con 2
  • Michoacán con 1
  • Tlaxcala con 1
  • Ciudad de México con 2
  • Chiapas con 1
  • Guerrero con 1
  • Sinaloa 1
Informe de sarampión en México.
Informe de sarampión en México. (captura de pantalla)

Campaña de vacunación

Por medio de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión se dio a conocer la cantidad de vacunas aplicadas por entidad en México entre el 12 de febrero y el 16 de marzo. Este es el total de dosis administradas en cada estado:

  • Estado de México: 1,756,455
  • Ciudad de México: 1,310,048
  • Jalisco: 1,206,969
  • Veracruz: 951,080
  • Chiapas: 835,280
  • Puebla: 795,122
  • Nuevo León: 785,684
  • Michoacán: 501,265
  • Guanajuato: 446,172
  • Sonora: 400,915
  • Tabasco: 400,029
  • Sinaloa: 377,352
  • Tamaulipas: 351,548
  • San Luis Potosí: 303,213
  • Oaxaca: 253,955
  • Baja California: 248,551
  • Coahuila: 244,049
  • Durango: 238,554
  • Hidalgo: 210,658
  • Yucatán: 197,296
  • Quintana Roo: 196,193
  • Querétaro: 195,859
  • Tlaxcala: 195,721
  • Guerrero: 192,590
  • Morelos: 180,668
  • Nayarit: 142,705
  • Zacatecas: 96,455
  • Colima: 76,455
  • Chihuahua: 74,407
  • Aguascalientes: 74,407
  • Campeche: 47,320
  • Baja California Sur: 45,324

La jornada de inmunización contra la enfermedad viral está enfocada en niñas y niños de entre 6 meses y 12 años, al tratarse de la población con mayor riesgo. Es importante verificar si el menor no ha sido vacunado o si únicamente recibió una dosis y han pasado seis meses desde su aplicación; en ese caso, se recomienda acudir a la unidad de salud para completar su esquema.

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 21 de marzo

Ya sea en auto o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Cae palmera de alrededor de 20 metros cerca de Pilares de Iztapalapa, CDMX: deja tres menores lesionados

Durante la madrugada de este sábado 21 de marzo se reportó el incidente en la calle Felipe Ángeles de la colonia Apatlaco, ubicada en los límites de Iztapalapa e Iztacalco

Cae palmera de alrededor de

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza Aparicio y ’Chespirito: sin querer queriendo’ lideran presencia mexicana

Te decimos todos los connacionales que podrían ganar un galardón este año

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza

¿Buscas empleo? Jornada de reclutamiento en la CDMX, te decimos dónde y cuándo

Autoridades buscan vincular a los candidatos con diversas empresas que ofrecerán distintas vacantes

¿Buscas empleo? Jornada de reclutamiento

Erick Portillo gana plata histórica para México en el Mundial de Atletismo en pista cubierta

El atleta mexicano superó su mejor registro previo durante la competencia

Erick Portillo gana plata histórica
NARCO

Mónica Zambada, hija de “El

Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de marzo

Caen “El Topo” y 15 presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Puebla: se les relaciona con extorsión a comerciantes

Jornada violenta en el corazón de CDMX: balaceras dejan dos muertos y una mujer lesionada

Las hijas del narco: crímenes de capos como El Mayo Zambada, El Chapo y El Mencho persiguen a sus descendientes

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza Aparicio y ’Chespirito: sin querer queriendo’ lideran presencia mexicana

Exdirectora de Miss Universo México vende sus vestidos de novia por Facebook y el precio nadie lo vio venir

Claudia Álvarez desafía las reglas con un vestido transparente en Fashion Week de Madrid: “Muy emocionada”

Cambian de sede el show de ‘Sonido La Changa’ en Chapultepec; organizadores denuncian discriminación

‘Milagro’ en la caída de José Ángel Bichir, su madre revela el papel de unos cables: “Lo sostuvieron los ángeles”

Bruno Fernandes expresa su felicidad

Bruno Fernandes expresa su felicidad de jugar en el Estadio Azteca y lamenta ausencia de Cristiano Ronaldo ante México

El Satánico dice adiós a la lucha libre con triunfo y Hechicero destrona a Castagnoli para ganar el título Mundial Pesado del CMLL

Erick Portillo gana plata histórica para México en el Mundial de Atletismo en pista cubierta

¿Buscas un boleto para los partidos del Mundial 2026? La SSPC explica cómo no caer en fraudes

Arsenal vs Manchester City EN VIVO: dónde ver en México la Final de la Carabao Cup