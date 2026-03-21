Sarampión en México: contagios superan la barrera de los 14 mil casos

El sarampión mantiene su avance en México. De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, con corte al 20 de marzo, el país acumula 14 mil 036 casos confirmados, lo que refleja un repunte importante en varias entidades.
Este virus se ha extendido a 443 municipios, donde se concentra la mayor cantidad de casos, lo que evidencia un escenario que continúa afectando a miles de personas en distintas regiones del país.
El grupo más afectado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 856 incidencias. Le siguen las personas de 25 a 29 años, con mil 648 incidencias, y los infantes de 5 a 9 años, con mil 627. No obstante, la mayor incidencia se presenta en bebés menores de un año, con una tasa de 68.47 casos por cada 100 mil habitantes.
Defunciones de sarampión en México
Las autoridades de salud informaron que, hasta ahora, se han contabilizado 35 muertes asociadas al sarampión desde el inicio de la propagación en febrero del año pasado. Según el reporte oficial, estos fallecimientos se han registrado en diez entidades del país.
- Chihuahua con 21
- Jalisco con 4
- Sonora con 1
- Durango con 2
- Michoacán con 1
- Tlaxcala con 1
- Ciudad de México con 2
- Chiapas con 1
- Guerrero con 1
- Sinaloa 1
Campaña de vacunación
Por medio de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión se dio a conocer la cantidad de vacunas aplicadas por entidad en México entre el 12 de febrero y el 16 de marzo. Este es el total de dosis administradas en cada estado:
- Estado de México: 1,756,455
- Ciudad de México: 1,310,048
- Jalisco: 1,206,969
- Veracruz: 951,080
- Chiapas: 835,280
- Puebla: 795,122
- Nuevo León: 785,684
- Michoacán: 501,265
- Guanajuato: 446,172
- Sonora: 400,915
- Tabasco: 400,029
- Sinaloa: 377,352
- Tamaulipas: 351,548
- San Luis Potosí: 303,213
- Oaxaca: 253,955
- Baja California: 248,551
- Coahuila: 244,049
- Durango: 238,554
- Hidalgo: 210,658
- Yucatán: 197,296
- Quintana Roo: 196,193
- Querétaro: 195,859
- Tlaxcala: 195,721
- Guerrero: 192,590
- Morelos: 180,668
- Nayarit: 142,705
- Zacatecas: 96,455
- Colima: 76,455
- Chihuahua: 74,407
- Aguascalientes: 74,407
- Campeche: 47,320
- Baja California Sur: 45,324
La jornada de inmunización contra la enfermedad viral está enfocada en niñas y niños de entre 6 meses y 12 años, al tratarse de la población con mayor riesgo. Es importante verificar si el menor no ha sido vacunado o si únicamente recibió una dosis y han pasado seis meses desde su aplicación; en ese caso, se recomienda acudir a la unidad de salud para completar su esquema.