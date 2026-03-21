¿Qué es el meximalismo? La tendencia en la moda que busca mostrar el orgullo de ser “demasiado” mexicano

Esta corriente enaltece las tradiciones y elementos artísticos de los mexicanos. (IG Dixy Rodríguez)

En un mundo que durante décadas abrazó el “menos es más” del minimalismo escandinavo y la sobriedad industrial, ha surgido una respuesta vibrante, ruidosa y profundamente nostálgica desde el corazón de América Latina: el Meximalismo.

Este movimiento no es solo una tendencia de diseño; es un manifiesto cultural que celebra el exceso, la historia y la complejidad de la identidad mexicana, transformando el caos cotidiano en una forma de arte elevada.

¿Qué es el Meximalismo? La estética del “más es mejor”

El término Meximalismo (un acrónimo de México y Maximalismo) describe una corriente estética que satura los espacios y las obras con colores, texturas, símbolos y referencias históricas. A diferencia del maximalismo tradicional, que puede ser puramente decorativo, el meximalismo es narrativo. Cada objeto en una habitación o cada patrón en una prenda de vestir cuenta una historia sobre el mestizaje, la resistencia y la alegría.

Se define por la ausencia de miedo al vacío. En una composición meximalista, los altares de muertos conviven con el arte pop, las artesanías de barro negro se mezclan con el neón, y los textiles indígenas se fusionan con el diseño contemporáneo. Es una celebración de la “acumulación con sentido”, donde el orden surge de la saturación cromática y la herencia cultural.

Entre accesorios y piezas statement, esta corriente busca reconocer la identidad de los mexicanos a través de la moda. (Instagram Pancarta)

El origen: De la calle a las galerías

El meximalismo no nació en un estudio de diseño bajo condiciones controladas; surgió de la observación de la vida pública en México. Sus raíces se encuentran en:

El Barroco Novohispano: La arquitectura de iglesias como Santa María Tonantzintla, donde no queda un centímetro sin decorar, es el ancestro directo de esta corriente. La Gráfica Popular: Los rótulos de las tortajerías, los mercados ambulantes y los carteles de lucha libre sentaron las bases de una paleta de colores estridente (el rosa mexicano, el verde limón, el amarillo cromo). La Reacción al Globalismo: Como respuesta a la homogeneización del diseño digital, los creativos mexicanos comenzaron a mirar hacia adentro, rescatando elementos que antes se consideraban “kitsch” o “populares” para darles un nuevo valor de lujo y sofisticación.

A partir de 2020, con el auge de las redes sociales visuales y una nueva ola de orgullo nacionalista en las artes, el movimiento se consolidó como una herramienta para exportar la “mexicanidad” sin caer en los estereotipos de sombrero y sarape del siglo pasado.

Entre accesorios y piezas statement, esta corriente busca reconocer la identidad de los mexicanos a través de la moda. (Instagram Pancarta)

Representantes más reconocidos

El meximalismo ha permeado la moda, el diseño de interiores y las artes visuales. Entre sus máximos exponentes actuales destacan:

Humberto Espinal: diseñador de interiores conocido por crear espacios donde las máscaras de madera y los candelabros de talavera conviven con muebles de mediados de siglo.

Carla Fernández: en la moda, ha sido pionera en llevar el “exceso” del bordado indígena y la geometría textil a las pasarelas internacionales, demostrando que el volumen y el patrón son lenguaje de vanguardia.

Sensacional de Diseño: aunque es una iniciativa colectiva, este proyecto ha sido vital para catalogar y elevar la gráfica popular (rótulos y dibujos de barrio) al nivel de arte meximalista.

Ricardo Seco: diseñador que ha integrado elementos urbanos de Tepito y la cultura del “tianguis” en colecciones de alta costura, rompiendo la barrera entre lo popular y lo exclusivo.

Dixy Rodriguez: creadora del movimiento ‘Meximalismo’ y quien le ha dado gran parte de la difusión a esta corriente. Además, presentará una exposición junto a una pasarela en el Museo Franz Mayer, uno de los recintos artísticos más reconocidos de la capital mexicana.

La diseñadora mexicana se destaca entre los exponentes más importantes de este movimiento. (IG Dixy Rodríguez)

Elementos fundamentales de la composición

Para que una obra o espacio sea considerado genuinamente meximalista, debe integrar varios de los siguientes pilares:

Paleta de Colores Saturada: El uso del Rosa Mexicano es innegociable, pero se complementa con turquesas, magentas y naranjas vibrantes que desafían las reglas tradicionales de armonía. El “Horror Vacui”: El miedo al espacio en blanco. Cada rincón debe estar ocupado por una planta (usualmente cactáceas o flores de cempasúchil), una artesanía o un cuadro. Sincretismo Material: La mezcla de materiales humildes (barro, palma, peltre) con materiales industriales o de lujo (acero, terciopelo, mármol). Simbolismo Religioso y Pagano: El uso de exvotos, milagritos, imágenes de la Virgen de Guadalupe o calaveras, pero despojados de su contexto estrictamente ritual para convertirse en elementos de diseño. Texturas sobre Texturas: El uso de capas (layering). Una alfombra artesanal sobre un piso de mosaico hidráulico, coronada por una mesa con textiles bordados.

Hoy en día, el meximalismo es la carta de presentación de México en el extranjero. Hoteles boutique en Tulum, restaurantes en Madrid y departamentos en Nueva York están adoptando esta estética para inyectar vitalidad y “alma” a sus espacios.

Más que una moda pasajera, el meximalismo se ha establecido como una forma de resistencia cultural, recordándole al mundo que México es un país de capas infinitas, donde la belleza reside, precisamente, en que nunca es suficiente.