CDMX se desborda por el México vs Inglaterra: Zócalo y todos los puntos del Centro alcanzan su máxima capacidad

Clara Brugada afirmó que el Zócalo está lleno por el México vs Inglaterra en la Ciudad de México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La jefa de Gobierno, Clara Brugada llamó a la población a “quedarse en su alcaldía” ante las concentraciones registradas en el Centro Histórico de la CDMX durante el partido México vs Inglaterra de este 5 de julio, según un video difundido por la mandataria en sus redes sociales.

En el mensaje, Brugada afirmó que el Zócalo está lleno y que también hay concentración en el Ángel “desde la Diana Cazadora hasta El Caballito”, además del Monumento a la Revolución y la Avenida Juárez, al señalar: “Tenemos todo el Centro Histórico lleno.”

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Brugada pidió seguir los festejos en las explanadas de las alcaldías y en municipios conurbanos. “Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con los resultados de este gran Mundial en la Ciudad de México”, dijo, y añadió: “Vamos con mucha responsabilidad. Vamos a cuidarnos unos a otros.”

La jefa de Gobierno supervisa el operativo de seguridad por el partido México vs Inglaterra en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México limitó el acceso al Ángel de la Independencia y fijó un aforo máximo de 25 mil personas en la glorieta. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Clara Brugada supervisa el operativo de seguridad por el partido México vs Inglaterra en la CDMX, donde el Gobierno capitalino reforzó la vigilancia y limitó el acceso al Ángel de la Independencia para evitar nuevas aglomeraciones tras la muerte de cuatro personas en los festejos posteriores al triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador.

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La nueva restricción fijó un aforo máximo de 25 mil personas en la glorieta del Ángel de la Independencia. Cuando se alcance esa capacidad, el acceso será cerrado y los asistentes serán enviados a otras zonas de Paseo de la Reforma, donde también fueron colocadas pantallas para seguir el encuentro.

Brugada permaneció desde temprana hora de este domingo en la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañada por el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez; el secretario de Gobierno, César Cravioto, así como mandos policiacos y funcionarios responsables del despliegue.

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El operativo se concentra en los puntos donde las autoridades prevén mayor presencia de aficionados: el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest instalado en el Zócalo, el Ángel de la Independencia y otras zonas de Paseo de la Reforma.

El refuerzo responde a una concentración de 1.4 millones de personas

El refuerzo responde a la concentración de 1.4 millones de personas tras el México vs Ecuador, jornada en la que el Gobierno capitalino confirmó cuatro fallecimientos. @ClaraBrugadaM

El antecedente que detonó las nuevas medidas ocurrió tras el partido entre México y Ecuador, cuando alrededor de 1.4 millones de personas participaron en celebraciones en distintos puntos de la capital. En esa jornada, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó cuatro fallecimientos.

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Tres muertes fueron atribuidas a asfixia en medio de las aglomeraciones. La cuarta ocurrió después en un hospital, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades.

A través de sus redes sociales, Brugada informó que miles de personas salieron a las calles para seguir el partido y sostuvo que servidores públicos trabajan durante toda la jornada para brindar seguridad y atención a la población.

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La mandataria también aseguró que existe coordinación entre distintas dependencias para procurar que las celebraciones se desarrollen de manera ordenada. De acuerdo con la publicación, el objetivo del monitoreo permanente es coordinar acciones de seguridad y atención ciudadana durante las actividades vinculadas con el encuentro mundialista.

El Gobierno capitalino mantiene vigilancia antes, durante y después del partido

La CDMX mantiene vigilancia antes, durante y después del México vs Inglaterra, con miles de elementos y un llamado a celebrar con responsabilidad. (Jefatura Gobierno CDMX)

Además del control de aforo en el Ángel, las autoridades desplegaron miles de elementos de seguridad y servidores públicos en distintos puntos de la ciudad para atender eventualidades antes, durante y después del partido entre México e Inglaterra.

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La estrategia fue diseñada para prevenir concentraciones de riesgo luego de lo ocurrido la semana pasada. Por esa razón, Brugada se mantuvo este domingo en la Sala de Situación de la SSC para supervisar en tiempo real el desarrollo del operativo.

El Gobierno de la Ciudad de México también llamó a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad. La administración capitalina insistió en mantener vigilancia permanente y medidas orientadas a impedir incidentes similares a los registrados en los festejos mundialistas anteriores.

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