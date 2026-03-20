México

SRE asegura que utilizará todas las vías legales frente al fallecimiento de un mexicano de 19 años bajo custodia del ICE

El mexicano se encontraba en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida

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Un joven mexicano de 19
Un joven mexicano de 19 años murió bajo el resguardo del ICE en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida. (AP Foto/Erin Hooley)

El Gobierno de México anunció a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que empleará todas las herramientas legales y diplomáticas disponibles tras el fallecimiento de un joven mexicano de 19 años bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida.

El caso, que involucra la muerte de un ciudadano mexicano en el Centro de Detención del Condado de Glades, ha generado nuevas exigencias por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan.

México pide investigación exhaustiva

Relaciones Exteriores informó que la muerte del joven ocurrió en el Centro mencionado, una instalación administrada por el condado de Glades, Florida, que mantiene un convenio con el ICE para la custodia de personas detenidas por motivos migratorios.

Ante este hecho, el Gobierno de México calificó como inaceptables los fallecimientos de connacionales bajo custodia migratoria y reiteró su exigencia a las autoridades estadounidenses para realizar una investigación pronta y exhaustiva.

La SRE detalló que se buscará determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición en este tipo de casos. Entre las acciones inmediatas se incluyen:

  • Solicitud formal de reportes y documentación relevante a las autoridades estadounidenses.
  • Intervención del Consulado General de México en Miami en labores de asistencia consular.
  • Seguimiento puntual a la investigación oficial que ya se encuentra en curso según autoridades de Estados Unidos.
El Centro de Detención del
El Centro de Detención del Condado de Glades ha sido señalado en distintos informes de organismos civiles, lo que ha derivado en solicitudes para revisar su operación. (Crédito: redes sociales)

Consulado dará acompañamiento a la familia

El Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente. Personal de la representación diplomática visitó el centro de detención y continúa gestionando la asistencia y acompañamiento a los familiares del joven fallecido.

De acuerdo con la información oficial, la prioridad es asegurar que los familiares reciban apoyo integral durante el proceso y que se garantice su derecho a la información.

Las gestiones consulares también buscan:

  • Obtener acceso completo a los expedientes y reportes médicos del caso.
  • Supervisar el trato y las condiciones en las que se encontraba el ciudadano mexicano.
  • Facilitar el proceso de repatriación del cuerpo, si así lo solicitan los familiares.

El Gobierno mexicano subrayó que utilizará todas las vías legales posibles para garantizar el acompañamiento a los familiares del joven y para exhortar activamente al Gobierno federal estadounidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos. La exigencia de México incluye:

  • Investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
  • Determinación de responsabilidades administrativas o penales, si procede.
  • Implementación de medidas que eviten la repetición de estos hechos en centros de detención migratoria.

Joven se encontraba bajo resguardo migratorio

El joven de nombre Royer Pérez Jiménez, de 19 años, murió el 16 de marzo mientras se encontraba bajo resguardo migratorio del ICE en el Centro de Detención del Condado de Glades.

Fue hallado inconsciente dentro de las instalaciones y, pese a la activación de los protocolos de emergencia y los intentos de reanimación por parte del personal, no respondió a las maniobras. ICE informó que la causa de la muerte se mantiene bajo investigación, aunque se considera de forma preliminar la posibilidad de un suicidio.

Pérez Jiménez permanecía detenido desde el 22 de enero de 2026, luego de ser arrestado en el condado de Volusia por acusaciones de presunta suplantación de identidad y resistencia a un agente.

Durante las evaluaciones iniciales, negó tener problemas de conducta y no presentó señales de riesgo suicida. El joven había ingresado a Estados Unidos en febrero de 2022, fue deportado y, tras regresar al país, se encontraba bajo custodia migratoria al momento de su fallecimiento.

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