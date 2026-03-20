México

Senado habría pagado hasta 60% más por café y refrescos: según documentos oficiales

La empresa Café 1810 facturó 15 millones, como señalan contratos y auditorías que exhiben sobreprecios en productos básicos vendidos al Poder Legislativo

Guardar
La empresa Café 1810 facturó
La empresa Café 1810 facturó 15 millones, como señalan contratos y auditorías que exhiben sobreprecios en productos básicos vendidos al Poder Legislativo

El gasto del Senado de la República en insumos de cafetería y bebidas ha quedado bajo escrutinio tras revelarse que la empresa Café 1810, S.A. de C.V. facturó más de 15.3 millones de pesos mediante contratos en los que se registraron sobreprecios de hasta 60 por ciento en productos de consumo cotidiano.

De acuerdo con auditorías de gasto y documentos oficiales, la compañía —representada legalmente por Agustín Fernando Rebolledo Cubas— ha consolidado un modelo de proveeduría basado en la venta de café, refrescos, agua embotellada y otros insumos básicos al sector público, con precios superiores a los del mercado minorista.

Contratos del Senado evidencian precios inflados

El esquema de facturación quedó documentado en el contrato abierto ADQ/DGRMSG/010/02/2023, avalado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Senado. En este instrumento, Café 1810 estableció precios de referencia que superan significativamente los valores comerciales habituales.

Las facturas —emitidas antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA)— incluyen artículos de supermercado con costos elevados. Por ejemplo, el Senado pagó 364.50 pesos por paquetes de 12 latas de refresco, 134.55 pesos por un frasco de 500 mililitros de miel de abeja y hasta 584.22 pesos por nuez de la India de marcas comerciales.

Estos montos reflejan incrementos que, según los registros, alcanzan hasta 60 por ciento por encima del precio promedio en el mercado. La documentación revisada muestra que los productos fueron adquiridos bajo condiciones que los posicionan como bienes de alto costo, pese a tratarse de artículos de consumo general.

Contrato del Senado de la
Contrato del Senado de la República revela la compra de café, refrescos y productos básicos con precios de hasta 60% por encima del mercado, en operaciones vinculadas a la empresa Café 1810

Un proveedor que trasciende administraciones

La presencia de Café 1810 como proveedor gubernamental no es reciente. Registros oficiales indican que la empresa ya operaba con dependencias federales desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. El 31 de mayo de 2016, firmó el Pedido Gubernamental No. 016/2016 con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Lejos de disminuir tras los cambios políticos, la empresa amplió su alcance en la administración pública. En 2024, obtuvo un contrato por adjudicación directa con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), organismo adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta continuidad sugiere la consolidación de un esquema de proveeduría que ha logrado mantenerse vigente a través de distintas administraciones federales, diversificando su presencia en distintas dependencias.

Exigen transparencia sobre beneficiarios finales

El crecimiento de la empresa también ha generado cuestionamientos en materia de transparencia. El 16 de julio de 2024, el INEA emitió el oficio UAF/SRMS/DA/550/2024 en el que solicitó a Café 1810 revelar la identidad de sus “beneficiarios finales”, es decir, las personas físicas que realmente se benefician de los recursos públicos canalizados a través de la empresa.

Este tipo de requerimientos forma parte de los mecanismos de control para evitar conflictos de interés, prácticas de corrupción o el uso de estructuras corporativas para ocultar a los verdaderos dueños.

Hasta el momento, no existe registro público de que la empresa haya respondido a dicha solicitud. La falta de información mantiene en opacidad la estructura de propiedad de una compañía que ha recibido millones de pesos del erario.

Compras públicas bajo la lupa

El caso de Café 1810 se suma a los cuestionamientos recurrentes sobre los procesos de adquisición en el sector público, particularmente en lo que respecta a contratos abiertos y adjudicaciones directas.

Especialistas en transparencia han señalado que este tipo de esquemas puede derivar en sobrecostos si no existe una supervisión efectiva de precios de mercado. En este contexto, los contratos del Senado evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.

Mientras tanto, los documentos oficiales continúan mostrando una constante: productos básicos adquiridos a precios elevados, contratos vigentes en distintas dependencias y una empresa que, pese a su expansión institucional, mantiene sin aclarar quiénes son los beneficiarios reales detrás de sus operaciones.

Temas Relacionados

Senado de la RepúblicaSenadoCafé 1810contratos públicossobrepreciosmexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de marzo: choque en Canal de Río Churubusco al Oriente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Multas y arrestos: las consecuencias de interpretar narcocorridos en Mazatlán, advierte Sindicato de Músicos previo a Semana Santa

Durante el Carnaval de Mazatlán, un músico fue detenido y multado por interpretar canciones que hacen apología al delito

Multas y arrestos: las consecuencias

Vacaciones de Semana Santa en Tren Maya: estos son los paquetes turísticos y eventos del 2026

Se busca fortalecer el turismo en la zona sureste del país

Vacaciones de Semana Santa en

Levante vs Oviedo EN VIVO: dónde y cuándo ver en México el partido de la Jornada 29 de LaLiga

Ambos clubes llegan con la urgencia de sumar en la recta final

Levante vs Oviedo EN VIVO:

¿La Arrolladora Banda el Limón sin visa? Revelan que la agrupación tendría supuestos obstáculos migratorios con EEUU

Hasta el momento, los músicos no han emitido un posicionamiento al respecto

¿La Arrolladora Banda el Limón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Multas y arrestos: las consecuencias

Multas y arrestos: las consecuencias de interpretar narcocorridos en Mazatlán, advierte Sindicato de Músicos previo a Semana Santa

Harfuch asegura que Mónica Zambada Niebla no cuenta con orden de aprehensión ni en México ni en EEUU: la retuvieron con una menor

Pentágono advierte a estadounidenses por violencia en México previo al Mundial 2026: ofrece ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de marzo: advierte Pentágono sobre violencia por cárteles previo al Mundial 2026

Entre abatimientos y detenciones, “La Mayiza” sufre duros golpes en 24 horas

ENTRETENIMIENTO

¿La Arrolladora Banda el Limón

¿La Arrolladora Banda el Limón sin visa? Revelan que la agrupación tendría supuestos obstáculos migratorios con EEUU

Un restaurante, dos galanes y una pelea: así fue el encuentro entre Andrés García y Chuck Norris en México

¿Por qué Mario Almada era llamado el “Chuck Norris mexicano”? La historia detrás del apodo

“Sé que no tiene dinero”: Maribel Guardia niega haber exigido indemnización a Imelda Tuñón

Chucky Fan Fest 2026 en CDMX: bodas, actividades, sede y fecha para vivir gratis la experiencia terrorífica

DEPORTES

Estas son las estrellas de

Estas son las estrellas de Bélgica que estarán en el juego ante la Selección Mexicana

Levante vs Oviedo EN VIVO: dónde y cuándo ver en México el partido de la Jornada 29 de LaLiga

Los sacrificados de Javier Aguirre en la última Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

¿Cristiano Ronaldo jugará contra México en el Estadio Azteca? Portugal revela convocatoria oficial

Selección Mexicana presenta su uniforme de visitante para el Mundial 2026: diseño, significado y precio