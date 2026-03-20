México

Fiscalía de CDMX suspende a “Lady Pepitas” tras difusión de video: investigan posible abandono del servicio

La mujer fue captada cuando realizaba comentarios discriminatorios a una oficial capitalina

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La mujer fue captada durante
La mujer fue captada durante un incidente con policías auxiliares que retiraban a funcionarios presuntamente ebrios del Estadio Olímpico Universitario. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) suspendió de manera temporal a la funcionaria Verónica Domínguez, conocida en redes sociales como “Lady Pepitas”, tras la difusión de un video en el que confrontó a un policía capitalino en el Estadio Olímpico Universitario.

Tras darse a conocer el material en el que realiza comentarios considerados discriminatorios, la institución le notificó de manera personal a la funcionaria la medida de suspensión temporal este viernes 20 de marzo debido a que se encuentra en curso una investigación por el caso.

Funcionaria podría recibir una amonestación o ser destituida del cargo

La FGJCDMX detalló que, de acuerdo con su reglamento interno, las conductas atribuidas a la mujer podrían constituir afectaciones a la imagen institucional, así como un posible abandono del servicio durante su horario laboral.

La funcionaria será sujeta al procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos, quien determinará si existe responsabilidad administrativa y, en su caso, las sanciones que le correspondan de acuerdo a la gravedad de los hechos.

La institución detalló que las sanciones pueden incluir desde amonestación hasta destitución del cargo.

Video desató polémica en redes sociales

Autoridades capitalinas señalaron que brindan acompañamiento a la policía auxiliar mientras se realizan las investigaciones del caso.

El caso de la funcionaria se volvió viral tras la circulación de una grabación donde aparece discutiendo con un oficial de la Policía Auxiliar, esto mientras portaba una chamarra con insignias de la Fiscalía de CDMX.

La mujer lanzó expresiones consideradas discriminatorias, por lo que fue nombrada por usuarios como “Lady Pepitas”.

En el material se escucha a la mujer decir: “¡No me hables de tú porque no somos iguales! Yo sí fui a la escuela... a ustedes los quitaron de vender pepitas".

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el altercado ocurrió durante el Operativo Estadio Seguro en el Estadio Olímpico Universitario, donde se realizaba un partido entre Pumas y Cruz Azul.

El reporte señala que elementos de seguridad privada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solicitó apoyo a policías auxiliares para retirar a aficionados que se encontraban en presunto estado de ebriedad y que agredían a otros asistentes.

Durante el Operativo Estadio Seguro,
Durante el Operativo Estadio Seguro, policías auxiliares intervinieron para retirar a aficionados presuntamente en estado de ebriedad y prevenir altercados, lo que derivó en el enfrentamiento verbal. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los datos refieren que cuando los uniformados escoltaban a los presuntos agresores hacia la salida, una mujer, aparentemente familiar de ellos, reaccionó de forma agresiva, lo que derivó en el enfrentamiento verbal con una oficial.

La SSC detalló que la oficial involucrada presentó una denuncia formal ante autoridades ministeriales y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

Dos días después de que fue difundido el video, la Fiscalía de CDMX confirmó que se trataba de una funcionaria de la institución, quien se encontraba en investigación para esclarecer lo ocurrido.

Más tarde, Adriana Greaves, coordinadora de asuntos internos de la Fiscalía capitalina, difundió un video en el que lamentaron los “actos de discriminación realizados por una servidora pública de esta institución”, refiriéndose a “Lady Pepitas”.

En el mensaje las autoridades señalaron que Lady Pepitas pudo haber sido víctima de un delito. Crédito: FGJCDMX

En el material también la responsabilizan del uso indebido del uniforme y por abandono de su lugar de trabajo durante horario laboral, esto pese a que la funcionaria aseguró que tanto ella como sus familiares fueron víctimas de un delito durante el altercado, pues dijo que fueron golpeados por los policías capitalinos.

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