Desde la incompetencia hasta falta de coordinación: las posibles razones por las que FGR no aseguró la cabaña de El Mencho

Versiones distintas sobre enfrentamientos, evidencia y desarrollo del operativo marcan el caso Tapalpa tras la muerte de “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae)

Pese al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras un operativo en una zona residencial de cabañas ubicada en Tapalpa, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) no llevó a cabo de inmediato el aseguramiento del predio en el que el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pasó sus últimas horas de vida.

Al no encontrarse bajo custodia de las autoridades, un grupo de periodistas acudió al sitio para documentar la última morada de Oseguera, donde localizaron diversos objetos y documentación en la que se detallan los pagos que presuntamente la organización criminal le daba a diversas corporaciones de seguridad.

Tras los hechos, la FGR aseguró que no contaban con las condiciones adecuadas para llevar a cabo el resguardo del predio, por lo que tras el ingreso de personas que alteraron la escena, no podían establecer que los objetos mostrados públicamente en realidad se encontraban allí.

“No es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”, detalló en un comunicado.

David Saucedo, experto en seguridad pública, detalló en entrevista con Infobae México que debido al alto perfil de Nemesio Oseguera las casas de seguridad suelen contar con registros de sus operaciones, por lo que debía ser resguardado por las autoridades.

La posible trama detrás de la falta de resguardo de la cabaña de “El Mencho”

Hugo César Macías Ureña, alias "Tuli" y Rubén Guerrero Valadez, alias "El R1" fueron abatidos el mismo día que "El Mencho". (Anayeli Tapia/Infobae)

Saucedo señaló que la falta de acción por parte de la Fiscalía General de la República podría tener tres posibles orígenes, siendo la primera la incompetencia de la institución para llevar a cabo sus responsabilidades.

Esto debido a que los sitios donde se resguardan los narcotraficantes suelen estar repletos de pruebas de sus actividades delictivas, lo cual no debió pasar desapercibido por las autoridades.

“(La primera se trataría de) una profunda incompetencia por parte de las autoridades para no hacer lo elemental. Revisar, por ejemplo, los archivos telefónicos, ir al Registro Público de la Propiedad, de quién es el inmueble (...) Todo se requisa, todo se hace inventario, se pasa por los filtros de investigación criminal para ver si hay elementos constitutivos de delito. Normalmente, las guaridas de los narcotraficantes están pletóricas de pruebas acerca de actividades delictivas que se diseñan y se planean en estas guaridas temporales del narco”, explicó.

Del Encubrimiento a la falta de coordinación

El área de la cocina estaba llena de alimentos y empaques de comida.

El también consultor en seguridad detalló que la segunda posibilidad se trataría de un intento de encubrimiento hacia las corporaciones señaladas en la narconómina de “El Mencho”, esto con el objetivo de evitar cualquier investigación al respecto.

“(La) segunda opción (es) que haya habido una omisión deliberada con el objeto de beneficiar a las personas que aparecen en la narconómina. De hecho, ahorita creo que ese es el rumor generalizado, que con el objeto de que estas listas no pudieran ser utilizadas en un proceso judicial, a propósito, no se cubrió la cadena de custodia adecuada para que puedan ser admitidas como elementos de prueba en alguna imputación en contra de las personas aludidas en la narconómina”, comentó.

El Tapalpa Country Club, un hotel en el área donde las fuerzas federales llevaron a cabo una operación militar para capturar al jefe del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", quien murió mientras era transportado en un helicóptero después de ser herido durante la redada, a las afueras de la ciudad de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/José Luis González

Finalmente, la tercera opción que Saucedo pudo observar en el actuar de la FGR se debería a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) -encargada del operativo- actuó sin contar con el respaldo de otras corporaciones como lo son la propia fiscalía o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Tengo la impresión de que el ejército, con el objeto de mejorar esta imagen ya un poco deteriorada que tiene por constantes fracasos, me da la impresión de que lo que hace es: toma el control absoluto de la operación, del intento de captura, ellos mismos lo realizan, lo dan a conocer, pero que no actúen con el respaldo ni la coadyuvancia de la Fiscalía General de la República, ni de Omar García Harfuch, ni de ninguna otra dependencia”, afirmó.

Con esta última posibilidad, se podría entender que la Defensa no habría informado a la FGR de la operación con el objetivo de evitar filtraciones, lo que explicaría que a pesar del abatimiento de “El Mencho”, no se realizó el aseguramiento del predio.