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Chucky Fan Fest 2026 en CDMX: bodas, actividades, sede y fecha para vivir gratis la experiencia terrorífica

Te decimos todo lo que debes de saber para que no te lo pierdas

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(Gemini)
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La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos más esperados por los fanáticos del terror y el cine de culto.

El Chucky Fan Fest 2026 llega a la capital con su quinta edición, prometiendo una jornada cargada de actividades temáticas, convivencia y muchas sorpresas para entusiastas de todas las edades.

¿Qué habrá en el Chucky Fan Fest?

Organizado por The Monsters House, el encuentro invita a toda la familia a sumarse a un ambiente donde el terror se celebra a través de múltiples expresiones. Entre las actividades confirmadas destacan:

  • Exposición y venta de productos alusivos a Chucky y otros personajes de terror.
  • Comida temática inspirada en el cine de horror.
  • Sesiones de tatuajes para quienes buscan llevarse un recuerdo permanente.
  • Concursos de cosplay y bodas temáticas, donde los asistentes pueden casarse al estilo de sus personajes favoritos.
  • Presencia de figuras icónicas del género y animadores caracterizados.
  • Espacios de fotografía y convivencia para coleccionistas y seguidores.
(Gemini)
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“La convención más terrorífica ya viene”, anuncian los organizadores en sus redes. Además, invitan a todos a seguir las actualizaciones por TikTok donde prometen adelantos y dinámicas exclusivas.

¿Cuándo y dónde será el evento?

El Chucky Fan Fest tendrá lugar el domingo 3 de mayo, de 11:00 a 18:00 horas, en el Salón de los Ferrocarrileros, ubicado en Ponciano Arriaga 20, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El recinto se encuentra a un costado del Monumento a la Revolución, lo que facilita el acceso tanto en transporte público como en vehículo particular.

Chucky: El muñeco diabólico (Child’s
Chucky: El muñeco diabólico (Child’s Play, 1988) - poster promocional

¿Cuánto costará asistir?

La entrada será libre, lo que facilita la asistencia de familias y grupos de amigos. Los organizadores recalcan que se trata de un evento familiar y abierto a todo público, por lo que invitan a los interesados a anticipar su llegada y disfrutar de la oferta completa durante toda la jornada.

“Es tiempo de jugar…”, señalan los promotores del festival, quienes preparan una experiencia pensada para crear recuerdos memorables entre fanáticos del terror de todas las edades.

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