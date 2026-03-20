México

Battle for Atlantis Festival 2026: Fechas, actividades y todo sobre la competencia de skate en la CDMX

La Ciudad de México será sede de un encuentro que integra demos internacionales, exposiciones y competencia de skate

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El festival reunirá durante 3
El festival reunirá durante 3 días a patinadores y bandas independientes en un evento que combina competencia, cultura y música en el Bosque de Chapultepec. (Battle for Atlantis Bowl Festival)

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los encuentros más esperados por la comunidad skater nacional: el Battle for Atlantis Bowl Festival 2026. Del 3 al 5 de abril, el Skatepark PARCUR, ubicado en el Bosque de Chapultepec, será el espacio de una competencia que fusiona la cultura urbana con la destreza en el bowl, reuniendo a riders de distintas generaciones y marcas independientes en un mismo espacio.

Durante tres días, el festival ofrecerá una experiencia que va más allá de la competencia. El Battle for Atlantis incluye demos internacionales, donde la presencia de atletas de talla mundial está en proceso de confirmación para los días 4 y 5 de abril. El evento contará con la participación de marcas locales y proyectos independientes en el Skate Market & Food Zone, espacio que busca impulsar la economía creativa vinculada al skateboarding.

Uno de los ejes del festival será la expo “Entre fuentes, estanques y albercas. Skateboarding en la Ciudad de México”, una curaduría a cargo del Museo del Skate, que propone un recorrido por la historia y el presente de esta disciplina en la capital. Este espacio servirá como punto de encuentro entre riders, marcas y público general, reforzando el carácter comunitario del evento.

Del 3 al 5 de
Del 3 al 5 de abril, la Ciudad de México será sede de un encuentro que integra demos internacionales, exposiciones, mercado local y competencia en categorías infantil, femenil, experto y veteranos. (Battle for Atlantis Bowl Festival)

En el ámbito competitivo, el Battle for Atlantis presenta una bolsa de 40 mil pesos en efectivo para las ramas estelares, apostando por el impulso al talento nacional. Las categorías abiertas incluyen:

  • Infantil
  • Femenil
  • Experto
  • Convivencia de Veteranos

Mientras que la premiación se centrará en las divisiones Femenil y Experto, con el objetivo de fortalecer la profesionalización del skate mexicano. Las semifinales para Infantil y Femenil están programadas para el viernes 3 de abril, las finales y el contest de Expertos el sábado 4, y la final Femenil junto a la convivencia de Veteranos el domingo 5.

Cartel de bandas para el Battle for Atlantis Bowl Festival

El ambiente musical estará a cargo de bandas nacionales reconocidas en la escena hardcore y punk rock: Wayfourth, Cambiar, Los Agallas, 90 Segundos, Dissolution y Rattlesnake. Esta selección refuerza el vínculo entre la música y el skate, consolidando el festival como un espacio integral para la cultura urbana.

Con una convocatoria exclusiva para
Con una convocatoria exclusiva para patinadores mexicanos, el festival ofrecerá premios en efectivo, exhibiciones de atletas internacionales y actividades para toda la comunidad skater. (Battle for Atlantis Bowl Festival)

Cómo participar en la competencia

La convocatoria para participar está dirigida exclusivamente a patinadores mexicanos. Para inscribirse, los interesados deben subir un video de hasta 30 segundos patinando transición (bowl o pool) en Instagram, incluir el cartel oficial del evento, etiquetar a @dropinskatemag y utilizar los hashtags correspondientes a su categoría. El periodo de inscripción se extiende del 9 al 23 de marzo, con anuncio de seleccionados el 26 del mismo mes.

El Battle for Atlantis Bowl Festival 2026 se posiciona como una plataforma para el desarrollo del skate en México, abriendo un espacio de convivencia, competencia y expresión artística en el corazón de la capital.

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