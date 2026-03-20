Acusan en EEUU a cinco mexicanos por fabricar y distribuir metanfetamina tras hallazgo de narcolaboratorio en California

Cinco mexicanos fueron acusados en los Estados Unidos de 10 cargos relacionados con conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina tras la localización de un narcolaboratorio en California.
La fiscal general Pamela Bondi detalló que las cinco personas son señaladas por presuntamente operar un laboratorio clandestino donde se producían miles de kilogramos de drogas.
De acuerdo con documentos judiciales, en octubre de 2025 las autoridades iniciaron una investigación sobre una organización de narcotráfico sospechosa de fabricar metanfetamina en una zona del condado de Calaveras.
Durante la investigación, los cinco acusados fueron identificados como parte de la red de fabricación y distribución de metanfetamina.
Fue así que el 27 de febrero de 2026 agencias policiales ejecutaron cateos en tres sitios relacionados con los acusados en Valley Springs, Turlock y Modesto, California, donde localizaron el laboratorio clandestino con más de una tonelada de presunta metanfetamina.
El Departamento de Justicia informó que durante los cateos fue localizado un narcolaboratorio de metanfetamina en Calaveras, donde incautaron aproximadamente 650 kilogramos de esta droga y 576 kilos de presunta metanfetamina en estado parcialmente procesado.
En Turlock, las autoridades localizaron poco más de 100 kilos de metanfetamina empaquetada para su distribución, nueve armas de fuego, cargadores y municiones.
Por su parte, en Modesto fueron decomisadas cerca de 1 kilogramos de metanfetamina, poco más de 48 kilogramos de marihuana procesada, mil 900 plantas de marihuana y tres armas de fuego.
Cargos que enfrentan los cinco mexicanos acusados
Los acusados fueron identificados como ciudadanos mexicanos, cuyos nombres y cargos son los siguientes:
- Luis Reyna Carrillo, de 33 años de edad: acusado de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina; dos cargos de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla; posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico y ser un extranjero en posesión de un arma de fuego.
- Mariana Vanessa Mendoza Camacho, de 33 años, identificada como esposa de Carrillo: acusada de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina y de dos cargos de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla.
- Juan Jesús Manríquez Díaz, de 31 años: acusado de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina; posesión de metanfetamina con intención de distribuirla; posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico y ser extranjero en posesión de municiones.
- Álvaro Rosales, de 44 años: acusado de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina y posesión de metanfetamina con intención de distribuirla.
- Manuel Juan Madrid Pérez, de 38 años: acusado de conspiración para fabricar, distribuir y poseer metanfetamina con intención de distribuirla; tres cargos de posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico; posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto.
Cabe señalar que Madrid Pérez tiene prohibido poseer armas de fuego debido a condenas previas por delitos graves en California, incluyendo una condena el 19 de septiembre de 2022 por detención ilegal e impedir que una víctima denunciara un delito.
En caso de ser declarados culpables, los cinco acusados podrían enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.