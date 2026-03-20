Acusan en EEUU a cinco mexicanos por fabricar y distribuir metanfetamina tras hallazgo de narcolaboratorio en California

Las autoridades estadounidenses aseguraron más de media tonelada de esta droga y 576 kilos de narcóticos parcialmente procesados

Foto: Departamento de Justicia EEUU

Cinco mexicanos fueron acusados en los Estados Unidos de 10 cargos relacionados con conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina tras la localización de un narcolaboratorio en California.

La fiscal general Pamela Bondi detalló que las cinco personas son señaladas por presuntamente operar un laboratorio clandestino donde se producían miles de kilogramos de drogas.

De acuerdo con documentos judiciales, en octubre de 2025 las autoridades iniciaron una investigación sobre una organización de narcotráfico sospechosa de fabricar metanfetamina en una zona del condado de Calaveras.

Durante la investigación, los cinco acusados fueron identificados como parte de la red de fabricación y distribución de metanfetamina.

Fue así que el 27 de febrero de 2026 agencias policiales ejecutaron cateos en tres sitios relacionados con los acusados en Valley Springs, Turlock y Modesto, California, donde localizaron el laboratorio clandestino con más de una tonelada de presunta metanfetamina.

El Departamento de Justicia informó que durante los cateos fue localizado un narcolaboratorio de metanfetamina en Calaveras, donde incautaron aproximadamente 650 kilogramos de esta droga y 576 kilos de presunta metanfetamina en estado parcialmente procesado.

Foto: Departamento de Justicia de EEUU

En Turlock, las autoridades localizaron poco más de 100 kilos de metanfetamina empaquetada para su distribución, nueve armas de fuego, cargadores y municiones.

Por su parte, en Modesto fueron decomisadas cerca de 1 kilogramos de metanfetamina, poco más de 48 kilogramos de marihuana procesada, mil 900 plantas de marihuana y tres armas de fuego.

Cargos que enfrentan los cinco mexicanos acusados

Los acusados fueron identificados como ciudadanos mexicanos, cuyos nombres y cargos son los siguientes:

  • Luis Reyna Carrillo, de 33 años de edad: acusado de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina; dos cargos de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla; posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico y ser un extranjero en posesión de un arma de fuego.
  • Mariana Vanessa Mendoza Camacho, de 33 años, identificada como esposa de Carrillo: acusada de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina y de dos cargos de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla.
  • Juan Jesús Manríquez Díaz, de 31 años: acusado de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina; posesión de metanfetamina con intención de distribuirla; posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico y ser extranjero en posesión de municiones.
Imagen ilustrativa de un decomiso de metanfetamina. (Foto: DEA)
  • Álvaro Rosales, de 44 años: acusado de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina y posesión de metanfetamina con intención de distribuirla.
  • Manuel Juan Madrid Pérez, de 38 años: acusado de conspiración para fabricar, distribuir y poseer metanfetamina con intención de distribuirla; tres cargos de posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico; posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

Cabe señalar que Madrid Pérez tiene prohibido poseer armas de fuego debido a condenas previas por delitos graves en California, incluyendo una condena el 19 de septiembre de 2022 por detención ilegal e impedir que una víctima denunciara un delito.

En caso de ser declarados culpables, los cinco acusados podrían enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

La millonaria deuda que enfrentaría Poncho de Nigris tras la transmisión de Ring Royale

La transmisión del show digital dejó al empresario y a su equipo en la mira por un presunto uso indebido de canciones

La millonaria deuda que enfrentaría

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo de Chispazo:

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 19 de marzo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado

Sudáfrica presenta su convocatoria para enfrentar a Panamá en la próxima fecha FIFA

Los Bafana Bafana tendrán dos partidos de preparación frente a Panamá antes de su debut mundialista frente a México el 11 de junio

Sudáfrica presenta su convocatoria para

¿Qué son los divertículos y por qué aparecen en el intestino con la edad?

El paso de los años trae cambios en el colon y existen formas sencillas de evitar malestares asociados a esta condición

¿Qué son los divertículos y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras incidente carretero y ponerse

Tras incidente carretero y ponerse nervioso, detienen a hombre con más de 30 kilos de metanfetamina en Baja California

Quién es “El 19”, el objetivo del operativo donde fue asegurada y liberada la hija del Mayo Zambada

Estas son las empresas fachada que EEUU vinculó con Mónica del Rosario, hija de El Mayo Zambada

Graban ataque a balazos en Irapuato mientras patrulla pasa de largo, sin prestar ayuda

Vinculan a proceso al “Comandante Calleja”, líder de la Familia Michoacana que operaba para “El Pez” y “El Fresa”

ENTRETENIMIENTO

La millonaria deuda que enfrentaría

La millonaria deuda que enfrentaría Poncho de Nigris tras la transmisión de Ring Royale

Yeri Mua cancela concierto en Auditorio Nacional y toda su gira en México y EEUU, hace importante anuncio

“Hizo mucho escándalo”: Florinda Meza arremete contra Cazzu por críticas a Ángela Aguilar

“No espero que el mundo actúe, actúo yo”: Kenia Os lanza K de Karma, el disco que marca su regreso a la música

El polémico tema de la vida de Julieta Venegas que quedó fuera de su libro autobiográfico ‘Norteña, memorias del comienzo’

DEPORTES

Por qué Edson Álvarez no

Por qué Edson Álvarez no fue convocado por Javier Aguirre para jugar el México vs Portugal

Sudáfrica presenta su convocatoria para enfrentar a Panamá en la próxima fecha FIFA

Vaquero Navarrete se sincera sobre lo que piensa de las peleas de influencers y famosos

Álvaro Fidalgo enrachado: brilla con pase cuartos en la Europa League

La advertencia que Coco Carrasquilla lanzó para el Pumas vs América: “Que lloren en su casa”