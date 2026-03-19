Tecate Emblema 2026: consulta aquí el costo de los boletos individuales para el festival en CDMX

El Tecate Emblema 2026 prepara una nueva edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México los días 16 y 17 de mayo, con una alineación que busca sorprender a miles de fanáticos.
Cartel: quiénes estarán en Tecate Emblema 2026
El festival reunirá a figuras destacadas de la música pop, electrónica y urbana.
El sábado 16 de mayo, la jornada estará liderada por los Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Cazzu, acompañados por Lost Frequencies, LP, MIKA, Orville Peck, RuPaul, Bruses y Hercules & Love Affair, entre otros nombres.
El domingo 17 de mayo, el turno será de Gloria Trevi, Kenia Os, Zara Larsson y Ha*Ash, junto a artistas como Lola Indigo, NSQK, Sech, Pedro Sampaio, Santos Bravos, Gottmik y Emjay. Como invitada especial, Paris Hilton tomará los controles para un DJ set.
El cartel también incluye a talentos emergentes y colaboraciones en vivo, sumando diversidad y estilos a lo largo de ambos días.
Precios y fases de venta individuales
La venta de boletos para Tecate Emblema 2026 contempla varias fases y tipos de acceso, todos a través de Ticketmaster.
Los precios, ya con cargos, se distribuyen de la siguiente manera:
- Individual General
- Fase 1: mil 488.25 pesos
- Fase 2: mil 649.50 pesos
- Fase 3: mil 853.75 pesos
- Fase 4: 2 mil 058.50 pesos
- Individual Comfort Pass
- Fase 1: 2 mil 046.50 pesos
- Fase 2: 2 mil 790 pesos
- Fase 3:3 mil 134.75 pesos
- Individual Banamex Plus
- Fase 1: 3 mil 261.25 pesos
- Fase 2: 3 mil 720 pesos
- Fase 3: 4 mil 182.50 pesos
- Individual Aeroméxico Club Pass
- Fase única: 10 mil 540 pesos
¿Cuándo será la preventa y venta?
La preventa para tarjetahabientes Banamex inicia el 19 de marzo a las 9:00 horas y la venta general está programada para el 20 de marzo a la misma hora.
El evento contará con aforo masivo, propuestas de diferentes géneros y la posibilidad de vivir dos días de música en uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana.