Tecate Emblema 2026: consulta aquí el costo de los boletos individuales para el festival en CDMX

La nueva edición del festival llega con una potente apuesta por el talento nacional, reuniendo a figuras como Gloria Trevi y Kenia Os junto a artistas internacionales en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Especial)

El Tecate Emblema 2026 prepara una nueva edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México los días 16 y 17 de mayo, con una alineación que busca sorprender a miles de fanáticos.

Cartel: quiénes estarán en Tecate Emblema 2026

El festival reunirá a figuras destacadas de la música pop, electrónica y urbana.

El sábado 16 de mayo, la jornada estará liderada por los Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Cazzu, acompañados por Lost Frequencies, LP, MIKA, Orville Peck, RuPaul, Bruses y Hercules & Love Affair, entre otros nombres.

El domingo 17 de mayo, el turno será de Gloria Trevi, Kenia Os, Zara Larsson y Ha*Ash, junto a artistas como Lola Indigo, NSQK, Sech, Pedro Sampaio, Santos Bravos, Gottmik y Emjay. Como invitada especial, Paris Hilton tomará los controles para un DJ set.

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El cartel también incluye a talentos emergentes y colaboraciones en vivo, sumando diversidad y estilos a lo largo de ambos días.

Precios y fases de venta individuales

La venta de boletos para Tecate Emblema 2026 contempla varias fases y tipos de acceso, todos a través de Ticketmaster.

Alanis Morrissette en el Tecate Emblema - Foto: César Vicuña / Ocesa

Los precios, ya con cargos, se distribuyen de la siguiente manera:

Individual General Fase 1: mil 488.25 pesos Fase 2: mil 649.50 pesos Fase 3: mil 853.75 pesos Fase 4: 2 mil 058.50 pesos

Individual Comfort Pass Fase 1: 2 mil 046.50 pesos Fase 2: 2 mil 790 pesos Fase 3:3 mil 134.75 pesos

Individual Banamex Plus Fase 1: 3 mil 261.25 pesos Fase 2: 3 mil 720 pesos Fase 3: 4 mil 182.50 pesos

Individual Aeroméxico Club Pass Fase única: 10 mil 540 pesos



¿Cuándo será la preventa y venta?

La preventa para tarjetahabientes Banamex inicia el 19 de marzo a las 9:00 horas y la venta general está programada para el 20 de marzo a la misma hora.

El evento contará con aforo masivo, propuestas de diferentes géneros y la posibilidad de vivir dos días de música en uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana.