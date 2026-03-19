Sergio Mayer no pierde el ritmo: a un día de volver al Congreso, alistaría su próximo reality show

Sergio Mayer ha alternado su labor en el Congreso con la televisión. (Sergio Mayer: Instagram)

Morena hizo borrón y cuenta nueva con Sergio Mayer Breton. El miércoles 18 de marzo, el diputado federal volvió a asumir sus funciones en el Palacio Legislativo de San Lázaro luego de evadir un proceso de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) que evaluaba posibles sanciones en su contra por dañar la imagen de la organización política al solicitar licencia para participar en el reality show La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo.

Polémica por su participación en LCDLF’

A finales de febrero, una semana antes de que Mayer Breton fuera eliminado del programa de telerrealidad, voceros de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informaron que los derechos partidistas de su militante fueron suspendidos temporalmente.

La decisión fue respaldada por María Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena. A pesar de que no hubo una resolución pública del proceso, Sergio Mayer Breton retomó su cargo.

El miércoles, ofreció disculpas públicas al partido y a la sociedad: “Ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida. Sin embargo, estoy convencido que el ingreso que tuve en esta situación (La Casa de los Famosos) fue moralmente y legalmente obtenido y por eso solicité la licencia”.

Sergio Mayer Bretón ofreció un disculpa a la sociedad. (@isa_uribe: X / Captura de pantalla)

Adelantan nueva incursión de Mayer en la televisión

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Juan Pablo Pérez-Díaz, el morenista tendría planeado volver a solicitar licencia al cargo para incursionar una vez en un reality show.

En su noticiero, Pérez-Díaz señaló que Sergio Mayer Breton dejaría temporalmente el cargo para participar en un programa que se estrenaría en el último trimestre de 2026.

“En octubre volverá a pedir licencia, ahora para otro reality que ya se grabó en diciembre y que se llamará Buscando al Millonario, donde, por cierto, salió en la tercera semana. Como se supone que el programa será en vivo, todo indica que otra vez dejaría la Cámara de Diputados en octubre, en pleno periodo ordinario”.

Mayer volvería a la televisión en octubre de 2026. (Captura de pantalla: X)

La información se alinea con recientes declaraciones del morenista. Durante un encuentro con la prensa en la Cámara de Diputados, al ser cuestionado si volvería a solicitar licencia para sumarse a un reality, respondió: “Híjole, sería ver a futuro. No sé. Yo estoy consciente de las decisiones que tomo y también soy responsable de ellas. Y sería hipócrita decirte que no. No lo sé”.

Durante dos periodos diferentes, la figura de Sergio Mayer Breton en el Congreso ha sido controvertida y cuestionada. En su actual gestión, el morenista ha destacado por sus constantes inasistencias, nulas propuestas y por organizar eventos dentro del Congreso que han derivado en cuestionamientos contra Morena.

En octubre de 2025, enfrentó severas críticas tras organizar un evento musical con la Sonora Santanera dentro de la Cámara de Diputados en San Lázaro, denominado por críticos como un “bailongo” digno de un programa de espectáculos.