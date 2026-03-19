México

Sergio Mayer no pierde el ritmo: a un día de volver al Congreso, alistaría su próximo reality show

Una comisión de Morena evaluó una posible expulsión de diputado federal tras solicitar licencia al cargo para sumarse al reality ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Guardar
Sergio Mayer ha alternado su
Sergio Mayer ha alternado su labor en el Congreso con la televisión. (Sergio Mayer: Instagram)

Morena hizo borrón y cuenta nueva con Sergio Mayer Breton. El miércoles 18 de marzo, el diputado federal volvió a asumir sus funciones en el Palacio Legislativo de San Lázaro luego de evadir un proceso de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) que evaluaba posibles sanciones en su contra por dañar la imagen de la organización política al solicitar licencia para participar en el reality show La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo.

Polémica por su participación en LCDLF’

A finales de febrero, una semana antes de que Mayer Breton fuera eliminado del programa de telerrealidad, voceros de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informaron que los derechos partidistas de su militante fueron suspendidos temporalmente.

La decisión fue respaldada por María Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena. A pesar de que no hubo una resolución pública del proceso, Sergio Mayer Breton retomó su cargo.

El miércoles, ofreció disculpas públicas al partido y a la sociedad: “Ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida. Sin embargo, estoy convencido que el ingreso que tuve en esta situación (La Casa de los Famosos) fue moralmente y legalmente obtenido y por eso solicité la licencia”.

Sergio Mayer Bretón ofreció un
Sergio Mayer Bretón ofreció un disculpa a la sociedad. (@isa_uribe: X / Captura de pantalla)

Adelantan nueva incursión de Mayer en la televisión

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Juan Pablo Pérez-Díaz, el morenista tendría planeado volver a solicitar licencia al cargo para incursionar una vez en un reality show.

En su noticiero, Pérez-Díaz señaló que Sergio Mayer Breton dejaría temporalmente el cargo para participar en un programa que se estrenaría en el último trimestre de 2026.

“En octubre volverá a pedir licencia, ahora para otro reality que ya se grabó en diciembre y que se llamará Buscando al Millonario, donde, por cierto, salió en la tercera semana. Como se supone que el programa será en vivo, todo indica que otra vez dejaría la Cámara de Diputados en octubre, en pleno periodo ordinario”.
Mayer volvería a la televisión
Mayer volvería a la televisión en octubre de 2026. (Captura de pantalla: X)

La información se alinea con recientes declaraciones del morenista. Durante un encuentro con la prensa en la Cámara de Diputados, al ser cuestionado si volvería a solicitar licencia para sumarse a un reality, respondió: “Híjole, sería ver a futuro. No sé. Yo estoy consciente de las decisiones que tomo y también soy responsable de ellas. Y sería hipócrita decirte que no. No lo sé”.

Durante dos periodos diferentes, la figura de Sergio Mayer Breton en el Congreso ha sido controvertida y cuestionada. En su actual gestión, el morenista ha destacado por sus constantes inasistencias, nulas propuestas y por organizar eventos dentro del Congreso que han derivado en cuestionamientos contra Morena.

En octubre de 2025, enfrentó severas críticas tras organizar un evento musical con la Sonora Santanera dentro de la Cámara de Diputados en San Lázaro, denominado por críticos como un “bailongo” digno de un programa de espectáculos.

Temas Relacionados

Sergio MayerLa Casa de los Famosos 2026MorenaPolítica en Méxicomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios reciben su pago hoy jueves 19 de marzo

El depósito continúa conforme al calendario oficial, con entregas organizadas por apellido y monto actualizado para este año

Pensión del Bienestar 2026: qué

Ramón Juárez reconoce fallas en el América pese a clasificar en la Concacaf Champions Cup: “no es lo que buscábamos”

Juárez destacó la necesidad de corregir errores tras el empate ante Philadelphia Union

Ramón Juárez reconoce fallas en

Pagos de las Becas del Bienestar 2026: estos son todos los beneficiarios que recibirán pago doble en abril

Los programas entregan un apoyo monetario de manera bimestral a través de la tarjeta del Bienestar

Pagos de las Becas del

Invitación al Mundial 2026 se envió a todos los países que tienen relación con México, afirma Claudia Sheinbaum

Estas declaraciones fueron realizadas durante la conferencia matutina de este 19 de marzo

Invitación al Mundial 2026 se

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de marzo: concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Rosales

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del hijo del ‘Mayo Zambada’

Del hijo del ‘Mayo Zambada’ al ‘Lobo Menor’: cómo Polanco se convirtió en un punto estratégico de narcos en CDMX

Por qué el lugar de nacimiento de Juan Carlos Valencia González, el sucesor de El Mencho en el CJNG, complica su investigacion

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de marzo: nuevo líder del CJNG sería el hijastro de El Mencho

Quién es Juan Carlos Valencia González, el discreto hijastro de “El Mencho” que sería el nuevo líder del CJNG

Juan Carlos Valencia, hijastro estadounidense de “El Mencho”, es el nuevo líder del CJNG, según WSJ

ENTRETENIMIENTO

Comediante Pablo Cheng ‘Oh, cielos’

Comediante Pablo Cheng ‘Oh, cielos’ festejará su fiesta de XV años a sus 69 con vestido; comunidad LGBT lo reprueba

Angélica Vale revela cómo logró dejar atrás el escándalo de su divorcio con Otto Padrón: “Es lo más bello”

Sergio Mayer defiende la remodelación de su oficina en la Cámara de Diputados y niega privilegios: “Yo invertí”

Andrea Legarreta revela la curiosa razón por la que Bruno Mars rechazó tomarse una foto con ella

Incentivo fiscal y diplomado con certificación universitaria impulsan competitividad del cine mexicano

DEPORTES

Cristiano Ronaldo se perdería la

Cristiano Ronaldo se perdería la reinauguración del Estadio Azteca: DT de Al-Nassr lo confirma

“No es casualidad”: Gabriel Milito reconoce el buen trabajo de Chivas pero pide no ilusionarse antes de tiempo

CDMX se queda sin Lionel Messi por segundo año consecutivo: así fue el partido que impidió el regreso del astro argentino a México

Ramón Juárez reconoce fallas en el América pese a clasificar en la Concacaf Champions Cup: “no es lo que buscábamos”

Isaac del Toro podría correr en México: planean el regreso de la Vuelta a México en 2027