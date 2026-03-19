¿Por qué el operativo contra la hija de El Mayo sería un mini culiacanazo?, según experto en seguridad

Las autoridades mexicanas informaron que la hija de El Mayo Zambada fue detenida y posteriormente liberada por no tener mandamientos legales en su contra. Crédito: Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La reciente detención y posterior liberación de Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada tras un operativo en El Salado y zonas aledañas, reavivó el debate sobre la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a los grandes cárteles.

El despliegue de fuerzas federales, la reacción inmediata de la base social del Cártel de Sinaloa y la posterior decisión de liberar a la hija de uno de los exlíderes más relevantes del narcotráfico a nivel mundial han sido catalogados por el analista y experto en seguridad, David Saucedo, como un “mini culiacanazo”.

En entrevista exclusiva con Infobae México, Saucedo brindó su análisis sobre por qué la fallida operación de este jueves 19 de marzo tendría similitudes con el antecedente del 17 de octubre de 2019, cuando fue liberado Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”.

El operativo: presión social, recule oficial y el paralelismo con Ovidio

Según los datos oficiales, la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron un operativo en diversos municipios de Sinaloa para inhibir la acción de grupos criminales.

Durante la múltiple intervención, se reportó la detención de un integrante de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, el abatimiento de 11 presuntos sicarios y la localización de una mujer identificada como hija de un líder criminal -refiriéndose a Mónica Zambada-, quien fue liberada por no contar con mandamientos legales en su contra y entregada a sus familiares conforme a los protocolos.

En redes sociales circuló un video del operativo en el que la población exige a los elementos federales que liberen a la mujer, alegando que ella no tiene relación criminal. Además, en otro material se observa cómo elementos de la SSPC dialogan con pobladores al interior de un domicilio, confirmándoles que la mujer será bajada del helicóptero donde ya se encontraba resguardada, pero que alguno de los presentes debía de acercarse a recibirla.

Foto de una de las agresiones realizadas por el Cártel de Sinaloa para que liberaran a Ovidio en 2019. (presuntamente se trató de El Perris) Crédito: especial

Tras los hechos, David Saucedo señaló que el hecho como un “mini culiacanazo”, el cual se consumó cuando la presión de la base social obligó a las fuerzas federales a liberar a Mónica Zambada.

El experto señaló: “Una movilización social parece que es la que los obliga a dejar a la hija del Mayo Zambada en libertad. Es cierto que México no tiene una causa penal como tal... pero en Estados Unidos sí”.

Saucedo destacó que la reacción de los habitantes, quienes rodearon a los elementos de seguridad generó un escenario similar al ocurrido en 2019 con Ovidio Guzmán. En ese entonces, la amenaza de actos de narcoterrorismo y la presión social llevaron al gobierno a optar por la liberación del hijo de El Chapo.

El analista resaltó que este tipo de reacción social se ha convertido en una estrategia recurrente de los cárteles para impedir detenciones relevantes, utilizando a la población como escudo humano y generando bloqueos para evitar la extracción de sus líderes.

El argumento oficial: protocolo y ausencia de cargos en México

El argumento presentado por las autoridades mexicanas sostiene que la liberación obedeció a la ausencia de cargos en territorio nacional contra Mónica Zambada.

Sin embargo, David Saucedo advierte que esta explicación no convence a especialistas ni a las autoridades extranjeras.

“A nadie va a convencer, a mí no me convence, el hecho de que haya sido liberada la hija del Mayo Zambada solo porque México no tiene denuncias en su contra y no hay carpetas de investigación. Tendría que haberlas, porque en efecto, ella forma parte de la estructura financiero criminal del cártel de la fracción de Los Mayos”, afirmó para Infobae México.

fotografía de Mónica integrada en la acusación de las autoridades de EEUU, Crédito: Departamento del Tesoro

En Estados Unidos, Mónica Zambada figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, la cual fue publicada el pasado 17 de mayo de 2007.

¿Quién dio la orden de liberar a la hija de El Mayo?

Respecto a la decisión de liberar a Mónica Zambada, David Saucedo señala que el Gabinete de Seguridad habría tomado la determinación entre sus integrantes para blindar políticamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, evitando que asuma costos mediáticos del operativo fallido como cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la responsabilidad del culiacanazo.

El experto planteó que los titulares de Marina, Defensa, SSPC y la FGR habrían asumido el desgaste de la operación, notificando a la mandataria una vez que la acción ya se ha ejecutado.

“Me cuesta trabajo pensar que la presidenta Claudia Sheinbaum no está enterada de todo lo que ocurre en estas decisiones importantes del combate al narco. Pero también entiendo que quizá el propio Gabinete de Seguridad está blindando a la presidenta”., subrayó Saucedo.

Resta observar si el caso de Mónica Zambada seguirá una ruta similar a la de Ovidio Guzmán, cuya liberación inicial desató cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para enfrentar al crimen organizado y motivó, tiempo después, un nuevo operativo que culminó en su recaptura.