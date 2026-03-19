La Casa de los Famosos Mexico: aseguran que Sylvia Pasquel podría ser habitante de la nueva temporada

La mayor de las Pinal es una de las posibles participantes de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México. (Cuartooscuro / RS)

A pocos meses de que dé inicio la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, ya han comenzado a circular varios nombres de los posibles participantes.

Pese a las polémicas y controversias que enfrentó el reality show 24/7 en sus últimas emisiones, la productora Rosa María Noguerón confirmó desde finales de 2025 una nueva entrega.

La Casa de los Famosos México prepara su nueva temporada con varias celebridades en la mira para el reality show 24/7. (Instagram)

Sylvia Pasquel y Consuelo Duval podrían ser parte de La Casa de los Famosos México

El periodista Raúl Gutiérrez dio a conocer en su cuenta de X que la nueva temporada de La Casa de los Famosos México “ya se está cocinando”, tanto que ya comenzaron a sonar algunos nombres.

Desde temporadas anteriores, Consuelo Duval es una de las figuras que más se repite entre las posibles habitantes, por lo que la sorpresa se encuentra en la supuesta integración al proyecto de Sylvia Pasquel.

“Entre los que destacan, nada más y nada menos que la primera actriz Sylvia Pasquel, la mayor de las Pinal, quien estaría contemplada para esta nueva temporada”, se lee en la publicación.

Sylvia Pasquel, Consuelo Duval y el creador de contenido Cry aparecen como posibles concursantes de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. (X: @raulgtzoficial)

Cabe mencionar que las especulaciones de su posible participación surgen a la par de la emisión de La Casa de los Famosos Telemundo, donde actualmente se encuentra Laura Zapata.

Además de ambas actrices, Gutierrez también mencionó que podría sumarse al proyecto el creador de contenido español Cry; sin embargo, la información no ha sido confirmada por la producción.

Durante una de las últimas entrevistas que concedió Rosa María Noguerón, compartió que sólo tenía a un participante confirmado, y aunque no reveló grandes detalles sí dio algunas pistas.

El nombre de Sylvia Pasquel destaca entre los posibles participantes de La Casa de los Famosos México para la próxima entrega del reality. (Cortesía)

Pistas sobre el posible habitante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México

En un encuentro con diversos medios, María Noguerón fue abordada con preguntas directas sobre el reality show. Debido a que el cantante Bogueto ha sido un invitado constante en las temporadas, la productora reveló que una de las personalidades que ya tiene confirmadas se dedica a la música, pero desmintió que se trate del mexicano.

“Bogueto es un amigo de la casa y nos encantaría que aceptara, pero es bien difícil que los cantantes, que cierran su agenda con tanta anticipación y puedan dejar sus compromisos”, explicó.

Y agregó: “Ya tenemos cerrada una celebridad cuya actividad principal es cantar, yo creo que vamos muy bien, ustedes díganos nombres y nosotros buscamos”.

La productora Rosa María Noguerón confirmó oficialmente que habrá una próxima temporada de La Casa de los Famosos México. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Los desafíos para la nueva temporada del reality show 24/7

En ese mismo encuentro con la prensa, reconoció que aunque en la primera emisión fue complicado conseguir personalidades que aceptaran, el éxito de las últimas temporadas ha hecho que algunos famosos la busquen para unirse.

“En la primera temporada era difícil porque los famosos no sabían cuáles eran los riesgos. Nadie quería dejar su celular o a su familñia por diez semanas. Muchos amigos nos ayudaron a lograr esa primera, pero ahora han visto el éxito y el amor que recibe quien sale”, concluyó.