FINABIEN supera las 132 mil tarjetas para el envío de remesas: estos son los beneficios

“Ya tenemos 132,827 tarjetas al día de ayer, y lo interesante es que ya están enviando sus remesas”, informó la directora de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), Rocío Mejía Flores (Imagen Ilustrativa / Infobae México)

La directora de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), Rocío Mejía Flores, celebró que la institución superó la meta de entrega de Tarjetas FINABIEN Paisan@.

“Ya tenemos 132,827 tarjetas al día de ayer, y lo interesante es que ya están enviando sus remesas”, informó la funcionaria en conferencia de prensa matutina.

Además, agregó que estas nuevas tarjetas se están activando exitosamente.

Durante la conferencia matutina de este 19 de marzo, Rocío Mejía informó sobre los avances que ha tenido el país en cuanto a remesas.

Detalló que hasta el día de ayer, se han enviado 75,354 remesas, lo que equivale a $37.7 millones de dólares.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta FINABIEN?

Las Tarjetas del FINABIEN Paisan@ es una iniciativa del gobierno federal para que las personas puedan recibir remesas de Estados Unidos de una manera mucho más práctica.

Se trata de un medio confiable para realizar depósitos y compras en diversos comercios establecidos y en línea en cualquier parte del mundo.

Su expedición es completamente gratuita a través de la dependencia de gobierno.

Al contar con ella, puedes realizar la siguientes acciones de manera fácil y rápida:

Adquirir el seguro de repatriación

Recibir su nómina o sueldo por transferencia

Guardar hasta 20 mil dólares

Realizar compras en línea y en establecimientos

Tener una cuenta de banco respaldada por Visa y MasterCard

La directora de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), Rocío Mejía Flores, mencionó que estas nuevas tarjetas se están activando exitosamente. (Captura de pantalla)

¿Cómo puedo tramitar mi Tarjeta FINABIEN Paisan@?

La solicitud de este beneficio se hace a través de la página web del Gobierno de México. Los requisitos son:

Correo electrónico

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Número celular

Es necesario descargar la aplicación de Financiera para el Bienestar y activarla. Está disponible para Android y para IOS.

Una vez con la aplicación instalada, debe hacerse un registro con correo electrónico y número de celular, a través de los cuales se recibirá un código de validación que es necesario introducir.

El siguiente paso es crear una contraseña. Después, es necesario cargar los documentos necesarios: INE o cualquier identificación oficial, tomarse una foto y video mediante la aplicación y finalmente una dirección de Estados Unidos.

Una vez completando estos pasos, la cuenta FINABIEN se activará y posteriormente podrá activarse al tarjera física.