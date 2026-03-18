Un joven de 17 años en Phoenix mueve 200 armas por semana para los cárteles mexicanos, revela The New York Times

Un adolescente de 17 años gestiona hasta 200 pedidos semanales de armas con destino a México desde un hotel en Phoenix, mientras la presión del gobierno de Donald Trump obliga a los cárteles a modificar sus rutas y métodos de tráfico, según una investigación de The New York Times.

Mientras el gobierno de Donald Trump presiona a México para que combata a los cárteles, en un cuarto de hotel en Phoenix, un adolescente de 17 años gestiona desde su celular hasta 200 pedidos de ARMAS por semana con destino a México. El doble de lo que enviaba antes de que Trump regresara a la Casa Blanca.

La historia la cuenta el New York Times en una investigación publicada este lunes, basada en semanas de entrevistas con siete operadores del Cártel de Sinaloa directamente involucrados en la compra y traslado de armas desde Estados Unidos hacia México.

La cadena que nadie detiene

Las armas salen de tiendas legales, ferias de armas, grupos de WhatsApp y páginas privadas de Facebook en Arizona en donde las ventas privadas y en línea no requieren verificación de antecedentes ni registro y funcionan como mercados digitales donde se ofrecen rifles militares junto a fotos casuales, como si fueran artículos de segunda mano. Meta prohíbe formalmente estas transacciones en sus plataformas. En la práctica, los traficantes demostraron al Times lo fácil que es eludirlas.

(Facebook/Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero)

El “modus operandi”

Según los contrabandistas las armas se desmontan, se esconden en compartimentos secretos dobles de camiones, se pegan al cuerpo con cinta adhesiva, se cargan en avionetas, se atan a lanchas que cruzan el Pacífico o la vía mas práctica: para envíos pequeños las guardan en el maletero y las cubren con una simple manta. Y llegan a Sinaloa con una regularidad que, según los propios traficantes, ha aumentado drásticamente en el último año.

Las autoridades mexicanas estiman que hasta 500,000 armas cruzan la frontera desde Estados Unidos cada año. Un exagente de la ATF consultado por el Times, eleva esa cifra a un millón. En los últimos 14 meses, la misma agencia decomisó 4,300 armas en camino a México. Una fracción mínima.

También el reciente asedio de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, representó un golpe clave al crimen organizado y una muestra de la estrategia de seguridad intensificada en México. Mientras tanto, la presión de Trump llevó a los cárteles a abandonar las rutas terrestres y operar desde el aire, sin alterar el negocio.

REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La guerra interna disparó la demanda

Todo cambió en 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada apareció detenido en Estados Unidos tras lo que se describió como una traición de uno de los hijos de El Chapo. El golpe fracturó al cártel más poderoso de México y encendió una guerra que no ha cesado.

La facción de Los Chapitos cruza alrededor de 240 armas mensuales, el doble que hace un año. Los envíos ya no llegan de forma esporádica sino cada dos semanas, con cientos de piezas por cargamento. Hace apenas unos días, dos operativos descargaron una avioneta en una pista clandestina al sur de Culiacán con cerca de 1,500 armas. Lo más solicitado: fusiles Kalashnikov y Barrett calibre .50, capaces de atravesar blindajes.

La presión militar de Trump en Sinaloa empujó a las células a abandonar las carreteras y apostar por el aire, usando las mismas pistas que durante años sirvieron para mover droga. El método cambió. El negocio, no.

La normalización de los sobornos “Si pagas, pasa”

Los sobornos completan el sistema. Uno de los traficantes aseguró que su contraparte estadounidense paga a funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza para garantizar el paso de los cargamentos. “Si pagas, pasa. Si no, no. Así de simple”, resumió.

El 80% de las armas decomisadas por autoridades mexicanas provienen de Estados Unidos, según el secretario de Seguridad Omar Harfuch. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido públicamente que Washington haga más para frenar el flujo.