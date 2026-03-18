México

Tras incendio mortal en Dos Bocas, autoridades reportan que la refinería Olmeca opera sin afectaciones

Tras el siniestro que dejó un saldo de cinco fallecidos, Pemex y Sener sostienen que la situación se encuentra bajo control

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La Refinería Olmeca retomó operaciones
La Refinería Olmeca retomó operaciones normales tras el incidente en su zona perimetral. REUTERS/Luis Manuel López

La Secretaría de Energía (Sener) informó que la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, mantiene operaciones normales luego del incendio registrado la mañana de este martes en el exterior del complejo.

A través de redes sociales, la dependencia federal señaló que no se reportan afectaciones a la infraestructura y lamentó el fallecimiento de cinco personas.

Asimismo, indicó que se mantiene la coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para la atención integral de lo ocurrido.

Pemex reitera: no hubo daños estructurales en instalaciones

En un comunicado posterior, Pemex reforzó la postura oficial al asegurar que la refinería “continúa de manera normal y sin afectaciones ni daños en su infraestructura”.

La empresa precisó que, aunque el fuego alcanzó la barda perimetral, no impactó las instalaciones operativas.

Pemex aseguró que el incendio
Pemex aseguró que el incendio ocurrió en la zona perimetral y no afectó las instalaciones operativas de la refinería.

“La operación de la Refinería Olmeca continúa de manera normal”, reiteró.

Además, subrayó que el incidente ocurrió al exterior del complejo, en una zona aledaña, lo que evitó daños mayores en el interior de la planta.

Cinco fallecidos tras el siniestro en zona aledaña

Pemex confirmó la muerte de cinco personas derivado del incendio.

De acuerdo con la información actualizada, cuatro de las víctimas pertenecían a una empresa de servicios externa y se encontraban a bordo de un vehículo en una vialidad federal cercana cuando ocurrió el siniestro.

El incendio en la Refinería
El incendio en la Refinería Olmeca dejó un saldo trágico de cinco personas fallecidas.

La petrolera indicó que continúa colaborando con autoridades locales para esclarecer los hechos y reiteró que mantendrá informada a la ciudadanía conforme avancen las investigaciones.

Cronología del incidente: explosión e incendio en área perimetral

El incendio se registró alrededor de las 6:00 horas en las inmediaciones del área de almacenamiento de hidrocarburos, en la zona perimetral de la refinería.

Reportes preliminares señalan que una explosión inicial dio paso a un incendio que se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables.

Testimonios de trabajadores indican que las llamas avanzaron en minutos, lo que dificultó las labores de evacuación.

Incendio de Refinería Olmeca en Dos Boca.

Durante varias horas, brigadas internas y cuerpos de emergencia trabajaron para controlar el fuego en medio de condiciones adversas por lluvias e inundaciones.

Lluvias y desborde de aguas aceitosas, causa preliminar

Según la versión oficial, el incendio se originó por el desborde de aguas aceitosas provocado por intensas lluvias en la región de Paraíso, Tabasco.

Este material habría quedado estancado en zonas externas, generando condiciones para su ignición. Las precipitaciones también ocasionaron anegaciones que complicaron las labores de contención del fuego.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar con precisión la secuencia de los hechos.

Según Pemex, las precipitaciones generaron
Según Pemex, las precipitaciones generaron acumulaciones de líquidos inflamables en la zona perimetral de la refinería. FOTO: CARLOS CANABAL OBRADOR/CUARTOSCURO.COM

Principales afectaciones tras el incendio

  • Cinco personas fallecidas
  • Incendio en zona exterior de la refinería
  • Fuego alcanzó la barda perimetral
  • Sin daños estructurales en instalaciones
  • Operación de la planta se mantiene normal

Vecinos reportan afectaciones y piden reubicar escuelas

En contraste con los reportes oficiales, habitantes cercanos al complejo denunciaron malos olores y afectaciones a la salud tras el incendio.

Madres y padres de familia reiteraron la exigencia de reubicar planteles educativos ubicados en la zona, al considerar que el incidente evidencia los riesgos para la población.

Organizaciones civiles también solicitaron la intervención del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y del titular de la SEP, Mario Delgado, para atender la demanda y establecer mesas de diálogo.

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