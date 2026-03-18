México

Reportan avistamiento de cocodrilo en la Central de Abastos de Villahermosa en Tabasco

Autoridades aseguraron al animal, apuntando que dichos encuentros suelen ser casuales en la zona cuando hay fuertes lluvias como las provocadas por el frente frío 41

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Fauna silvestre en la ciudad:
Fauna silvestre en la ciudad: cocodrilo aparece en estacionamiento del mercado mayorista. Diseño: (Jesús Tovar Sosa7Infobae)

La madrugada del martes en Villahermosa dejó una escena inusual para comerciantes y clientes de la Central de Abastos de Villahermosa: un cocodrilo de tamaño mediano desplazándose entre vehículos, charcos y pasillos de carga, como si formara parte del paisaje cotidiano del mercado.

El avistamiento ocurrió durante las primeras horas del 17 de marzo de 2026, en medio de las intensas lluvias que se han registrado en la región en los últimos días. De acuerdo con autoridades y testimonios locales, el incremento en los niveles de lagunas y cuerpos de agua cercanos habría provocado que ejemplares de fauna silvestre, como este reptil, se desplacen hacia zonas urbanas en busca de refugio.

Videos difundidos en redes sociales muestran al animal avanzando lentamente por una cuneta del estacionamiento, rodeado de automóviles y peatones que observaban la escena con asombro y cautela. En las imágenes, el cocodrilo —de aproximadamente metro y medio de longitud— se mueve con calma, aparentemente desorientado, mientras algunas personas mantienen distancia y otras documentan el momento.

El reptil fue captado en
El reptil fue captado en el estacionamiento de la Central de Abastos. Foto: (Captura de pantalla)

Comerciantes del lugar señalaron que no es la primera vez que se registran este tipo de avistamientos, aunque sí reconocieron que la presencia del animal en una zona de tránsito constante generó inquietud. Según relataron, las lluvias recientes habrían facilitado que el reptil saliera de áreas pantanosas cercanas y alcanzara el perímetro del mercado.

Tras el reporte, autoridades locales y personal de Protección Civil acudieron al sitio para asegurar al animal. El cocodrilo fue capturado sin que se registraran incidentes o daños a personas o bienes, y posteriormente trasladado para su valoración médica antes de ser reubicado en un entorno seguro, adecuado para su especie.

El desbordamiento de cuerpos de agua y la cercanía entre zonas habitadas y hábitats naturales propician que animales como cocodrilos, serpientes u otras especies se desplacen hacia calles, patios y espacios públicos.

Intensas lluvias provocan avistamiento de
Intensas lluvias provocan avistamiento de cocodrilo en Villahermosa. Foto: (Captura de pantalla)

En este contexto, autoridades recomendaron a la población mantener la calma y evitar cualquier intento de acercamiento o interacción con este tipo de animales. También exhortaron a reportar de inmediato su presencia a través de los canales oficiales, como los servicios de emergencia o instancias de protección ambiental.

El caso se da además en un escenario de lluvias intensas asociadas al frente frío número 41, que ha provocado afectaciones en diversas comunidades de Tabasco, incluyendo encharcamientos, caída de árboles y daños en viviendas. Estas condiciones han modificado temporalmente el entorno natural de distintas especies, obligándolas a desplazarse fuera de sus hábitats habituales.

Para muchos, la imagen del cocodrilo en la Central de Abastos fue sorprendente; para otros, un recordatorio de la estrecha convivencia entre la vida urbana y los ecosistemas que la rodean.

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