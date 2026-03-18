México

Extorsionaban en falsos operativos policiales en Edomex, autoridades detienen a 44 personas

Este delito era cometido en tramos muy concurridos como la Pirámides-Tulancingo y México-Pachuca

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Por el delito de extorsión
Por el delito de extorsión han sido detenidas 44 personas en el Estado de México. (FOTO: JOSÉ CANDELARIO/CUARTOSCURO.COM)

En el Congreso del Estado de México, el diputado Samuel Hernández Cruz informó que, tras una solicitud formal dirigida al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se logró la detención de 44 personas acusadas de extorsionar automovilistas mediante falsos operativos policiales en carreteras de la zona nororiente.

El reporte, presentado ante estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) durante el ‘Simulador Legislativo: Jóvenes del Distrito 33 Ojo de Agua’, detalló que los detenidos simulaban ser policías ministeriales para cometer extorsiones, principalmente en los tramos de Pirámides-Tulancingo y México-Pachuca.

Detenciones tras llamado del legislativo

El diputado Hernández Cruz precisó que las detenciones se originaron tras un llamado realizado el 20 de enero, donde solicitó la apertura de investigaciones sobre denuncias ciudadanas por abusos y extorsiones en la carretera federal México–Pachuca, particularmente en la zona de Tecámac y Ojo de Agua.

Los implicados fingían pertenecer a la policía ministerial y montaban retenes ilegales para exigir dinero a conductores.

Operativos han llevado a la
Operativos han llevado a la detención de presuntos extorsionadores en el Edomex.(Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco)

Algunas características de los operativos denunciados fueron:

  • Uniformes y placas apócrifas.
  • Retenes en puntos estratégicos con alta circulación.
  • Amenazas de detención o remisión vehicular como mecanismo de presión.
  • Solicitud de pagos en efectivo.

El legislador destacó que estos hechos reflejan una preocupación recurrente en la región, ya que se trata de vialidades con un flujo importante de personas y mercancías.

Exhorto sobre el Auditorio Metropolitano de Tecámac

Durante la misma sesión, el Pleno legislativo aprobó un exhorto propuesto por Hernández Cruz a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal para que informe sobre el estado actual del Auditorio Metropolitano de Tecámac.

Además, se solicitó que las secretarías de Cultura y Turismo, y de Finanzas, consideren la donación y asignación de recursos para destinar el inmueble a fines educativos.

El diputado lamentó que el auditorio, inaugurado el 10 de diciembre de 2017, no ha funcionado de manera continua y actualmente permanece subutilizado o inconcluso, lo que ha generado críticas sobre su utilidad pública.

Delito de extorsión es perseguido de oficio

Además, Hernández Cruz recordó la expedición de la “Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados”, que establece la persecución de oficio de estos delitos y refuerza la coordinación interinstitucional para su combate.

  • Se incrementaron penas para extorsionadores.
  • Se amplió la protección para comerciantes y automovilistas.
  • Se formalizó la persecución de oficio para facilitar la denuncia ciudadana.

El encuentro también sirvió para informar a los estudiantes acerca de las recientes reformas que sancionan la violencia vicaria, delito por el que se castiga con hasta ocho años de prisión a quien, con intención de dañar a una mujer, utilice a sus hijas, hijos o personas cercanas para amenazar o ejercer presión.

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