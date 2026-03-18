Exnovia de José Ángel Bichir reacciona a la caída del actor desde un tercer piso

José Ángel Bichir. Foto: (Captura de pantalla IG)

Las secuelas que dejó la caída de José Ángel Bichir desde un tercer piso han sido motivo de preocupación tanto para sus allegados como para el público.

El actor fue dado de alta después de sufrir fracturas en varias partes del cuerpo. El episodio ocurrió el 13 de marzo en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

En los días posteriores al accidente, la información oficial fue escasa. Sin embargo, el entorno cercano del intérprete ha sido fundamental para conocer detalles sobre su recuperación.

Luz Edith Rojas comparte mensaje sobre José Ángel Bichir

José Ángel Bichir se habría lanzado del tercer piso de un edificio (Instagram)

La actriz Luz Edith Rojas, exnovia de Bichir, rompió el silencio y compartió el dato más relevante hasta ahora: el actor se encuentra fuera de peligro.

“Lo que está increíble es que está fuera de peligro. Agradezco a Dios que esté bien”, afirmó Rojas en una entrevista difundida este 17 de marzo en el programa ‘Hoy’. La declaración aportó alivio entre quienes seguían el caso con incertidumbre.

La actriz también comentó: “Se fracturó la nariz, le va a quedar hasta más bonita. Me parece que fue en la cara, le le van a hacer algo de los dientes”.

Añadió: “Agradezco mucho a Dios que José esté bien, porque siempre me lo dice: el amor es la respuesta”.

Sobre la salud mental de Bichir, la actriz explicó: “Todos como actores tenemos este acercamiento a deprimirnos muy fácil. Tenemos las emociones muy a flor de piel. Lo importante es que esté bien”.

Aunque Luz Edith Rojas y Bichir ya no mantienen una relación sentimental, la actriz mostró una cercanía emocional en sus palabras. Su testimonio permitió conocer de primera mano la situación del actor en un contexto donde la información médica oficial era limitada.

Las declaraciones de José Ángel Bichir tras salir del hospital

José Ángel Bichir se habría lanzado desde su departamento, en un tercer piso (Instagram)

El actor José Ángel Bichir ofreció el pasado lunes sus primeras declaraciones públicas tras ser dado de alta del hospital, luego de caer desde un tercer piso en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México la semana pasada, hecho que provocó alarma en el sector artístico.

Aunque fue localizado inconsciente en la intersección de la calle Uxmal y avenida Xola, con diagnóstico de fractura facial y abdomen agudo, y trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero, el actor asegura que continúa afectado por el incidente y reconoció ante la prensa presente que aún no comprende lo sucedido:

“Estoy mal, no entiendo qué ha pasado”. Estas declaraciones se ofrecieron al programa Ventaneando, donde agregó su agradecimiento a los medios “por este suceso tan desagradable y tan molesto para mí y para mi familia”.

José Ángel Bichir, nacido en 1988, es hijo de Odiseo Bichir y sobrino de Demian y Bruno Bichir. Su entorno ha solicitado respeto ante el proceso de recuperación, en el que permanece bajo supervisión médica tras haber participado en producciones como Matando Cabos, Cuatro Lunas y la serie José José ‘El Príncipe de la Canción’.