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Carlos Trejo estalla y acusa irregularidades en su pelea contra Alfredo Adame en Ring Royale 2026

El “Cazafantasmas” señaló que su prioridad fue cuidar la integridad de su rival

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Trejo puso en duda el
Trejo puso en duda el resultado de la pelea contra el actor en Ring Royale 2026 y señaló irregularidades en el desarrollo del combate. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El enfrentamiento entre Carlos Trejo y Alfredo Adame en Ring Royale 2026 marcó uno de los momentos más comentados del evento celebrado el 16 de marzo en la Arena Monterrey. La jornada reunió a diversas figuras del espectáculo en una serie de combates que acapararon la atención del público.

Durante la pelea, Alfredo Adame logró imponerse a Carlos Trejo por nocaut técnico en el primer asalto, después de que el actor derribara al autodenominado “Cazafantasmas” en el cuadrilátero. La multitud celebró el desenlace y Adame recibió el cinturón dorado que lo acreditó como el vencedor de la noche. En declaraciones tras su triunfo, el actor expresó: “Estoy muy agradecido con la gente que me apoya y los que no. Muchas gracias y espero al que se quiere subir... le doy la revancha”. De este modo, dejó abierta la posibilidad de un segundo enfrentamiento.

El “Cazafantasmas” acusó la existencia
El “Cazafantasmas” acusó la existencia de un codazo ilegal y discrepancias en los tiempos de los rounds durante la pelea en la Arena Monterrey. (Youtube)

La rivalidad histórica entre ambos protagonistas vivió un momento inesperado cuando, al concluir la pelea, Trejo y Adame se abrazaron en el centro del ring y sellaron el encuentro con un beso en la mejilla, un gesto que contrastó con la hostilidad previa y fue recibido con sorpresa por los asistentes.

A pesar de reconocer la victoria de su adversario al término del evento, Carlos Trejo cuestionó días después la validez del resultado y las condiciones del combate. En una conversación con medios de comunicación, Trejo detalló su inconformidad por la manera en que se desarrolló la pelea: “Simplemente no puede haber un codo en el box. No le quito el mérito a Adame, no se lo quito definitivamente. Cuando yo subí lo traje... fueron tres caídas las que dio, ¿no? De las tres caídas que dio, en automático la comisión de box debió de haber parado esa pelea”.

Carlos Trejo aseguró que su
Carlos Trejo aseguró que su prioridad fue cuidar la integridad de su rival. (Captura de pantalla)

Trejo subrayó que, según su perspectiva, la pelea debió haberse detenido antes por decisión del juez, y agregó: “Cuando cayó yo pude haberlo masacrado. Pude haberle roto la quijada de un guamazo y no lo hice. No lo hice porque de alguna forma yo no soy un, un gandalla o un criminal, y lo que hice fue tratarlo de cuidar”. Además, señaló discrepancias en la duración de los rounds y sugirió que existió una acción irregular: “Al término, pues, este, me dan el nocaut faltando un segundo para que terminara el round. Ahora, referente al codazo que dio, pues eso está evidente, eso fue un codazo, algo que peleaban ellos, que no se metiera en esto”.

El resultado de la pelea y las declaraciones de Carlos Trejo mantienen vigente la posibilidad de una revancha, mientras la polémica por el desenlace sigue alimentando la conversación en torno a Ring Royale 2026.

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