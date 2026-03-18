Animasivo 2026 en CDMX: fechas, programación y estrenos de la muestra de cine de animación del sur

La edición 17 del festival de animación independiente y experimental regresa a la Ciudad de México con una programación que destaca películas mexicanas e internacionales. (Facebook Animasivo)

Del 19 al 22 de marzo de 2026, la Ciudad de México vuelve a ser sede de un evento clave para la animación independiente: ANIMASIVO, Muestra de Cine de Animación del Sur, presenta una selección de películas mexicanas e internacionales estrenadas entre 2023 y 2025. Tras una pausa que siguió a sus primeras quince ediciones ininterrumpidas, el festival recupera su lugar en el circuito cultural con una propuesta que prioriza la diversidad y la exploración estética.

La edición 17 de ANIMASIVO propone una mirada al Sur Global, entendido no solo como una ubicación geográfica, sino también como una perspectiva donde las expresiones artísticas desafían estructuras narrativas convencionales y aportan visiones políticas y estéticas alternativas. El equipo organizador apunta a que la programación sorprenda y cuestione, manteniendo la tradición disruptiva que ha caracterizado a este encuentro desde sus inicios en 2008.

Del 23 al 31 de marzo, 32 cortometrajes de la muestra estarán disponibles sin costo para todo México a través de Nuestro Cine Mx, la plataforma del Imcine. (Facebook Animasivo)

En esta edición, la organización diseñó la cartelera bajo un esquema que evita superposiciones, permitiendo que público y creadores compartan cada función sin conflictos de horario. Cada programa, tanto de cortometrajes como de largometrajes, tendrá una única exhibición, optimizando la posibilidad de asistir a todas las proyecciones.

El festival mantiene como prioridad el encuentro presencial entre realizadores y espectadores, fomentando el diálogo directo a partir de las exhibiciones. La propuesta se expande a través de dos alianzas estratégicas con plataformas digitales: Retina Latina y Nuestro Cine Mx, ambas de acceso gratuito para distintas audiencias de América Latina y el Caribe.

A partir del 23 y hasta el 31 de marzo, Nuestro Cine Mx, la plataforma de visionado en línea del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), ofrecerá 32 cortometrajes seleccionados de ANIMASIVO para todo el público mexicano, sin costo. Esta colaboración facilita el acceso nacional a producciones que habitualmente no circulan en circuitos comerciales.

Por su parte, Retina Latina, una plataforma pública dirigida a la audiencia latinoamericana y caribeña, habilitará el acceso a 22 cortometrajes mexicanos de la muestra, aunque con ciertas restricciones según el país de residencia. Esta ampliación digital responde al interés del festival de impulsar el cine de animación mexicano fuera de sus fronteras tradicionales.

El festival mantiene como prioridad el encuentro presencial entre realizadorxs y espectadores, fomentando el diálogo directo a partir de las exhibiciones. (Facebook Animasivo)

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