México

Animasivo 2026 en CDMX: fechas, programación y estrenos de la muestra de cine de animación del sur

La edición 17 del festival de animación independiente y experimental regresa a la Ciudad de México con una programación que destaca películas mexicanas e internacionales

Guardar
La edición 17 del festival
La edición 17 del festival de animación independiente y experimental regresa a la Ciudad de México con una programación que destaca películas mexicanas e internacionales. (Facebook Animasivo)

Del 19 al 22 de marzo de 2026, la Ciudad de México vuelve a ser sede de un evento clave para la animación independiente: ANIMASIVO, Muestra de Cine de Animación del Sur, presenta una selección de películas mexicanas e internacionales estrenadas entre 2023 y 2025. Tras una pausa que siguió a sus primeras quince ediciones ininterrumpidas, el festival recupera su lugar en el circuito cultural con una propuesta que prioriza la diversidad y la exploración estética.

La edición 17 de ANIMASIVO propone una mirada al Sur Global, entendido no solo como una ubicación geográfica, sino también como una perspectiva donde las expresiones artísticas desafían estructuras narrativas convencionales y aportan visiones políticas y estéticas alternativas. El equipo organizador apunta a que la programación sorprenda y cuestione, manteniendo la tradición disruptiva que ha caracterizado a este encuentro desde sus inicios en 2008.

Del 23 al 31 de
Del 23 al 31 de marzo, 32 cortometrajes de la muestra estarán disponibles sin costo para todo México a través de Nuestro Cine Mx, la plataforma del Imcine. (Facebook Animasivo)

En esta edición, la organización diseñó la cartelera bajo un esquema que evita superposiciones, permitiendo que público y creadores compartan cada función sin conflictos de horario. Cada programa, tanto de cortometrajes como de largometrajes, tendrá una única exhibición, optimizando la posibilidad de asistir a todas las proyecciones.

El festival mantiene como prioridad el encuentro presencial entre realizadores y espectadores, fomentando el diálogo directo a partir de las exhibiciones. La propuesta se expande a través de dos alianzas estratégicas con plataformas digitales: Retina Latina y Nuestro Cine Mx, ambas de acceso gratuito para distintas audiencias de América Latina y el Caribe.

A partir del 23 y hasta el 31 de marzo, Nuestro Cine Mx, la plataforma de visionado en línea del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), ofrecerá 32 cortometrajes seleccionados de ANIMASIVO para todo el público mexicano, sin costo. Esta colaboración facilita el acceso nacional a producciones que habitualmente no circulan en circuitos comerciales.

Por su parte, Retina Latina, una plataforma pública dirigida a la audiencia latinoamericana y caribeña, habilitará el acceso a 22 cortometrajes mexicanos de la muestra, aunque con ciertas restricciones según el país de residencia. Esta ampliación digital responde al interés del festival de impulsar el cine de animación mexicano fuera de sus fronteras tradicionales.

El festival mantiene como prioridad
El festival mantiene como prioridad el encuentro presencial entre realizadorxs y espectadores, fomentando el diálogo directo a partir de las exhibiciones. (Facebook Animasivo)

Sedes Animasivo 2026

  • Centro Cultural de España en México
  • Cine Tonalá
  • Cineteca Nacional Chapultepec

Programación Animasivo 2026

Centro Cultural de España en México:

  • Armonía e Inclusión A.C.
  • Cine para Imaginar

Cine Tonalá

  • Endless Cookie
  • La gran historia de la filosofía occidental
  • Cortometrajes mexicanos
  • Cortometrajes Internacionales

Cineteca Nacional Chapultepec

  • Cortometrajes mexicanos para la niñez
  • Bem, un lémur en fuga

Temas Relacionados

AnimasivoanimaciónIMCINECineteca Nacionalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 18 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

¿Qué es “La Muralla” de la FGR? El narcorancho ligado a los Beltrán Leyva convertido en centro de capacitación

El complejo “La Muralla”, hoy centro de formación de la FGR en Querétaro, fue durante años un rancho de lujo vinculado al colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega

¿Qué es “La Muralla” de

Congreso mexiquense avala iniciativa para que la CFE condone deudas a estados y municipios

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su revisión

Congreso mexiquense avala iniciativa para

FGR reprueba fiesta en Centro de Capacitación “La Muralla” y se deslinda de los involucrados

En redes se difundieron videos que mostraban a unos participantes en aparente estado de ebriedad dentro de las instalaciones

FGR reprueba fiesta en Centro

Algodoneros sorprende y suma a estrella del Clásico Mundial de Beisbol y Grandes Ligas como refuerzo para la temporada 2026

La llegada del boricua, respaldada por cinco campañas en la MLB y experiencia en torneos internacionales, representa una apuesta por consolidarse como protagonistas de la LMB

Algodoneros sorprende y suma a
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Qué es “La Muralla” de

¿Qué es “La Muralla” de la FGR? El narcorancho ligado a los Beltrán Leyva convertido en centro de capacitación

Sujeto que vigilaba con un arma larga delata sitio donde había más de 100 mil de litros de huachicol en Guanajuato

Cuál era el papel de “La Guasona”, operadora de “El Irving” y ligada con la Unión de Tepito

No había producción fentanilo en inmuebles donde había 14 millones de dosis del opioide, asegura gobernadora de Colima

Incendian con bomba molotov vehículo de representante de Morena en Coahuila: Comité Nacional acusa intimidación

ENTRETENIMIENTO

La millonaria cantidad que apostaron

La millonaria cantidad que apostaron Lupita Villalobos y Kim Shantal para su pelea en Supernova Génesis 2026

Supuestas nuevas fotos del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula causan revuelo en TikTok

Joanna Vega-Biestro arremete contra Cibad Hernández, asegura que solo le suma problemas a Alicia Villarreal

Caifanes en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: fecha, preventas y venta de boletos

Dónde está en México el graffiti que se le atribuye a Banksy, artista británico recién despojado de su anonimato

DEPORTES

Algodoneros sorprende y suma a

Algodoneros sorprende y suma a estrella del Clásico Mundial de Beisbol y Grandes Ligas como refuerzo para la temporada 2026

¿Pelea de Canelo Álvarez cambiará de sede por conflictos en Medio Oriente?: Eddy Reynoso revela detalles

América se despide del Estadio Ciudad de los Deportes: este será su último partido oficial como local

Panamá anuncia a sus 23 convocados para enfrentar a Sudáfrica en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026

Esta es la estrella de Japón que no jugará el Mundial 2026 en México por lesión