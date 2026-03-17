México

¿Se canceló tu viaje? Checa el estado de las operaciones del AICM

Revisa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

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El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 16 de marzo.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1334

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:15

Estado: Demorado

Vuelo: VB1130

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 14:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1426

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:30

Estatus: Demorado

Vuelo: DL599

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 18:50

Estado: Demorado

Vuelo: AM858

Destino: Veracruz

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:50

Estado: Demorado

Vuelo: AA2547

Destino: L.Angeles

Aerolínea: American Airlines

Hora: 18:55

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1838

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 20:00

Estado: Cancelado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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