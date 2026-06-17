Receta de gelatina cremosa de mora inspirada en las Guerreras K-pop

Los niños amaran este postre de sus ídolas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Guerreras K-pop se han convertido en un fenómeno mundial y con ello sin duda también llegan las peticiones de los niños y niñas que desean su fiesta infantil temática de esta icónica película.

Si este es tu caso y no sabes con que acompañar el pastel esta receta es ideal para ti. Se trata de una deliciosa gelatina flotante de mora natural cuyo color intenso es ideal para crear una atmosfera Hunter ya que representa el icónico color morado del cabello de Rumi.

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Además, ese contraste entre la frescura frutal y el relleno lácteo la hacen irresistible para niños y adultos. Puedes agregar imágenes de las Huntrix en la gelatina para dar más vibra de Guerreras K-pop

Las guerreras k-pop son el tema de muchas fiestas infantiles. (Gemini)

Receta de gelatina flotante de mora natural

La gelatina flotante de mora combina una base de gelatina de mora natural con un relleno central de nata y queso crema, que queda “flotando” en el interior una vez cuajado.

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La técnica principal consiste en preparar dos tipos de gelatina (frutal y láctea), montar el postre en capas y desmoldar cuidadosamente para lograr el efecto “flotante”.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 horas.

Preparación activa: 40 minutos.

Tiempo de cuajado/reposo: 4 horas 20 minutos.

Ingredientes

Para la gelatina de mora: 400 g de moras frescas o congeladas 200 g de azúcar 700 ml de agua 3 sobres de gelatina neutra en polvo (aprox. 21 g) 1 cucharada de zumo de limón Para la gelatina de relleno (flotante): 200 ml de nata para montar 150 g de queso crema 80 g de azúcar glas 1 sobre de gelatina neutra (7 g) 100 ml de leche entera

Cómo hacer gelatina flotante de mora natural paso a paso

Preparar el puré de moras: Tritura las moras con el azúcar y el zumo de limón. Pasa por un colador para eliminar semillas. Hidratar la gelatina: Disuelve los 3 sobres de gelatina neutra en 200 ml de agua fría. Deja reposar 5 minutos. Calentar el puré: Calienta el puré de moras con el resto del agua hasta que esté bien caliente (sin hervir). Añade la gelatina hidratada y mezcla muy bien hasta disolver. Montar el molde: Vierte la mitad de la gelatina de mora en un molde de corona o con hueco central. Lleva a la nevera 40 minutos (debe cuajar, pero no en exceso). Preparar el relleno flotante: Hidrata el sobre de gelatina en la leche fría 5 minutos. Calienta hasta disolver. Mezcla con el queso crema, la nata y el azúcar glas hasta obtener una crema homogénea. Verter el relleno: Saca el molde, vierte con cuidado la crema en el centro sobre la gelatina semicuajada (puedes ayudarte con una cuchara para que quede centrado). Cubrir: Añade con delicadeza el resto de la gelatina de mora para tapar el relleno. Cuajar: Lleva a la nevera al menos 3 horas. No intentes desmoldar antes de tiempo. Desmoldar: Sumerge el molde unos segundos en agua caliente, pasa un cuchillo por los bordes y desmolda sobre una fuente. No retires el molde bruscamente para no romper el efecto flotante. Decorar: Añade moras frescas o sirope al gusto antes de servir.

Consejos técnicos clave:

Cuajado parcial: Fundamental para que la crema no se vaya al fondo.

Temperatura: No viertas rellenos calientes sobre gelatina semicuajada.

Desmoldado suave: Ayuda con agua caliente pero sin excederte, para evitar que se derrita la gelatina.

Infografía detallada que muestra el proceso paso a paso para elaborar una gelatina flotante de mora natural con un relleno cremoso en su interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 10-12 porciones (molde grande de corona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 165 kcal

Grasas: 6 g

Proteínas: 3 g

Hidratos de carbono: 26 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta 3 días, bien tapada para que no absorba olores. No se recomienda congelar.