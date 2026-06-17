México

Del rancho a Hollywood: Manuel García-Rulfo, el mexicano que trabajó con Tom Hanks y podría ser el nuevo amor de Shakira

Shakira y el prestigioso actor mexicano fueron captados saliendo de un hotel en Los Ángeles, lo que abrió especulaciones sobre un posible romance. Aquí te contamos sobre la larga trayectoria de este actor que ha logrado fama internacional

Guardar
Google icon
Manuel García Rulfo
(Fotograma Pedro Páramo/Netflix)

La llamada reina de los mundiales una vez más acapara los titulares y las tendencias con la noticia de un posible nuevo romance en puerta y a los mexicanos nos entusiasma debido a que esta vez la Colombiana parece estar interesada en un producto nacional.

Y es que Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo fueron captados saliendo de un hotel en Los Ángeles esta semana, en imágenes difundidas en redes que desatan preguntas sobre un posible relación sentimental.

PUBLICIDAD

Las fotos fueron difundidas por el medio DeuxMoi y se toman cuando Shakira hizo una pausa en fechas de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tras ofrecer dos conciertos en Los Ángeles la semana pasada para abrir un nuevo tramo de la gira.

Sin embargo, más allá de si tienen una relación o no, sin duda García-Rulfo podría ser un gran prospecto, pues se trata de uno de los actores más prolíficos y reconocidos a nivel internacional, de la actualidad.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te contamos sobre su prospera carrera actoral, para que evalúes si es o no buen prospecto para la reina Shaki.

El avistamiento de Shakira en Los Ángeles
El avistamiento de Shakira en Los Ángeles

Cuál es la historia y trayectoria actoral del actor mexicano Manuel García-Rulfo, por qué es considerado uno de los mejores actores mexicanos

Manuel García-Rulfo fue un actor mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, nacido el 25 de febrero de 1981. Creció en el rancho familiar La Cañada, donde, desde niño, mostró interés por el cine gracias a la influencia de su abuelo.

Aunque en su juventud aspiraba a ser fotógrafo para National Geographic, finalmente estudió Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac y más tarde se especializó en actuación en la New York Film Academy y el Larry Moss Studio en Los Ángeles.

Inició su carrera en México con películas como La última y nos vamos y 180 grados, y más adelante participó en proyectos de Manolo Caro como La vida inmoral de la pareja ideal y Perfectos desconocidos.

Su salto internacional ocurrió en 2016 con Los siete magníficos, donde compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt.

Posteriormente, actuó en Asesinato en el Expreso de Oriente bajo la dirección de Kenneth Branagh, Viudas de Steve McQueen, 6 Underground de Michael Bay, Sicario: Day of the Soldado, Greyhound junto a Tom Hanks y A Man Called Otto.

El reconocimiento global llegó en 2022 con su protagónico en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpretó a Mickey Haller. Este papel lo consolidó como una de las figuras mexicanas con mayor presencia en Hollywood y dio pie a varias temporadas exitosas.

En 2024, protagonizó Pedro Páramo, adaptación dirigida por Rodrigo Prieto para Netflix, basada en la obra de su tío abuelo, el escritor Juan Rulfo. La película recibió elogios y varias nominaciones a los Premios Ariel.

(Fotogramas)
(Fotogramas)

Un año después, se convirtió en el primer latino en liderar una cinta de la franquicia Jurassic World: Renace, interpretando a Rubén Delgado.

García-Rulfo fue reconocido por su capacidad para dar profundidad y humanidad a sus personajes. Su éxito fue resultado de años de trabajo, audiciones y perseverancia en una industria altamente competitiva.

A pesar de padecer dislexia, desarrolló métodos propios para memorizar guiones, como el uso de mapas mentales y dibujos.

Dividió su tiempo entre Los Ángeles y México, donde dedicaba tiempo a restaurar su rancho y cultivar limoneros. También fue apasionado de la fotografía y el tenis.

El actor se convirtió en el primer latino en liderar una cinta de la franquicia Jurassic World: Renace (Fotogramas)
El actor se convirtió en el primer latino en liderar una cinta de la franquicia Jurassic World: Renace (Fotogramas)

García Rulfo es considerado uno de los mejores actores mexicanos de la actualidad por su proyección internacional, su capacidad de adaptación a papeles complejos y su constancia para abrirse camino en Hollywood, algo que pocos artistas latinos lograron.

Su participación en grandes producciones y la recepción positiva de la crítica en proyectos como The Lincoln Lawyer y Pedro Páramo reforzaron su estatus como referente del talento mexicano en el cine y la televisión internacional.

El reconocimiento global llegó en 2022 con su protagónico en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpretó a Mickey Haller. (Fotogramas)
El reconocimiento global llegó en 2022 con su protagónico en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpretó a Mickey Haller. (Fotogramas)

Esta es la filmografía completa de la carrera del actor Manuel García-Rulfo

Esta es lista completa y actualizada de películas y series en las que ha participado Manuel García-Rulfo, con el año de estreno:

Películas

  • 2006Valle de lágrimas (cortometraje)
  • 2007Maquillaje
  • 2009La última y nos vamos
  • 2010180°
  • 2011Poor Soul (cortometraje)
  • 2011La noche de las flores
  • 2013Bless Me, Ultima
  • 2014Cake
  • 2015Missed Trains (cortometraje)
  • 2016Term Life
  • 2016The Magnificent Seven (Los siete magníficos)
  • 2016La vida inmoral de la pareja ideal
  • 2016Mexiwood
  • 2017Murder on the Orient Express (Asesinato en el Expreso de Oriente)
  • 2018Sicario: Day of the Soldado
  • 2018Perfectos desconocidos
  • 2018Widows (Viudas)
  • 2019Mary
  • 20196 Underground
  • 2020Greyhound
  • 2021Sweet Girl
  • 2021El rey de todo el mundo
  • 2022Dos Estaciones
  • 2022A Man Called Otto (Un vecino gruñón)
  • 2023Buen Salvaje
  • 2024Fiesta en la madriguera (Dans le terrier du lapin blanc)
  • 2024Una historia de amor y guerra
  • 2024Pedro Páramo
  • 2025Jurassic World: Renace (Jurassic World: Rebirth)

Series de televisión

  • 2011El encanto del águila
  • 2012Ralph Inc.
  • 2013Touch
  • 2013Alguien Más
  • 2014-2015From Dusk till Dawn: The Series (Una noche en el infierno: la serie)
  • 2016L.A. Series
  • 2018Goliath
  • 2022-2026The Lincoln Lawyer (El abogado del Lincoln)
Los siete magníficos, donde compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt. (Fotogramas)
Los siete magníficos, donde compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt. (Fotogramas)

Esta lista incluye proyectos tanto en México como en el extranjero, así como cortometrajes y largometrajes de los que hay registro público hasta 2026.

Temas Relacionados

Manuel García-RulfoShakiraPedro Páramomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

En el cierre de actividades del Grupo L, los canaleros se medirán ante las estrellas negras en búsqueda de los primeros puntos de la fase inicial del torneo

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Progol: aquí están los resultados ganadores del sorteo 2336 del miércoles 17 de junio

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del último sorteo de Progol

Progol: aquí están los resultados ganadores del sorteo 2336 del miércoles 17 de junio

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: alerta por lluvias en estas zonas de la capital y Edomex

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: alerta por lluvias en estas zonas de la capital y Edomex

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de junio: CNTE y partido de Colombia vs. Uzbekistán colapsan Calzada de Tlalpan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este miércoles

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de junio: CNTE y partido de Colombia vs. Uzbekistán colapsan Calzada de Tlalpan

La Embajada de EEUU lanza alerta a turistas por el riesgo de bebidas adulteradas durante el Mundial 2026 en México

Un de la representación diplomática señala que el delito se presenta con mayor frecuencia en bares, eventos concurridos y celebraciones

La Embajada de EEUU lanza alerta a turistas por el riesgo de bebidas adulteradas durante el Mundial 2026 en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 11 presuntos miembros de Los Rusos, entre ellos el líder de la red de extorsión en Acapulco

Vinculan a proceso a 11 presuntos miembros de Los Rusos, entre ellos el líder de la red de extorsión en Acapulco

Ejecutan a La China, colombiana que estaría ligada a presuntas extorsiones en Cancún

Rescatan en Tijuana a tres mujeres asiáticas presuntamente privadas de la libertad en un motel: hay cuatro detenidos

Detienen a siete personas y aseguran armas, droga y vehículos durante cateo en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Se abre una puerta para Caro Quintero: su defensa negocia un posible acuerdo con Estados Unidos para evitar un juicio

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Loaiza, qué está sucediendo con la mamá de la influencer en medio de rumores en redes

Kimberly Loaiza, qué está sucediendo con la mamá de la influencer en medio de rumores en redes

Yeonjun, integrante del grupo TXT, anuncia su segundo álbum como solista: esta es la fecha de estreno en México

Integrante del equipo de Galilea Montijo revela si Televisa la ‘castigó’ por conducir reality fuera de su contrato

El conmovedor homenaje de La Chilindrina al Profesor Jirafales en su aniversario luctuoso

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

DEPORTES

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Jordan Carrillo se viste por primera vez de rojiblanco, así presentó Chivas al refuerzo de lujo

¡Oficial! André Jardine deja atrás al América para tomar las riendas de un nuevo equipo: de quién se trata

Kevin Castañeda es oficialmente el primer refuerzo de las Chivas de Gabriel Milito

Luka Modric advierte sobre el importante papel que tiene Santiago Gimenez para México en el Mundial