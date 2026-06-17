Del rancho a Hollywood: Manuel García-Rulfo, el mexicano que trabajó con Tom Hanks y podría ser el nuevo amor de Shakira

La llamada reina de los mundiales una vez más acapara los titulares y las tendencias con la noticia de un posible nuevo romance en puerta y a los mexicanos nos entusiasma debido a que esta vez la Colombiana parece estar interesada en un producto nacional.
Y es que Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo fueron captados saliendo de un hotel en Los Ángeles esta semana, en imágenes difundidas en redes que desatan preguntas sobre un posible relación sentimental.
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Las fotos fueron difundidas por el medio DeuxMoi y se toman cuando Shakira hizo una pausa en fechas de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tras ofrecer dos conciertos en Los Ángeles la semana pasada para abrir un nuevo tramo de la gira.
Sin embargo, más allá de si tienen una relación o no, sin duda García-Rulfo podría ser un gran prospecto, pues se trata de uno de los actores más prolíficos y reconocidos a nivel internacional, de la actualidad.
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Es por eso que aquí te contamos sobre su prospera carrera actoral, para que evalúes si es o no buen prospecto para la reina Shaki.
Cuál es la historia y trayectoria actoral del actor mexicano Manuel García-Rulfo, por qué es considerado uno de los mejores actores mexicanos
Manuel García-Rulfo fue un actor mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, nacido el 25 de febrero de 1981. Creció en el rancho familiar La Cañada, donde, desde niño, mostró interés por el cine gracias a la influencia de su abuelo.
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Aunque en su juventud aspiraba a ser fotógrafo para National Geographic, finalmente estudió Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac y más tarde se especializó en actuación en la New York Film Academy y el Larry Moss Studio en Los Ángeles.
Inició su carrera en México con películas como La última y nos vamos y 180 grados, y más adelante participó en proyectos de Manolo Caro como La vida inmoral de la pareja ideal y Perfectos desconocidos.
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Su salto internacional ocurrió en 2016 con Los siete magníficos, donde compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt.
Posteriormente, actuó en Asesinato en el Expreso de Oriente bajo la dirección de Kenneth Branagh, Viudas de Steve McQueen, 6 Underground de Michael Bay, Sicario: Day of the Soldado, Greyhound junto a Tom Hanks y A Man Called Otto.
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El reconocimiento global llegó en 2022 con su protagónico en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpretó a Mickey Haller. Este papel lo consolidó como una de las figuras mexicanas con mayor presencia en Hollywood y dio pie a varias temporadas exitosas.
En 2024, protagonizó Pedro Páramo, adaptación dirigida por Rodrigo Prieto para Netflix, basada en la obra de su tío abuelo, el escritor Juan Rulfo. La película recibió elogios y varias nominaciones a los Premios Ariel.
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Un año después, se convirtió en el primer latino en liderar una cinta de la franquicia Jurassic World: Renace, interpretando a Rubén Delgado.
García-Rulfo fue reconocido por su capacidad para dar profundidad y humanidad a sus personajes. Su éxito fue resultado de años de trabajo, audiciones y perseverancia en una industria altamente competitiva.
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A pesar de padecer dislexia, desarrolló métodos propios para memorizar guiones, como el uso de mapas mentales y dibujos.
Dividió su tiempo entre Los Ángeles y México, donde dedicaba tiempo a restaurar su rancho y cultivar limoneros. También fue apasionado de la fotografía y el tenis.
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García Rulfo es considerado uno de los mejores actores mexicanos de la actualidad por su proyección internacional, su capacidad de adaptación a papeles complejos y su constancia para abrirse camino en Hollywood, algo que pocos artistas latinos lograron.
Su participación en grandes producciones y la recepción positiva de la crítica en proyectos como The Lincoln Lawyer y Pedro Páramo reforzaron su estatus como referente del talento mexicano en el cine y la televisión internacional.
Esta es la filmografía completa de la carrera del actor Manuel García-Rulfo
Esta es lista completa y actualizada de películas y series en las que ha participado Manuel García-Rulfo, con el año de estreno:
Películas
- 2006: Valle de lágrimas (cortometraje)
- 2007: Maquillaje
- 2009: La última y nos vamos
- 2010: 180°
- 2011: Poor Soul (cortometraje)
- 2011: La noche de las flores
- 2013: Bless Me, Ultima
- 2014: Cake
- 2015: Missed Trains (cortometraje)
- 2016: Term Life
- 2016: The Magnificent Seven (Los siete magníficos)
- 2016: La vida inmoral de la pareja ideal
- 2016: Mexiwood
- 2017: Murder on the Orient Express (Asesinato en el Expreso de Oriente)
- 2018: Sicario: Day of the Soldado
- 2018: Perfectos desconocidos
- 2018: Widows (Viudas)
- 2019: Mary
- 2019: 6 Underground
- 2020: Greyhound
- 2021: Sweet Girl
- 2021: El rey de todo el mundo
- 2022: Dos Estaciones
- 2022: A Man Called Otto (Un vecino gruñón)
- 2023: Buen Salvaje
- 2024: Fiesta en la madriguera (Dans le terrier du lapin blanc)
- 2024: Una historia de amor y guerra
- 2024: Pedro Páramo
- 2025: Jurassic World: Renace (Jurassic World: Rebirth)
Series de televisión
- 2011: El encanto del águila
- 2012: Ralph Inc.
- 2013: Touch
- 2013: Alguien Más
- 2014-2015: From Dusk till Dawn: The Series (Una noche en el infierno: la serie)
- 2016: L.A. Series
- 2018: Goliath
- 2022-2026: The Lincoln Lawyer (El abogado del Lincoln)
Esta lista incluye proyectos tanto en México como en el extranjero, así como cortometrajes y largometrajes de los que hay registro público hasta 2026.
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