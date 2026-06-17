Del rancho a Hollywood: Manuel García-Rulfo, el mexicano que trabajó con Tom Hanks y podría ser el nuevo amor de Shakira

(Fotograma Pedro Páramo/Netflix)

La llamada reina de los mundiales una vez más acapara los titulares y las tendencias con la noticia de un posible nuevo romance en puerta y a los mexicanos nos entusiasma debido a que esta vez la Colombiana parece estar interesada en un producto nacional.

Y es que Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo fueron captados saliendo de un hotel en Los Ángeles esta semana, en imágenes difundidas en redes que desatan preguntas sobre un posible relación sentimental.

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Las fotos fueron difundidas por el medio DeuxMoi y se toman cuando Shakira hizo una pausa en fechas de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tras ofrecer dos conciertos en Los Ángeles la semana pasada para abrir un nuevo tramo de la gira.

Sin embargo, más allá de si tienen una relación o no, sin duda García-Rulfo podría ser un gran prospecto, pues se trata de uno de los actores más prolíficos y reconocidos a nivel internacional, de la actualidad.

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Es por eso que aquí te contamos sobre su prospera carrera actoral, para que evalúes si es o no buen prospecto para la reina Shaki.

El avistamiento de Shakira en Los Ángeles

Cuál es la historia y trayectoria actoral del actor mexicano Manuel García-Rulfo, por qué es considerado uno de los mejores actores mexicanos

Manuel García-Rulfo fue un actor mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, nacido el 25 de febrero de 1981. Creció en el rancho familiar La Cañada, donde, desde niño, mostró interés por el cine gracias a la influencia de su abuelo.

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Aunque en su juventud aspiraba a ser fotógrafo para National Geographic, finalmente estudió Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac y más tarde se especializó en actuación en la New York Film Academy y el Larry Moss Studio en Los Ángeles.

Inició su carrera en México con películas como La última y nos vamos y 180 grados, y más adelante participó en proyectos de Manolo Caro como La vida inmoral de la pareja ideal y Perfectos desconocidos.

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Su salto internacional ocurrió en 2016 con Los siete magníficos, donde compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt.

Posteriormente, actuó en Asesinato en el Expreso de Oriente bajo la dirección de Kenneth Branagh, Viudas de Steve McQueen, 6 Underground de Michael Bay, Sicario: Day of the Soldado, Greyhound junto a Tom Hanks y A Man Called Otto.

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El reconocimiento global llegó en 2022 con su protagónico en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpretó a Mickey Haller. Este papel lo consolidó como una de las figuras mexicanas con mayor presencia en Hollywood y dio pie a varias temporadas exitosas.

En 2024, protagonizó Pedro Páramo, adaptación dirigida por Rodrigo Prieto para Netflix, basada en la obra de su tío abuelo, el escritor Juan Rulfo. La película recibió elogios y varias nominaciones a los Premios Ariel.

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(Fotogramas)

Un año después, se convirtió en el primer latino en liderar una cinta de la franquicia Jurassic World: Renace, interpretando a Rubén Delgado.

García-Rulfo fue reconocido por su capacidad para dar profundidad y humanidad a sus personajes. Su éxito fue resultado de años de trabajo, audiciones y perseverancia en una industria altamente competitiva.

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A pesar de padecer dislexia, desarrolló métodos propios para memorizar guiones, como el uso de mapas mentales y dibujos.

Dividió su tiempo entre Los Ángeles y México, donde dedicaba tiempo a restaurar su rancho y cultivar limoneros. También fue apasionado de la fotografía y el tenis.

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El actor se convirtió en el primer latino en liderar una cinta de la franquicia Jurassic World: Renace (Fotogramas)

García Rulfo es considerado uno de los mejores actores mexicanos de la actualidad por su proyección internacional, su capacidad de adaptación a papeles complejos y su constancia para abrirse camino en Hollywood, algo que pocos artistas latinos lograron.

Su participación en grandes producciones y la recepción positiva de la crítica en proyectos como The Lincoln Lawyer y Pedro Páramo reforzaron su estatus como referente del talento mexicano en el cine y la televisión internacional.

El reconocimiento global llegó en 2022 con su protagónico en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpretó a Mickey Haller. (Fotogramas)

Esta es la filmografía completa de la carrera del actor Manuel García-Rulfo

Esta es lista completa y actualizada de películas y series en las que ha participado Manuel García-Rulfo, con el año de estreno:

Películas

2006 : Valle de lágrimas (cortometraje)

2007 : Maquillaje

2009 : La última y nos vamos

2010 : 180°

2011 : Poor Soul (cortometraje)

2011 : La noche de las flores

2013 : Bless Me, Ultima

2014 : Cake

2015 : Missed Trains (cortometraje)

2016 : Term Life

2016 : The Magnificent Seven ( Los siete magníficos )

2016 : La vida inmoral de la pareja ideal

2016 : Mexiwood

2017 : Murder on the Orient Express ( Asesinato en el Expreso de Oriente )

2018 : Sicario: Day of the Soldado

2018 : Perfectos desconocidos

2018 : Widows ( Viudas )

2019 : Mary

2019 : 6 Underground

2020 : Greyhound

2021 : Sweet Girl

2021 : El rey de todo el mundo

2022 : Dos Estaciones

2022 : A Man Called Otto ( Un vecino gruñón )

2023 : Buen Salvaje

2024 : Fiesta en la madriguera ( Dans le terrier du lapin blanc )

2024 : Una historia de amor y guerra

2024 : Pedro Páramo

2025: Jurassic World: Renace (Jurassic World: Rebirth)

Series de televisión

2011 : El encanto del águila

2012 : Ralph Inc.

2013 : Touch

2013 : Alguien Más

2014-2015 : From Dusk till Dawn: The Series ( Una noche en el infierno: la serie )

2016 : L.A. Series

2018 : Goliath

2022-2026: The Lincoln Lawyer (El abogado del Lincoln)

Los siete magníficos, donde compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt. (Fotogramas)

Esta lista incluye proyectos tanto en México como en el extranjero, así como cortometrajes y largometrajes de los que hay registro público hasta 2026.