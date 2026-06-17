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El INAH realiza hallazgo histórico en Veracruz: destacan figuras nunca vistas y una escultura que mira a lo divino

Las características de los descubrimientos no se habían visto antes en la región de la Costa del Golfo.

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Destacan figuras nunca vistas y una escultura que mira a lo divino
Destacan figuras nunca vistas y una escultura que mira a lo divino

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontró en Coatepec, Veracruz, una plataforma prehispánica con piedras de forma circular en sus flancos y una escultura monolítica con rasgos mayas, vestigios que los especialistas ubican en el periodo Clásico Temprano, ubicado entre los años 200 y 600 de la era común y cuyas características no se habían visto antes en la región de la Costa del Golfo.

“Hemos observado arquitectura de tierra con relleno de piedra bola, paredes de piedra bola revestidas con, conarcillas. El caso que nos ocupa en este momento es una plataforma, muy bien construida cuyo material constructivo es de piedra laca y una piedra blanca que seguramente utilizaron la gente del pasado para dar ciertos detalles a los muros”, comentó un especialista mediante un video compartido por el organismo.

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“El caso que nos ocupa en este momento es una plataforma, muy bien construida cuyo material constructivo es de piedra laca y una piedra blanca que seguramente utilizaron la gente del pasado para dar ciertos detalles a los muros”, agregó.

Los trabajos, enmarcados en un salvamento arqueológico en el fraccionamiento San Lucas, concluirán en agosto de 2026, mientras el análisis de los materiales recuperados se extenderá hasta febrero de 2027.

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Escultura monolítica sin precedente en la región

Se encontró una escultura monolítica de 1.88 metros de alto por 1.47 metros en su parte más amplia asociada a una estructura. Los grabados representan a dos personajes de élite, en posición sedente y con atavíos elaborados, que reciben en un recipiente un fluido proveniente de una entidad divina ubicada en un plano superior. Uno de los personajes presenta posibles rasgos mayas.

Escultura de 1.88 metros de altura. Foto INAH.
Escultura de 1.88 metros de altura. Foto INAH.

La estructura encontrada mide 30 metros de largo por 12 de ancho y fue construida con lajas y piedra caliza careada de color blanco y textura yesosa, un acabado que los arqueólogos atribuyen a un proceso de cocción inducida. Sus muros presentan líneas y figuras similares a cuadrados, además de piedras circulares en dos de sus flancos, atributos que no se habían registrado antes en la zona.

Ofrendas de maíz carbonizado y una cuenta de piedra verde

Además, durante los sondeos arqueológicos, el equipo recuperó restos de maíz carbonizado depositados como ofrendas, vasijas enterradas y una cuenta de piedra verde fragmentada en cuatro partes. Todos los materiales serán enviados al laboratorio para su análisis.

Restos de maíz carbonizado, hallados a manera de ofrendas. Foto INAH
Restos de maíz carbonizado, hallados a manera de ofrendas. Foto INAH

“En la parte opuesta se encontró un área con maíz carbonizado. En el ámbito arqueológico se les conoce como depósitos rituales y especialmente en esta área encontramos muestras de maíz carbonizado. Un fragmento de mazorca que contiene aproximadamente un setenta por ciento de la mazorca original”, mencionó un especialista en un video compartido por el organismo.

“Un fragmento de mazorca que contiene aproximadamente un setenta por ciento de la mazorca original”, agregó

Los objetos quedaron bajo resguardo de un grupo interdisciplinario coordinado por los arqueólogos del Centro INAH Veracruz Alberto Vázquez Domínguez y Lino Espinoza García.

Los restos no corresponden a la cultura totonaca

Aunque el término totonaca suele aplicarse a los grupos que habitaron entre los ríos Cazones y Papaloapan, los especialistas señalaron que no hay indicios de esa civilización en el sitio. La propuesta es que se trata de una cultura local con atributos propios de grupos de la Costa del Golfo.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que el hallazgo “aporta nuevos conocimientos sobre nuestro pasado y reafirma la importancia de proteger el patrimonio como un bien común”.

Dibujo preliminar de la Estela. Cortesía Lino Espinoza
Dibujo preliminar de la Estela. Cortesía Lino Espinoza

El proyecto fue autorizado por el Consejo de Arqueología del INAH a raíz de una solicitud de cambio de uso de suelo para desarrollo habitacional en un predio de aproximadamente 12 hectáreas. Los propietarios han financiado la totalidad de los recursos económicos, tecnológicos y de personal de apoyo.

El salvamento se inscribe en la investigación que el Centro INAH Veracruz desarrolla en la periferia del sitio arqueológico Campo Viejo desde el año 2000.

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